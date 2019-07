Ni víctimes, ni vençuts

Les i els indigenistes (siguin activistes o acadèmics), regularment solen assumir a les i els indígenes com a víctimes i / o vençuts pels poders hegemònics. D'allí prové, en bona mesura, el seu filantropisme "ètnic".













En assumir i presentar a un indígena com a víctima, irremeiablement se li anul·la la seva condició de subjecte. I, a assumir-lo com vençut es reïfica la condició de "agenollat" i "anul·lat políticament". En aquestes dues presumpcions de: "víctima" i "vençut" s'assenta el culturalisme apolític i estèril que va evitar i evita processos d'emancipació dels pobles.





Les i els indígenes conscients, i en disputa constant per consolidar projectes emancipatoris, no som víctimes, som subjectes. No estem vençuts, vam ser derrotats, i les inconcluses històries encara no han acabat. Aquests i altres dispositius fecunds són els que ens mouen i mantenen perseverants en les nostres apostes llibertàries.





La consciència de ser subjectes (no víctimes) i derrotats circumstancials (no vençuts) ens prevé de la "resignació apolítica", i és el nostre antídot al culturalisme oportunista que va convertir a molts dels nostres en ploraners folklòrics.





Per què indígenes vam optar per l'indigenisme i / o victimisme?





El indigenisme entre els indígenes va sorgir en simetria amb l'accés indígena a l'acadèmia occidental. L'acadèmia hegemònica, en bona mesura, va fer dels pocs indígenes amb títols, "professionals fashion bé portats". I, per mantenir-se en el seu nou estatus l'indígena "il·lustrat", "intel·lectual", necessàriament havia de ser un "actor" apolític.





És a dir, no desafiar el sistema. Havia i s'ha de distreure i distreure els seus amb discursos sobre vestits, "llengües", folklore, rituals, etc., Mai ficar-se en política per acompanyar postergats projectes d'alliberament dels pobles ".





Un altre factor per al floriment de l'indigenisme i el victimisme folklòric va ser i és el finançament i beques de la cooperació internacional. Indígenes que van ascendir social i acadèmicament, en diversos casos, van ser cooptats pels Estats criolls, i en la majoria dels casos van ser emprats per la cooperació internacional i les ONG. I aquestes entitats, per les seves fonts de finançament, i els interessos que representen, promouen una "ciutadania" apolítica. Ni Evo Morales (cas Bolívia), ni Thelma Cabrera (cas Guatemala) provenen de les constel·lacions de la cooperació internacional.





El victimisme és tan letal com el racisme





El racisme és una construcció sociopolítica amb la finalitat d'anul·lar la capacitat d'acció emancipadora als i les subalternes. De la mateixa manera, el victimisme indígena anul·la la capacitat de resiliència i acció política emancipatòria als vençuts. En aquest sentit, el racisme és al victimisme com el monoculturalisme és a muticulturalismo. Letals tots dos.





És urgent no distreure'ns amb la victimització. El sistema racista i patriarcal no canviarà mai si de cas el nostre horitzó d'acció es redueix únicament a la "incidència política". Hem de constituir-nos en subjectes polítics per promoure processos de canvis estructurals a nivell dels estats i de les societats, fins i tot quan aquesta aposta posi en perill el confort que ens reditúa el culturalisme apolític.