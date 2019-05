Europa en temps de borrasca

Les eleccions parlamentàries de la Unió Europea (UE), convocades entre els dies 23 i 26 de maig, seran una veritable prova de foc per als partits i coalicions tradicionals de l'espectre polític europeu. Més de 350 milions de ciutadans dels 28 països que integren la UE estan convocats per elegir 751 escons de l'Euro càmera. Com mai en la història de les eleccions al Parlament Europeu (PE), aquestes, han provocat un important grau d'incerteses pel que fa als resultats que es desprendran d'elles.









Això, es deu, a la irrupció dels partits euroescèptics i de la ultradreta nacionalista a països centrals de la UE, com Alemanya, França, Itàlia, Espanya, com en aquells perifèrics i més petits. La globalització financera, les polítiques d'austeritat fiscal imposades per la troica (Comissió Europea, Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional) al conjunt dels països de UE, com també el mal maneig de tema de la immigració, han fet que aquestes organitzacions polítiques nacionalistes populistes, que al principi renegaven del bloc comunitari i cridaven a sortir d'ell, ara la seva política està orientada a disputar la direcció de la UE i a ser un actor polític rellevant en les decisions d'aquesta.





Claus polítiques





Les anomenades "famílies" polítiques tradicionals a l'interior del parlament europeu són remogudes per nous actors i coalicions polítiques, que si bé és cert, alguns o algunes d'ells, no són nous, si avui en l'escenari polític i social del vell continent desafien perillosament tant als partits polítics històrics, com també a la institucionalitat política i al model econòmic, que ha prevalgut des de la instauració de l'euro com la moneda única del bloc europeu. Els únics que no van acceptar l'euro com la moneda de la UE va ser el Regne Unit, avui al tortuós procés del que ha significat el Brexit.





1-. En aquest context electoral, socialistes, laboristes i socialdemòcrates, d'una banda, agrupats en el Partit Socialista Europeu/Aliança Progressista de Socialista i Demòcrates d'Europa (S&D, proeuropeu), així com Demòcrates Cristians, Social Cristians i partits populars, de l'altra , agrupats en el Partit Popular Europeu (centredreta, proeuropeu) mesuraran forces, no tan sols entre ells, sinó també amb altres coalicions que s'han vingut assentant amb perspectiva a l'escenari electoral de UE.





2-. Les forces i moviments polítics ultradretans coalicionades en el bloc Europa de les Nacions i la Llibertat (ENF, extrema dreta, euroescèptic) coalició formada entre d'altres per l'Agrupació Nacional de M. Le Pen i la Lliga de M. Salvini podrien arribar a convertir-se en un dels principals grups polítics a la UE. En aquest nínxol d'ultranacionalistes, cal nomenar Europa de la Llibertat i la Democràcia Directa (EFDD, euroescèptics, anti-establishment), on s'agrupa el partit alemany Alternativa per a Alemanya (AFD), entre d'altres partits de l'extrema dreta del continent.





3-. En alça electoral en alguns països europeus -especialment a Alemanya- són Els Verds-Aliança Lliure Europea (VERDS-EFA, proeuropeu). Aquesta coalició podria fins i tot superar a l'Esquerra Unitària Europea-Esquerra Verda Nòrdica (GUE-NGL, esquerra emergent, antiausteritat). També entressin en la disputa per ser agrupacions rellevants del PE, l'Aliança de Liberals i Demòcrates d'Europa (ALDE, centre, proeuropeu) i Conservadors i Reformistes Europeus (ECR, conservadors euroescèptics).





4-. En aquestes eleccions, i en funció de la importància política que ha generat, es preveu una major participació electoral per a aquests comicis europeus que pugui superar el 43,09% de les eleccions el 2014, però mai superar la tendència electoral de 1979, a on la participació va ser del 62%.





Corol·lari





Finalment, caldrà veure el 26 de maig, quines d'aquestes coalicions i agrupacions polítiques europees aniran a l'alça o al declivi. Les enquestes preveuen una disminució de la votació a les dues forces polítiques majoritàries fins ara al parlament, a dir, el Partit Popular Europeu i el Partit Socialista Europeu / Aliança Progressista Socialista i Demòcrates d'Europa (veure: www.elelectoral.com, 2 febrer 2019).





Però, més enllà dels resultats electorals, el rerefons d'aquesta disputa política per tenir major influència a l'Eurocambra està en quin tipus d'Europa es vol assolir: una Europa democràtica?, una Europa que prossegueixi amb el model neoliberal imperant?, o bé, una Europa tancada, restrictiva, nacionalista i xenòfoba? Plantejat això, no deixen de ser interrogants i desafiaments polítics de transcendència per a la ciutadania i el futur europeu.