Un any de govern de Torra amb més pena que glòria

Ha passat un any del govern de Quim Torra. Un any que ha tingut més penes que glòria. A alguns els sembla un segle, a causa de la quantitat de despropòsits que s'han viscut i se seguiran vivint, almenys fins després de la sentència dels polítics presos catalans, després de la qual es preveuen noves eleccions, o almenys això es diu en petit comitè.









Què ha fet Torra i el seu govern durant aquests 365 dies? Segons els comptes, s'han gastat gairebé 600.000 euros -100 milions de les antigues pessetes- en viatges, la majoria d'ells a Brussel·les, presons i altres llocs per parlar de presos polítics, manca de llibertats, una Espanya que no és democràtica i una llarga llista relacionada amb tot això. Poc diners destinats a promocionar Catalunya com a lloc estratègic d'inversions, que seria el desitjable. La realitat ha estat, per desgràcia, la que ja tots coneixem. El victimisme i la desacreditació d'un país democràtic ha estat en aquest any la continuïtat dels iniciats pels seus antecessors Mas i Puigdemont.





Amb aquesta estratègia de desestabilització les conseqüències han estat la marxa de 4.000 empreses de Catalunya i que grans empreses que generen llocs de treball s'hagin dut la seva seu social a altres comunitats autònomes, a més de generar desconfiança dels inversos estrangers cap a un govern que fa d'activista de partit, que panteixa als antisistema i el seu objectiu no és altre que la provocació.





El fracàs més sonor del govern Torra ha estat la no aprovació dels pressupostos que el govern havia presentat com els més socials. Això vol dir que amb els pressupostos prorrogats, no es podran rescabalar les retallades que s'han realitzat al llarg d'aquests anys de crisi: sanitat, educació, serveis socials i la resta d'àrees afectades.





Sanitat, serveis socials, educació són els més afectats, els professionals vénen denunciant la precarietat laboral en què es troben i la manca de recursos repercuteix en els serveis als ciutadans, els efectes són més evidents cada dia.





La manca d'habitatges socials és tan urgent que cada dia es produeixen desnonaments per falta de pagament, en famílies amb pocs recursos, afectades per la crisi que no ha sortit d'aquests llars.





La política realitzada per l'actual president de la Generalitat ha estat simbòlica de gestos d'un personatge decidit passar a la història pels seus viatges, la seva dedicació plena a la independència, i els seus articles d'opinió i Twitter supremacistes i de menyspreu a la major part de la ciutadania de la Catalunya que diu defensar.





Encara es recorden algunes de les perles escrites per Torra fa pocs anys:





"Fora bromes. Senyors, si seguim aquí alguns anys més correm el risc d'acabar tan bojos com els mateixos espanyols".





"Vergonya és una paraula que els espanyols fa anys que han eliminat del seu vocabulari".





"Els espanyols només saben espoliar".





"El catalanisme ha de basar-se en una defensa aferrissada de la nostra identitat i la nostra cultura i de l'orgull de ser catalans. O és que vostès jugarien a una Catalunya independent convertida en una immensa Fira d'Abril?".





L'efemèride no ha estat celebrada pel protagonista, ni tan sols ha realitzat una roda de premsa per fer balanç de la seva gestió, potser perquè no hi ha hagut gestió que no sigui el full de ruta de l'independentisme.