Debut del Ballet de Barcelona al Condal

Barcelona rep amb assiduïtat la visita de diferents companyies de dansa, però fins ara no disposava d'una companyia pròpia que portés el nom de la ciutat. Hi va haver, fa anys, un Ballet de Barcelona que va acabar desapareixent, sense que ningú cobrís la seva absència. Doncs bé, sembla que ja té successor i amb el mateix nom. Un nou Ballet de Barcelona s'ha presentat aquest cap de setmana al teatre Condal. El dirigeix Chase Johnsey que ha estat considerat pioner en el món del ballet per la conquesta de rols de gènere i que compta en el seu currículum amb una llarga permanència en els Ballets Trockadero de Montecarlo i després en l'English National Ballet, sota la direcció de Tamara Rojo.









A la nova companyia hi ha 14 ballarins de set nacionalitats diferents i procedents de diverses formacions, com el ja esmentat English National Ballet, el Ballet de Xile, el Nacional de Portugal, els Ballets de Tòquio i Catalunya i el d'Ángel Corella, entre d'altres. Segons ens explica Johnsey, l'aventura va començar fa poc més de mes i mig, el 6 de maig, per la qual cosa la formació porta poc més d'un mes assajant, tal com es va demostrar en un vídeo amb el qual es va iniciar la seva presentació al teatre del Paral·lel. Però, malgrat el poc temps transcorregut, el resulta ha estat d'allò més brillant.





L'espectacle de la presentació, que ha estat en cartell únicament tres dies, ha estat senzill i auster en el format, però excel·lent en la realització. El va precedir un breu vídeo sobre el treball d'entrenament de la formació i després el va seguir l'actuació pròpiament dita amb dues parts: la primera més clàssica i sobretot a base de passos a dos o grups reduïts i la segona, més coral. En aquella i dins d'una tònica en línies generals impecable, volem destacar l'actuació d'un solista -lamentam no conèixer el nom, el programa de mà no especificava les peces i els seus intèrprets- que va brodar una actuació estel·lar executant un ball de puntes, una mica fart infreqüent, gairebé insòlit, en un home. Un esperançador començament per a una companyia que porta en nom de la ciutat i que pot, sens dubte, prestigiar sorprendre'ns en el futur més encara que en la seva presentació.