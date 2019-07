Quatre i Cinc de Juliol

En aquests dies se celebra el dia de la Independència dels Estats Units, signatura de la declaració de la independència (1776) i la de Veneçuela a on es va declarar la independència absoluta de la corona espanyola. Alguna vegada crec haver llegit que la data inicial per a la declaració de la nostra acta d'independència era el 4 de juliol i la van canviar per no coincidir amb la data pàtria de la ja llibertada nació del nord. No són només la proximitat de les dates les que al llarg de la història s'han unit a aquestes dues nacions. Hi ha un patrimoni històric de coincidències, de relacions polítiques i comercials pròsperes i segures que han mantingut els dos països en simbiosi per molts anys. Per descomptat, aquests últims anys han estat l'excepció. El mateix Libertador va ser un amic del país del nord. Admirava a George Washington i ho arribo a cridar "El Néstor de la Llibertat". Visito aquest país per primera vegada en 1807. La família de Washington, afirmen historiadors, reconeixent a qui ja era un heroi, com l'alliberador d'Amèrica, el van honrar amb una medalla amb el retrat del que va ser a més el primer president dels Estats Units . Quan Bolívar mor el President dels Estats Units Andrew Jackson ordena 13 canonades per diferents vaixells de l'Armada en el seu honor.









Per aquests mateixos anys també des d'aquest país es començava a reconèixer la figura de l'alliberador. En any 1815 es funda a Texas "Port Bolívar" en honor al veneçolà. La primera ciutat que portaria el seu nom al costat de molts altres pobles d'una sèrie a llarg a llarg d'aquest vast territori. La primera ciutat del centre dels Estats Units amb el nom de BOLIVAR es va fundar a Tennessee, també en reconeixement a la llegenda que es creava amb relació a aquest veneçolà. D'aquesta ciutat em referiré més endavant.





Un Submarí Nuclear es va batejar com USS "Simón Bolívar". Afirmen diverses fonts que hi ha més de 40 ciutats en honor al Libertador. Per 1821 només en els Estats Units es comptaven 15 localitats que portaven el nom "BOLIVAR": 2 Nova York, 1 Alabama, 1 Georgia, 1 Indiana, 1 Louisiana, 1 Maryland, 1 Mississippi, 1 Missouri, 1 Ohio, 1 Pennsylvania, 1 Tennessee, 1 Texas, 1 Virginia, i Port Bolívar al comtat de Galveston on es troben casualment les instal·lacions de la NASA. Es refereixen també els estudiosos de les relacions entre els dos països que una família de militars nord-americans, tenen com a tradició col·locar-los el nom de Simón Bolívar als seus membres. Una altra tradició és iniciada la família Buckner qui tenen l'honor de batejar els seus fills primogènits amb el nom del pròcer veneçolà, des Kentucky en l'any 1823 i que encara es manté. D'aquesta família era l'oficial de més alt rang nord-americà que va morir en la Segona Guerra Mundial, va ser el Gral. Simón Bolívar Buckner, a l'illa d'Okinawa. Molt apreciat per Eisenhower. El seu avi que porto el mateix nom va ser un General Confederat a la Guerra Civil. En el seu honor l'alliberador té més de vuitanta secundàries amb el seu nom per tot el territori





Recordo que durant l'aniversari dels dos-cents anys del natalici del Libertador, la nostra ambaixada a Washington va instruir als caps de missions consulars perquè fessin un inventari de monuments, places, carrers, pobles, llibres i qualsevol indicació que fos un reconeixement al pare de la pàtria. La nostra sorpresa va ser trobar que, efectivament, Bolívar va deixar empremta i va ser admirat al llarg i ample del territori dels Estats Units per la seva heroica gesta per la llibertat del continent. Ens va correspondre posteriorment en les diferents jurisdiccions presentar l'agraïment amb monuments, plaques i activitats en nom de poble de Veneçuela a diferents localitats d'aquest extens país.





Un dels pobles que Veneçuela va honrar entre d'altres va ser el de "City of Bolívar" a l'estat de Tennessee.





Vaig tenir l'oportunitat de conèixer aquesta petita localitat, fundada el 1825 en honor del sud-americà i situada al comtat de Hardeman. Va ser una satisfacció veure l'estàtua que es va col·locar davant del capitoli de la ciutat i l'agraïment dels pobladors per aquest gest. Es m'honre a aquesta ocasió amb les claus de la ciutat.





Vaig conversar amb l'alcalde del comtat, Jimmy Sain, i l'alcalde de Bolívar, Escombren Stevens, qui amb gran amabilitat em van afirmar el orgullosos que estaven de que la seva ciutat de 5.000 habitants portés per nom el del nostre Libertador, i que per a ells el gest per aquests anys de donar una estàtua per a la ciutat i una altra per la seva biblioteca havia estat de gran importància. Sens dubte són moltes les empremtes de Bolívar als Estats Units. Hi ha diversos estudiosos que recopilen molts altres reconeixements.