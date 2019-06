La major pèrdua

La passada setmana, molts vam ser impactats per la pèrdua més cruel per a una mare, que es va traslladar de la frontera nord a la capital per celebrar la graduació del seu fill; però al final del dia va rebre un certificat de defunció. Moltes mares i pares -sobretot els que ja hem vist partir un fill- plorem per una família i una comunitat desconegudes; lamentem l'absència de mesures preventives -per a la salut el mateix que la violència- sentim pena aliena pel xaró suport a una dona que ocupa la màxima posició política en l'executiu de la ciutat; i vam veure amb impotència com la resposta immediata dels monstres va ser si més no dos segrestos més amb els seus respectius homicidis. Serà per això que professionistes de classe mitjana, ben preparats i amb fills en la segona dècada de vida estan abandonant el país? És el qualificatiu de "fifis" que es dóna a tot el que ha aconseguit èxit el que els espanta? O serà la por que els propis descendents expressin del risc de viure en una pàtria tan meravellosa com ho és Mèxic?





Fins i tot amb les moltes imperfeccions, fins fa uns mesos els malalts -de sida, diabetis, càncer etc.- mancades de seguretat social, eren atesos i medicats sense un alt cost. Algú està portant el recompte epidemiològic dels que han empitjorat o mort per "mesures d'estalvi" en el sector salut? Igual que la irracionalitat implícita en el crit porril "no estàs sola" els aplaudiments embrutidors es multipliquen com si de veritat la corrupció i la impunitat anessin a la baixa. ¿Qui no coneix de prop amics o familiars, que prefereixen tancar el seu negoci abans de seguir compartint el producte del seu esforç amb pelafustanes, extorsionadors o lladregots?





El segrest, l'homicidi, les lesions arriben gairebé sempre bon ràting, però quantes empreses -lucratives o filantròpiques- han hagut de tancar per l'acció agressora de bandes organitzades a les quals ningú persegueix tot i que hi hagi denúncies? Ho sé perquè ha estat la destinació d'un esforç de tres dècades i mitja d'un grup de voluntaris que em van seguir per establir el model d'atenció integral de l'infant cremat, amb la construcció d'un immoble que avui està vandalitzat i a la mercè dels delinqüents. Els mana algú? Les policies d'investigació, fan alguna cosa amb els peritatges d'experts que han anat per sustentar si més no una dotzena de denúncies? [1] Escoltem d'una esforç conjunt entre Querétaro i Hidalgo per contenir al crim organitzat sobretot en matèria de robatori de cotxes.¿La defensa és per als propietaris o per a les asseguradores? Els robatoris d'instal·lacions -cables de coure, tubs, mobles de bany, cancells, etc. Qui els compra? Per què aquest comerç il·legal es mou sense condicions?





Amb tot i que ja em toca heretar aquest i altres esforços i que amb temps m'he alliberat de la síndrome de fundadora, són pocs els atrevits a reunir-se en un esforç que pugui alleujar la salut, no només per a nens víctimes de cremades, sinó aprofitant la amplitud de la instal·lació per afegir, clíniques de trasplantaments, geriatria i ortopèdia, necessaris a la zona per a un sector de població que se situa en el rang de classe mitjana i que no té seguretat social per què les instàncies públiques són tan reticents a la suma d'esforços? És per inseguretat, gelosia o inconveniència de tenir davant seu un grup de mexicans amb responsabilitat social? Com podem avançar per a l'assoliment de nous programes, si per cada pas hem d'aturar dues o tres setmanes per atendre audiències a les fiscalies i gastar recursos propis en matèria de defensa de la nostra propietat? ¿Reaccionaran el dia que un dels pelafustanes, mat un dels nostres voluntaris o els policies decents que responen a l'anomenat d'emergència del 911?





Personalment i com mai abans, he patit bloquejos a l'enviament d'aquesta columna [2], tot el que una ciutadana honesta que s'atreveix a parlar amb la veritat, ho he dit i ho estic incloent en el meu pròxim llibre; però mentre l'edito, a més dels anys i les seqüeles de la tercera edat es em fa cada vegada més difícil la tasca Per què he de multiplicar el meu esforç per lliurar-me d'un grup de mediocres que ni tan sols llegeix i molt menys comprèn? Els atacs en contra de l'hospital de nen cremat a Querétaro, són en realitat una forma d'amenaçar-me?





Però més enllà de les pèrdues particulars de la família del jove Ronquillo i les pròpies, la veritable pèrdua és per a una nació, que després de més de dos-cents anys de lluita per consolidar-se, avui s'ensorra. Es atempta contra l'Estat de Dret, es promou una lluita de classes sense més causa que el caprici d'alguns ressentits i es circumda la realitat de ciutats i espais de conservació amb amenaces de destrucció per accions improvisades de mediocres i ignorants. Com defensar-se?





Podem fer-ho passivament: No em fico, assumeixo que ja vaig donar tot, administro amb intel·ligència la meva miserable pensió, venc el que vaig aconseguir -amb estalvis laborals, préstecs i hipoteques- al llarg de la meva vida i espero al final; o adequar la meva edat, condició de marginada de la política, víctima dels xacres de l'edat i em preparo per a l'última batalla, en la intel·ligència que la meva major pèrdua serà la vida mateixa però en lloc de fer-ho al silenci i la foscor del racó, ho podem fer parlant, opinant, exercint el nostre dret a la vida i la llibertat de pensar i sobretot transmetent l'experiència a joves, que estiguin disposats a sortir de l'ostracisme i la robotització a la qual la tecnologia els ha condemnat.

________________________________________

[1] El delicte és a Querétaro, l'immoble afectat l'hospital d'atenció a nen cremat, el cinisme és tornar-se a ficar a robar i destruir tot just una hora després que els pèrits van abandonar l'immoble.

[2] Augmenta el nombre de lectors, que em reclamen perquè ja no els arriba la meva col·laboració -que essent gratuïta i per tant altruista no està a mercè dels follets de les redacciones- i amb prou feines si em escriuen en el personal, els censors els retiren discretament de les seves prohibicions.