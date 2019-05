En el procés del desenvolupament personal que inicia just al moment de néixer, l'etapa simbiòtica és tan important com la fonamentació en la construcció d'un edifici. Des del moment en què el nadó surt al món, enfronta la necessitat de respirar, alimentar-se, ser polit, abraçat, acollit i tot això normalment és proporcionat per una sola persona el olor, veu, palpitacions són la seva principal font de seguretat. Tot i que el sentiment de necessitat de "algú" que em cuidi quedi emmagatzemat al calaix més remot del subconscient, al llarg de la vida de les persones aquesta urgència sorgirà amb més o menys força depenent de la forma en què em van cuidar durant els meus primers dies al planeta i de l'agressió o expectativa de perill que em aseche, com seria el cas de violacions, robatori o perill de perdre la vida.









La mare és gairebé sempre la protagonista d'aquesta etapa simbiòtica, perquè ja sap i ha après que l'absència d'alguna d'aquestes accions pot derivar en la mort de l'altre; ho sap sempre que hagi cursat un procés de maduresa del qual no tenen les mares molt joves o aquelles danyades en el seu desenvolupament emocional. Té a veure amb això, l'actitud passiva de masses que esperen acudir a mítings com a única forma d'aconseguir que algun tercer --polític o institució-- s'ocupi de les seves necessitats?





Segons diversos especialistes, el fenomen es relaciona més amb la fascinació del líder, sobre si mateix -una forma de narcisisme- i l'exercida sobre els seus seguidors, que abdiquen del seu poder de prendre decisions pròpies, al marge de la seva necessitat, si de cas hi , de ser protegits. La renúncia a la voluntat pròpia, no mesura l'odi, l'ambició i la intolerància que al final del dia és absorbida pels seguidors, que es converteixen en éssers porucs, atrapats en la incompetència, inermes davant l'engany i la intolerància com va passar amb milers de ciutadans alemanys en els temps de somni nazi. Com és que fins avui cap poder ha aconseguit oposar-se a les conseqüències d'un bàndol del districte federal que li va donar als desenvolupadors i constructors màniga ampla, per a destruir la ciutat i violar tota mena d'acords populars que només buscaven protegir el patrimoni històric i evitar el caos urbà que patim? El tema de la poda d'arbres pels promotors de la torre Mitika i l'amenaça de l'alcaldessa d'Álvaro Obregón d'enderrocar una construcció irregular al marge d'una presa de veritat posaran en el seu lloc a constructors prepotents? Qui rebrà el reny pel que ja s'ha comès? Es prendrien en compte les protestes d'anys, ignorades per autoritats disposades a alimentar la fascinació pel líder? [1]





Aplanar al suposat poder absolut del cap i els seus seguidors implica donar-li valor erroni a l'engany i l'al·lucinació, al grau de sucumbir a una atracció irresistible que amb una succinta investigació podem trobar en els pobles sotmesos a líders "messiànics" Pot donar-los tals atributs a Fidel Castro, Bolsonaro, Hugo Chávez, o Mauricio Macri [2]? Fins i tot sense gaire suport acadèmic però amb una mica d'informació i sentit comú, potser vostè sigui dels capaços d'entendre que sense importar que siguin d'esquerra, dreta o difús, com engalipadors hipnotitzen als que renuncien a la seva facultat de pensar assumint seves frases mercadotècniques com "els prometo que vaig a eradicar la pobresa", "acabaré les obres inacabades" o "omplenaré els sots" encara que sens dubte es dupliquin els pobres del país que dirigeixen i es morin de fam els escolars i treballadors que ara caminen pel paviment i no en les bretxes. De què dimensió és l'auto-estima de milers de persones disposades a sotmetre a les afirmacions d'una persona de temperament malaltís? [3]





Amb tot i el lamentable d'aquests líders acostumats a arrencar l'aplaudiment fàcil, després d'autodefinir-se com honestos, disposats a donar la vida per aconseguir l'extermini dels corruptes per tal de ser "... aclamats com a salvadors, aparentment indestructibles i amb una gran determinació, podien estar travessats per conflictes molt intensos que vorejaven el límit del deliri amb totes les seves nefastes conseqüències" segons l'obra de Fanny Elman Schutt i si així ocorre en els líders d'aquest decenni als quals segueixen amb obcecació les masses no pensants, segurament arribarà el moment de la cura individual i del col·lectiu que els segueix, perquè com va dir el meu sàvia àvia "no hi ha mal que duri 100 anys".





Mentrestant, què passarà amb vostè ara que li han tret la feina sense cap justificació? A què límits arribarà el país que estima i al qual ha dedicat el seu talent durant dècades? Com resoldrà la por de ser agredit pels que cada dia alimenten en un discurs de confrontació seva possibilitat de mig viure? Passarà el que vostè determini, perquè la seva etapa de nadó ha passat, ha après a cuidar-se per si mateix, fins i tot al llarg de la seva vida es va donar el luxe de tenir cura d'altres doncs com diu el text "hi ha més goig a donar que a rebre "i si bé els seus temors són explicables i justificables vostè, com a molt pocs, sap com resistir l'embat pervers de pseudolíders carregats de patologies als quals jutjarà la història com ho està fent a Xile, Perú, i moltes altres nacions.





En resum, si sent la necessitat de que algú el cuidi, eviti caure en el somni dels capaços de fascinar els mediocres. Vostè pot donar-li contingut a les seves accions: marxant, opinant en reunió veïnal, iniciant nova empresa, produint un escrit per difondre pensaments alternatius o simplement converteixi en mestre, dels seus fills o néts en la sobretaula quotidiana, sense importar quan freqüent aquesta sigui.

________________________________________

[1] ''La fascinació del líder'' de Fanny Elman Schutt, llibre presentat i analitzat al centre psicoanalític de Madrid.

[2] El poble argentí, després d'haver votat amb entusiasme a un líder contrari als Kirschner considera que el seu electe menteix, és hipòcrita i fa ofertes irrealitzables.

[3] Sigmund Freud, va escriure sobre el temperament d'una presbiterià, lleig i curt de gambals que es va convertir en el vintè vuitè president dels Estats Units d'Amèrica del Nord.