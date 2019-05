Eleccions al Parlament europeu: Una mirada no complaent

Un context que cal considerar





Calia deixar passar alguns dies per poder realitzar una anàlisi el més objectiu possible d'aquestes eleccions. La importància d'aquests comicis no són tan sols importants per a Europa, sinó també per a les altres latituds del nostre planeta. La Unió Europea (UE), és una regió neuràlgica en l'escenari mundial, sobretot quan es preveu una nova faceta de la "guerra" freda. Mentre les tensions econòmiques, comercials i especialment tecnològiques entre les dues grans potències, la Xina i els EUA s'incrementen vertiginosament, Europa (inclòs Rússia) no han de mantenir-se al marge i haurien de ser un actor polític en la mediació entre aquests dos colossos mundials, cridant-los a mitigar-ne els asprors ia buscar la solució dels seus conflictes a través de les organitzacions internacionals com l'Organització Mundial de Comerç (OMC) i Nacions Unides. Més enllà del complex escenari per la qual passa la UE (alça del ultranacionalisme, immigració, xenofòbia, medi ambient, reforma de les seves estructures i, el BREXIT), aquesta, i els seus països centrals estan convocats a jugar un paper significatiu en aquesta nova fase de "guerra" freda en potència. Europa, referent a això, té una invalorable experiència.





La contesa electoral al Parlament Europeu (PE)





L'elecció parlamentària europea (23-26 de maig), després de l'Índia, és la que més convoca ciutadans i ciutadanes en el món sencer. Més de 420 milions de ciutadans dels 28 països que integren la UE van ser convocats a emetre el seu vot i triar 751 escons de l'Euro càmera. La participació electoral, segons els analistes, va ser extraordinària en comparació als comicis de principis del present segle (2004 = 49,50%; 2009 = 43% i; 2014 = 42,6%). En aquesta ocasió: eleccions al PE van aconseguir una participació ciutadana el 52%, segons últimes xifres lliurades a l'opinió pública internacional.





Una possible explicació d'aquesta alta participació electoral es deu al fet que la ciutadania europea es va veure desafiada a participar massivament davant del perill que significava la irrupció de la ultradreta, nacionalista, homofòbica i, profundament antiimmigració. Si bé és cert, que es va aconseguir aturar aquesta ofensiva de les forces i moviments polítics ultraconservadors i nacionalistes, aquestes, van quedar representades aproximadament en un 25% de la votació. Aquest percentatge, no és una dada polític menor, preocupant en l'escenari actual europeu i, és un fort cridat d'atenció al sistema democràtic de la UE. Per primera vegada en aquests últims 69 anys, des de la Declaració de Schuman (1950) que va donar origen a la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (1951), per després convertir-se en la Comunitat Econòmica Europea (CEE, 1957) i, finalment transformant- EU, el 1993, és que aquestes organitzacions i partits polítics ultradretans no arribaven a una tan significativa votació popular. Si féssim l'exercici, de sumar totes aquestes forces polítiques ultradretans, ens donaria un resultat sorprenent: 172 escons al PE i es convertirien en la segona força política a nivell europeu en aquestes eleccions de 2019.





Les eleccions al Parlament Europeu van ser en la realitat, una forta andanada política a la línia de flotació de les famílies polítiques europees. Per primera vegada, el Partit Popular Europeu (PPE), coalició de partits de centredreta del continent (CDU-CSU, d'Alemanya, el PP d'Espanya, entre d'altres) i, socialistes, laboristes i socialdemòcrates, agrupats en el Partit Socialista Europeu / Aliança Progressista de Socialista i Demòcrates d'Europa (S & D) -ambdues coalicions, profundamentepro europees-, van haver de deixar la primacia política que ostentaven des de les primeres eleccions al Parlament Europeu (1979 a 2014). Amb els resultats d'aquesta elecció al PE, fineix el bipartidisme polític d'aquestes dues grans famílies, les quals van ser les protagonistes principals de l'esdevenir polític i social de l'Europa pos segona guerra mundial.





El PPE, sent el partit més votat pateix una minva de 38 escons. Per la seva banda els socialdemòcrates i socialistes, sent la segona força al PE, perden 36 diputats: els partits més afectats són l'SPD alemany, els socialistes francesos i els grecs.





Els guanyadors d'aquesta contesa electoral, al marge dels ultranacionalista que en forma conjunta guanyen més de 87 escons, són Els Verds / Aliança Lliure d'Europa que pugen de 52 escons a 70 i l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, que aconsegueixen 39 llocs més en el parlament. Important és destacar, que els temes que es van prendre aquestes eleccions van ser i seguiran sent: el Medi Ambient; immigració; polítiques de Defensa; Zona Euro, canvi de regles del joc en la política fiscal i financera; política exterior; política social i ampliació de la UE.





Conseqüències polítiques col·laterals





Els resultats electorals van portar conseqüències polítiques per a alguns dels governs de la UE.





Partim per Àustria i l'afer de l'ex cap del grup ultranacionalista FPO i, exministre de l'interior Heinz Christian Strache sent gravat en un vídeo en on oferia a un oligarca rus contractes públics a canvi de suport financer electoral. Això va implicar, la sortida immediata del Govern d'aquest grup nacionalista. Alhora, el parlament austríac va aprovar un vot de censura al govern de Sebastian Kurz amb la qual cosa hi haurà eleccions anticipades en els propers mesos.





La victòria de la Nova Democràcia (ND), partit conservador grec, traient un avantatge de més de 9 punts al partit de govern Syriza, del primer ministre Alexis Tsipras, va obligar a aquest, a avançar les eleccions legislatives per al mes de juny. El govern d'esquerra grec de Tsipras entra en una etapa de difícil pronòstic quant a la seva permanència i projecció en l'executiu.





Finalment, els depriments resultats per als partits de la Gran Coalició (Groko) a Alemanya, de la CDU-CSU i SPD, on el partit de la Canceller Merkel sota 7,6% en aquestes eleccions europees, en tant que l'SPD prossegueix amb la seva caiguda lliure tenint una baixa de 12%, relegat a la tercera posició per sota dels Verds. Pronòstic reservat per a la Groko, a on a l'interior de les files socialdemòcrates s'estén l'escepticisme sobre el futur polític d'aquest partit i, rellevants dirigents polítics d'aquest partit, exigeixen la sortida de l'SPD d'aquesta "gran" coalició.