Reunir-se per realitzar alguna activitat, el mateix corejar frases de suport al nostre equip favorit, que degustar una paella familiar o una parrillada amb varietat de salses i assortiment de cerveses, és a final de comptes el que integra una 'pandilla'. A la meitat del segle XX, els nens de barris de classe mitjana, ho feien per jugar futbol llanero [1], intentar escalar el Popo, organitzar la posada de la cantonada o simplement aprendre noves petjades a la guitarra. En quin moment el concepte es va prostituir i es va convertir en una cosa negativa i fins i tot de por?









Molt s'ha escrit sobre el tema, hi ha fins i tot persones especials que després d'haver estat part d'un grup que va convertir en prioritat el drogar-se, protagonitzar excessos i fins i tot delinquir, es van convertir en líders socials maldats per rescatar de les "males pandilles" sobretot a joves la necessitat de pertinença dels riba a fer "accions perverses".





No només la necessitat de pertinença, és un dels factors presents en la majoria dels grups que decideixen reunir-se amb un propòsit comú. Bé sigui que es tracti de donar suport l'exercici d'un equip o la filosofia espiritual comú -franciscans, pentecostesos, carismàtics, baptistes, jesuïtes- les que en un altre temps podien presumir amb orgull com "pandilla" -de la meva escola o el barri- o carreguen l'estigma dels excessos, els homicidis, el tràfic de persones i la comercialització de tot el que se'ns ocorri estigui classificat com il·lícit- és avui una cosa que ens agredeix i voldríem tenir molt lluny.





La proliferació dels membres de la qual es considera la més perillosa de les pandilles al món -l'anomenada mara salva trucha- és tal que els més alts nivells de govern dels Estats Units, han dissenyat plans per neutralitzar-la, inclusivament amb la participació personal d'un fiscal general -William Barr- en una ciutat salvadorenca amb la intensió d'augmentar esforços en contra de la corrupció i els delictes financers Darrere del que s'ha dit en conferència de premsa, s'amaga la complicitat d'aquestes pandilles amb gent del govern? Per què el tema de les pandilles justifica l'acció d'una autoritat estrangera -en aquest cas les assenyalades com imperialistes del nord-en assumptes de tres països centreamericans? A que obligava el "suport financer" que ara s'anuncia retirar com a mesura per bloquejar la immigració cap als Estats Units? És en el moment que les coses se surten de control quan la complicitat entre la governació o l'administració d'una institució amb els infractors socials, surt a la llum.





La veritat és que l'"operació escut regional" sorgida als Estats Units, ha pretès, una altra vegada, combatre les pandilles -dels barris nord-americans que presenten diversos graus de marginación- amb diners del pressupost dels contribuents. Per aquests fons de "cooperació" les autoritats del Salvador, Guatemala i Hondures, han hagut de detenir delinqüents [2] i se suposa que a Mèxic s'espera alguna resposta similar, a canvi de donar-li curs a diverses accions sobretot comercials. Està conscient el govern nord-americà que un dels punts de veritable perversió de grups a mitjan segle passat es va donar quan les pròpies instàncies públiques van facilitar el comerç de drogues entre els grups de ciutadans de color que lluitaven pels seus drets civils? [3]





Després que els moviments democràtics a Amèrica Llatina, van derrotar als governs autoritaris -militars i d'oportunitat- es va iniciar des -Algú pot -assegurar des d'on? - algun grup de poder, tot un moviment mediàtic la finalitat ha estat denigrar governants i partits polítics i cal preguntar-se convertir els partits polítics en pandilles infamades compleix la mateixa finalitat de control que el que s'ha aconseguit amb els "maras" dins i fora del territori nord-americà?





Es diu que la llavor de les pandilles comença a la família -que ja és pandillera o els veu com una cosa normal o de justícia- es reforça socialment per la necessitat de ser part d'un fenomen d'èxit -qui mata "el dolent" recupera els béns que té en propietat l'altre- instruint en un camí equivocat per recuperar autoestima; atorgant-li una falsa sensació de control -tot i sense donar-li sortida a les seves pròpies discapacitats socials i individuals- per una manera sense molta cura a comptar amb diners, relacions adequades -amb el funcionari local o el policia que no va a detenir-lo- i en general omplint els buits emocionals i socials que no ha estat capaç de satisfer. Pot llavors dir-se que els partits polítics estan al punt d'extinció a causa de que s'han convertit en pandilles del mal? És aquest un problema només de Mèxic o està present a Europa?





A tot el món la crisi democràtica passa pel descrèdit de partits que van sustentar el desenvolupament de països -sobretot en la primera meitat del segle XX- que avui porten als governs a subjectes sense gaire preparació política als que després es empresona sense que res del que s'està proposant augmenti el benestar dels pobles. Com és que aquestes entitats d'interès públic van deixar de promoure la participació honesta de la ciutadania i l'accés dels millors al poder públic? Per què les conteses normals per elegir els més capacitats presidents o secretaris generals han estat substituïdes per lluites de corrents o tribus gairebé fratricides per imposar al cuate, el que més em garanteixi meus malifetes i no necessàriament el millor preparat i capaç en matèria tan especial com representar els seus militants -i en cas de guanyar una elecció- als ciutadans? Tant de bo que les eleccions a porta de molts partits al món no es converteixin en purgues de pandilles.

[1] Això feia el meu germà Enrique, als anys 50 o 60. I acabava defensant sol, sense la pandilla, el dret a jugar en els plans, d'aquí el malnom de "el llanero solitito".

[2] Armando Eliu Melgar, assenyalat de dirigir des d'El Salvador "activitats delictives a la costa est dels Estats Units" es va informar ha estat detingut a l'una de gairebé 7,000 delinqüents o bandes. Això suposa la continuïtat del suport financer del govern de Trump com a mesura per disminuir la migració il·legal.

[3] Revisar els detalls de la persecució de Malcom X i la prostitució dels seus seguidors, quan va aparèixer la droga i es va estimular a les pandilles.