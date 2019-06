Molts som Bea Ventura

A mi em passa com a algun altre col·lega, no conec personalment a la Senyora Ventura, candidata del PSC a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, el poble de naixement del President Quim Torra.





Sé d'ella pel vergonyós espectacle antidemocràtic que va protagonitzar l'inquilí de la Generalitat, que va aconseguir torçar la mà dels regidors perquè la senyora Ventura fos triada legítimament alcaldessa del seu poble.





La que finalment va ser elegida alcaldessa, Susagna Riera, no s'ha tallat un pèl i després del ple va denunciar les pressions del president català per evitar que, en el seu municipi, fructifiqués un acord entre JxCat i el PSC. Susagna Riera, militant del PDECat, ha assegurat que la seva formació i el mateix expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, estaven al corrent del pacte que havia acordat amb els del PSC i que li havien donat llum verda per a dur-lo a bon port.





La nova alcaldessa, en un gest que l'honra, afirma que als socialistes se'ls faltarà al respecte d'una forma vergonyosa en el ple, on la presidenta de la taula, Sylvia Barragán, de la CUP, va ser la principal animadora de l'antidemocràtic espectacle que allí es va viure.





Un tuit posterior del cupaire va rematar la feina: "Moltes gràcies a totes les farnesenques que ahir van mostrar el seu rebuig al pacte de la vergonya! La lliçó d’ahir és quan el poble mana el govern ha d'obeir! Endavant segadores! Sense por!".





A la germana i a la cunyada de Torra també va tenir l'honor d'armar-la despenjant un quadre del seu parent, mostrant de quina pasta totalitària està feta la família, amb frases lapidàries contra els seus conveïns, que no tenen "el dubtós honor" d'estar adscrits al pensament únic.





A la ugetista Bea Ventura Navarro, que hauria de ser l'alcaldessa de Santa Coloma de Farners pels regidors obtinguts i després del pacte legal i democràtic amb Susagna Riera, només li queda el consol que l'han pogut vèncer per la via de la violència que practiquen els que s'auto-anomenen pacífics, i que a l'hora de la veritat, si t'arrugues, et van a cops de gorra de Catalunya si mostres la menor discrepància.





No sé si a Madrid s'assabenten, crec que no, però aquí molts som com Bea Ventura Navarro. Pretenen espantar per després marginar-i si arriben al poder, enfonsar-nos socialment i econòmicament. No ens queda molt per fer sinó defensar-nos com ells, "pacíficament"; només que la nostra actitud sí que és manifestament gandhiana i la d'aquests supremacistes de tom i llom és ... si us plau, posin Vostès., les lectores i lectors de la resta de l'Estat, el nom més apropiat.





Aprofitin que els nostres polítics estan en ÍTACA barallant-se per les butaques d'una manera tan xarona i vergonyant, mentre aquí, al Paradís, ens piquen impunement.