Una detenció sospitosa

A José Antonio Urruticoechea Bengoechea, més conegut pel sobrenom de Josu Ternera l'acaben de detenir a Sallanches la policia francesa i la Guàrdia Civil espanyola, quan ja tot el món informatiu el feia com "desaparegut tàctic" en estar políticament amortitzat per complet després de l'adéu a les armes d'ETA.









Se sabia en els mitjans de comunicació que el número 1 de la banda terrorista havia fugit quan tenia immunitat parlamentària a Euskadi, que patia, en aquell moment, de càncer i que estava en l'all de les negociacions secretes, on els periodistes li reconeixíem, fins i tot, com la pedra angular que podia torçar la mà dels etarres més sanguinaris que barallaven perquè la banda criminal no desaparegués. La seva veu en el comunicat final d'ETA ens confirmaria a posteriori aquest paper de Cap Suprem que tots li atribuíem.





Ningú esperava ara, llevat de les famílies de les seves víctimes, que Ternera fos detingut a hores d'ara, tan a prop del dol per la mort del seu mortal enemic Alfredo Pérez Rubalcaba, el seu oponent/interlocutor a l'altra banda de la taula de converses.





Per això aquesta detenció crida l'atenció, per molt que les forces de seguretat de l'Estat ens diguin que sempre s'han mantingut alerta, com és la seva obligació, i que se li ha enxampat ara, que és quan s'ha pogut fer. Molts som escèptics davant aquest mantra, perquè sospitem que la història del personatge té molts capítols que desconeixem que, segurament, faran possible que aviat sapiguem alguna cosa més sobre els misteris que tanca la seva fugida i per descomptat el què, com, quan, on i per què ETA va deixar de matar.





Si a això li sumem l'historial dels crims sense autor conegut que, segurament, Ternera ens podria revelar si volgués, hi ha índex suficient perquè entre tots, especialment els periodistes, puguem donar un salt qualitatiu per conèixer la veritable història dels últims seixanta anys, seixanta ni més ni menys, de les activitats de l'organització que va dirigir aquest Josu Ternera que acaben de detenir a les set del matí quan anava en companyia del seu habitual cuidador i guardaespatlles dels últims anys a l'hospital on rebia tractament.





Torna Ternera i nosaltres tenim moltes preguntes que fer-li al número 1 d'ETA, però també, és clar, a les tan nomenades en les últimes setmanes, clavegueres de l'Estat.