Barcelona poc social i bruta

Ja és sabut que en campanya electoral es promet el que no hi ha escrit, fins i tot construir un pont on no hi ha un riu, diuen. Les persones saben que moltes coses de les que s'apunten en la batalla per aconseguir vots, no es compleixen. Està permès un percentatge de mentides, no totes, les mentides pietoses. "Costa poc prometre, el que mai es pensa, ni es pot complir", se sol dir popularment.





El preocupant de l'assumpte que denuncien els caps de llista dels partits polítics que ja estan governant o ho han fet anteriorment és que prometin coses que no estan complint i que acusin als adversaris d'altres que tampoc ells fan.





A la internacional Barcelona, la qual és més coneguda en el món que la mateixa Catalunya, la campanya està sent dura per l'ajustat dels resultats, segons surt a les enquestes.





L'actual alcaldessa, Ada Colau, la gran esperança dels exclosos, el poder adquisitiu és precari, no ha complert els seus objectius, ni molt menys. Des que ella està al capdavant de l'ajuntament, hi ha més persones dormint als carrers, porten mesos i aquí contínua com si ja formés part del paisatge urbà que mostra la carència i "agilitat" de l'ajuntament en promocionar-un lloc on aixoplugar-amb la dignitat que qualsevol persona té dret. Polítiques socials? Només quan la campanya apareix, surten les promeses com bolets, sabent que no es compliran.





Des de fa molts anys, els carrers del centre de Barcelona, les més concorregudes de la ciutat, a primera hora del matí, es podia veure en elles a l'equip de neteja escombrant-la i a continuació un vehicle que les regava per netejar-les i llevar-los el olor de orins de la nit anterior. Amb l'entrada del govern de Colau, aquesta bona i saludable costums s'ha deixat de fer. Les conseqüències, carrers bruts, pudents, plenes de motos i el més greu, de persones que necessiten atenció social ... Situació que no s'entén, perquè diuen que la prioritat d'aquest govern municipal eren les persones.





És realment indignant que se segueixi prometent coses que no es compleixen, sobretot aquelles que afecten les persones, l'habitatge, la neteja i que deixen a la Barcelona moderna, humana i internacional molt tocada en la seva imatge.





Si el centre de la ciutat que mostren les fotos publicades en aquest diari, és el model de ciutat que té Ada Colau, apanyats estan els que hi viuen i els que van com a turistes a passejar pels seus carrers. "El que és convingut, ha de ser complert", diu un refrany popular.