L'Informe Bachelet

L'alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, i expresidenta de Xile, la socialista Michelle Bachelet, va presentar el seu informe sobre Veneçuela davant el Consell de Drets Humans que, malauradament, no deixarà indiferent a ningú, especialment al Dictador Maduro. Diu l'informe que "els veneçolans mereixen una vida millor, lliure de por i amb accés a aliments, aigua i serveis sanitaris".





Bachelet acusa el Govern de Nicolás Maduro de "greus vulneracions de drets" i destaca, entre altres greus fets, les més de 6.800 execucions extrajudicials per part de les forces de seguretat veneçolanes entre gener de 2018 i maig de 2019.





Amb aquest bagatge, a la societat internacional no li queda un altre camí que actuar contra aquest presumpte genocida, portant el cas davant un Tribunal Penal perquè el jutgi i acabi amb el patiment dels veneçolans. No es tracta aquí de que l'oposició a Maduro digui el que ve dient respecte a Maduro i al seu mentor Hugo Chávez, ja mort, sinó que ara el que estem referint és el contingut d'un informe imparcial -i fins si m'apuren pericial- davant, com assenyalàvem, el Consell dels Drets Humans, un organisme respectat per tots els membres de l'ONU, com a garant de la seguretat en el món. Si això no genera preocupació és que tots hem perdut el nord.





En aquest grup de comunicació del que com a periodista m'honro de ser el seu editor, cada dia publiquem els articles de prestigioses i prestigiosos periodistes i intel·lectuals veneçolans que no són polítics en actiu, però que cada dia es juguen la vida per explicar-los amb profunda tristesa el que passa en la seva pàtria en la qual comparteixen penalitats amb els seus conciutadans. És el nostre compromís amb la Veneçuela que volem, plenament democràtica, i del qual no anem a desistir.





Per tot això, i arribats fins aquest punt, no em val que els que van ordenar executar a 6800 dissidents es vagin de rosetes i ara intentin desprestigiar la valenta Michelle Bachelet, que és el fàcil, sinó que els que estiguem per defensar la llibertat dels pobles generem un corrent d'opinió, tan fort que els que han estat els responsables del patiment dels veneçolans se senten en una banqueta a l'Haia i d'allí surtin o exonerats o culpables per delictes de lesa humanitat.





Apóyennos, donin suport l'Informe Bachelet i pásenselo als que considerin més oportú, que arribi lluny i espanti els poderosos.