Guatemala, indígenes i camperols no accepten resultats electorals 2019

Guatemala, el passat diumenge 16 de juny, va realitzar eleccions generals per a President, diputats i governs municipals. Van participar 19 candidats presidencials. D'ells, tres eren indígenes maies.





Els resultats preliminars anunciats pel Tribunal Suprem Electoral (TSE) indiquen que Guatemala ha d'anar a una segona volta electoral perquè cap dels 19 candidats va aconseguir el 50% més un del total de vots vàlids.





Aquest país centreamericà que encara viu en la nostàlgia del teatre de la "lluita contra la corrupció", no va poder evitar en les urnes que dos dels candidats "contraris" a la lluita contra la corrupció arribessin a la segona volta.





I així va ser. En dos mesos més, Guatemala haurà de triar a Sandra Torres del partit Unitat Nacional de l'Esperança (UNE), o Alejandro Giammattei del partit ANEM (del cercle militar), dos assenyalats per actes de corrupció i finançament il·lícit. Una maledicció criolla?, es pregunten internautes a les xarxes.





INDÍGENES I CAMPEROLS VAN CREAR LA SEVA PRÒPIA ORGANITZACIÓ POLÍTICA





Per a aquest procés electoral, molt al tall dels terminis establerts, vencent totes els obstacles, comunitats indígenes i camperols organitzats en "resistència", a nivell nacional, van aconseguir crear i inscriure la seva organització política, denominat Moviment per a l'Alliberament dels Pobles (MLP ).





Entre els plantejaments de l'MLP estan: lluita frontal contra la corrupció (anul·lació de la immunitat i el secret bancari per a alts funcionaris públics), convocatòria a un procés d'Assemblea Constituent Plurinacional, i la revisió dels contractes de privatització.





Per encapçalar aquesta agenda política van triar en assemblea a una indígena maia mam, Thelma Cabrera, com a candidata a la presidència. I, en qüestió de setmanes, Cabrera i MLP es van convertir en un "fenomen" polític (mai abans vist en un país racista i misogin), viral a les xarxes socials.





El missatge de l'MLP va ser viral a les xarxes socials, i multitudinàries seves accions col·lectives als territoris. Però, els escrutinis del TSE van col·locar l'MLP en un quart lloc, tot acreditant-lo prop de mig milió de vots, però sense alcaldes municipals, i potser amb una diputació.





Si bé l'MLP ja havia suportat "irregularitats" per part del TSE en el procés de la curta campanya electoral, el que va fer vessar la paciència i va obligar a denunciar el frau electoral va ser que, molt a pesar de les més de mil denúncies penals no resoltes per delictes electorals, l'ens electoral va continuar anunciant diputacions i governs municipals per a la resta dels partits, menys per al MLP.





Van ser des de les comunitats i municipis que van construir assembleàriament aquesta organització política, i és gairebé inexplicable que l'MLP no hagi obtingut cap vot majoritari ni en tan sols un Municipi. Molt malgrat ser la quarta organització política (dels més de 20 partits) més votats en aquestes eleccions (segons el TSE).





PER QUÈ DENUNCIEN FRAU ELECTORAL?





"A la nostra organització política MLP, durant la campanya electoral, el TSE no li va permetre col·locar cap tanca, ni li va permetre accedir als mitjans de comunicació contractats pel TSE per a la campanya, ni de bon tros ens va permetre obrir un compte bancari per utilitzar el diners per a la campanya com mana la Llei", indica Thelma Cabrera, excandidata presidencial de l'MLP.





Més al contrari, per no declarar MLP els supòsits despeses econòmiques realitzades, ara, hi ha una amenaça de multa, per part del TSE, de l'equivalent de prop 40 mil dòlars.





Durant el dia de les votacions es van denunciar el lliurament de paperetes prèviament marcades sobre el símbol de la UNE (partit que ocupa primer lloc). Es van fer virals en les xarxes socials vídeos de trasllat grupal de votants pels partits tradicionals. Compra venda de vots per "activistes de partits tradicionals". Lliurament de paperetes de vots on no apareixia el logo de MLP, o apareixia però en una mida molt reduït en comparació als logos de la resta dels partits.





Aquestes anomalies van ocasionar reaccions violentes de votants en 8 dels 22 departaments del país. En dos municipis es van suspendre les eleccions. Es van denunciar apagades elèctriques almenys en zones de dos departaments al moment de l'escrutini de vots.





Al moment que es redacta la present nota, en diferents municipis i ciutats del país continuen els bloquejos de camins, protestes als parcs municipals.





Davant d'aquesta situació, el nucli central de MLP, en assemblea va analitzar el procés electoral, i ha denunciat frau electoral. Negant-se a reconèixer els resultats emesos pel TSE, i convocant la ciutadania a protestes socials per exigir el recomte o anul·lació de les eleccions generals realitzades.





Indígenes i camperols van fer història en ocupar el quart lloc, sense recursos econòmics, en un país on el sistema electoral i la cultura electoral estan fetes perquè guanyin les eleccions els homes, blancs i rics. Però, aquest sector dels exclosos també és consenteix de l'estratègia de "pastanaga i garrot", segons ells, que utilitza el sistema hegemònic. "Van voler endolcir amb el 4t lloc, però ens van treure les diputacions i alcaldies", indiquen els seus representants.