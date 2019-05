Quin número veus a la imatge? El resultat diu alguna cosa sobre la teva visió

- Un nou repte visual. Hi ha quatre possibilitats (3246, 3240, 1246 i 1240) i cadascuna diu alguna cosa sobre la visió dels qui analitzen la imatge ...





Mira la imatge atentament. Quin d'aquests números veus? Segueix llegint per entendre què passa.









De tant en tant sorgeix un nou repte a les xarxes socials i es converteix en motiu de discussió.





Després de la pregunta sobre el vestit blau i negre / blanc i daurat, o uns calaixos d'un color que suscita diferents opinions, hi ha un nou repte a Internet.





Però aquesta vegada, porta números en lloc de colors i una (possible) prova de la nostra capacitat visual.





Tot va començar amb una imatge publicada per un usuari de Twitter. Dins de la imatge, quin número de quatre dígits pots veure? Hi ha quatre possibilitats: 3246, 3240, 1246 i 1240.





Cada resposta triada està associada amb un cert problema de visió o l'absència de qualsevol problema de visió.









Després de veure la imatge i tractar d'esbrinar el número ... aquí estan les solucions i l'explicació associada a cada elecció:





- 3246: Estigmatisme i miopia





- 3240: Estigmatisme, però no miopia





- 1246: Miopia, però no estigmatisme





- 1240: una visió sense problemes





No obstant això, tot això és només una il·lusió òptica, adverteixen els experts. Com molts altres desafiaments, aquest repte no ha de ser interpretat com una cosa seriosa i un substitut d'un oftalmòleg per detectar possibles problemes de visió.





Alguns professionals han cridat ràpidament l'atenció sobre el fet que aquesta il·lusió òptica no pot considerar-se fiable a l'hora de detectar problemes visuals.





Tal va ser el cas de Ferdiriva Hamzah, un oftalmòleg indonesi que demana a la gent que no es deixi portar per la il·lusió de l'òptica i, per contra, diu que és millor consultar sempre a un especialista.





"Si vol saber com es veuen els seus ulls, és millor veure un oftalmòleg. No es crea aquesta il·lusió òptica que circula en WhatsApp. Sí, sé que és divertit. Però no es deixi portar per l'entusiasme", va explicar, citat per l' ràdio espanyola 'Cadena SER'.





