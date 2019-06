Corbates, estetoscopis i bates blanques als hospitals

Llegeixo en un diari digital que la plataforma "el Defensor del Paciente" ha demanat a la Fiscal en cap de Cadis, Ángeles Ayuso, que actuï perquè els treballadors de l'Hospital Porta del Mar d'aquesta ciutat no surtin de l'hospital amb la mateixa roba amb la que treballen al centre "pel perill que suposa". Segons s'indica en la petició, se sol•licita la intervenció judicial davant del "perill que suposa la manca de protocol que eviti que el personal sanitari surti vestit amb l'uniforme hospitalari ja que això posa en risc als pacients amb baixes defenses tractats o en contacte amb els professionals sanitaris ".





Pot semblar que la notícia és una anècdota menor i, en si mateixa, ho és. Però l'important és que trasllueix un problema que sí que és significatiu: la por instintiva dels ciutadans davant les infeccions hospitalàries (nosocomials). No obstant això, no existeix cap base científica per creure que el fet que els professionals surtin fora dels centres sanitaris en uniforme per fumar o prendre un cafè pugui comportar riscos per als pacients ingressats.





El risc està en les mans





El simple fet que el personal sanitari surti fora de l'hospital i després torni a entrar no implica cap risc per als pacients. No cal ser epidemiòleg. És de sentit comú: qualsevol sap que diàriament entren en els nostres hospitals milers de pacients i familiars que transiten per les diferents dependències i per tant hi ha una comunicació permanent entre l'interior i l'exterior de l'hospital. I, òbviament, no se'ls demana a aquestes persones que es canviïn de roba per contactar amb els altres pacients. A més, en el cas dels sanitaris, cal tenir en compte que són professionals altament qualificats que coneixen i segueixen els protocols de prevenció de les infeccions. En conseqüència, sortir i entrar d'uniforme no implica cap perill per a la majoria de malalts. Una altra cosa és que, personalment, prefereixo canviar-me per sortir a menjar fora de l'hospital, però és per una percepció personal no perquè això pugui afectar als meus pacients.





La majoria d'assajos clínics i metaanàlisis han demostrat tossudament que la roba hospitalària sotmesa al cicle normal d'higiene i rentat no és la principal font d'infeccions. Ni tan sols s'ha demostrat concloentment que, en àrees d'alt risc com els quiròfans, la recomanació de restringir l'ús de roba quirúrgica fora de l'àrea de cirurgia o l'ús de sobre bates protectores disminueixi les infeccions bacterianes. No obstant això, sembla raonable defensar l'obligació de canviar-se de roba al cas de contaminació amb sang o productes biològics potencialment infectats.





Perquè la realitat és que la majoria d'infeccions per estafilococs i bacils gramnegatius resistents als antibiòtics es transmeten per una insuficient higiene de mans del personal sanitari i, en molt menor grau, dels visitants. L'evidència científica sobre aquest tema és tan aclaparadora que, des de fa deu anys, l'Organització Mundial de la Salut promou la campanya "Salveu vides: renteu-vos les mans" dirigida als professionals i als ciutadans que visiten l'hospital. Una campanya l'èxit de la qual ha aconseguit salvar milions de vides tot convertint el consum de solució hidroalcohòlica (alternativa quan no és possible fer servir aigua i sabó) en un indicador de la qualitat de l'atenció hospitalària.





Corbates, estetoscopis i bates blanques





Els hospitals del nostre Sistema Nacional de Salut compten amb equips de professionals altament qualificats en la lluita contra les infeccions hospitalàries. I encara que, òbviament, aquestes no es poden evitar totalment, la seva tasca aconsegueix la majoria de vegades la seva erradicació o un adequat control.





No obstant això, encara hi ha camp per a millorar l'assistència. Aquest és el cas de les corbates, els estetoscopis i les mànigues de les bates blanques.





En relació a les corbates, els estudis demostren major presència de bacteris en les corbates dels metges que en els pijames hospitalaris. Aquesta diferència es fonamenta en què els pijames s'envien a la bugaderia freqüentment mentre que les corbates poques vegades es renten. Per tant, seria raonable promoure que els professionals dels centres sanitaris, que estan en contacte directe amb els pacients, evitin l'ús de corbates en el cas dels metges o fulards en el cas de les metgesses perquè el que es perd elegància es guanya en higiene. En el cas d'Infermeria no sembla necessari fer cap recomanació perquè són un estament altament conscienciat que sol seguir fidelment aquestes prescripcions higièniques apreses durant les seves carreres universitàries.





També existeix evidència observacional que documenta la contaminació bacteriana de l'accessori mèdic per antonomàsia: l'estetoscopi. No hi ha metge sense estetoscopi, però fins el 85,7% d'aquests instruments estan contaminats després del seu ús. L'estafilococ és el bacteri contaminant més comú (47,5%). Per això és aconsellable que els professionals desinfectin a consciència aquests instruments després del seu ús.





Les mànigues de les bates són un vector d'infeccions nosocomials. Hi ha prou evidències que demostren la colonització de les mànigues de les bates blanques i la seva potencial capacitat de transmissió. L'anàlisi microbiològic del raspat dels punys va demostrar que en el 91,3% de les zones analitzades existia contaminació bacteriana. Per aquesta raó, l'any 2007, les autoritats sanitàries del Regne Unit van prohibir l'ús de peces de vestir de màniga llarga i van promoure la substitució de les bates tradicionals per altres de màniga curta. I per la mateixa raó, des d'aquell any he deixat desenes de corbates a l'armari i faig servir un pijama blanc de màniga curta en el meu treball hospitalari.





Estan vostès segurs en els nostres hospitals i centres de salut





Els lectors han de sentir-se segurs quan ingressen o visiten un establiment sanitari. Han de seguir les recomanacions dels professionals i rentar-se freqüentment les mans en els dispositius de solució hidroalcohòlica que trobaran a la majoria de passadissos i portes d'entrada a les habitacions.





Amb això contribuiran a mantenir la higiene hospitalària. A més, no estaria malament que influïssin també per promoure la retirada de les corbates i les bates de màniga llarga dels professionals clínics.





La seva elegància no pot ser negada però tampoc el fet que constitueixen un element poc higiènic que hem d'erradicar entre tots.