Els grans pensaments de Carl Sagan

Hi ha persones molt lúcides al món que de tant en tant deixen una gran frase que passa a la Història. A mi particularment m'agraden molt les frases de Carl Sagan, un dels millors divulgadors d'Astronomia de la Història.





Aquí a aquesta entrada us deixo unes quantes, però hi ha moltes més.













"Afirmacions extraordinàries requereixen sempre d'evidència extraordinària."





"A vegades crec que hi ha vida en altres planetes, i a vegades crec que no. En qualsevol dels dos casos la conclusió és sorprenent. "





"Cada esforç per aclarir el que és ciència i de generar entusiasme popular sobre ella és un benefici per a la nostra civilització global. De la mateixa manera, demostrar la superficialitat de la superstició, la pseudociència, el pensament "new age" i el fonamentalisme religiós és un servei a la civilització ... "





"Com pot l'ascendència de Mart en el moment del meu naixement influir sobre mi, ni llavors ni ara. Jo vaig néixer en una habitació tancada, la llum de Mart no podia entrar. L'única influència de Mart que podia afectar-me era la seva gravitació, però la influència gravitatòria del tocòleg era molt més gran que la influència gravitatòria de Mart. Mart té major massa, però el tocòleg estava molt més a prop. "





"... Després de tot, quan estàs enamorat, vols explicar-ho a tothom. Per això, la idea que els científics no parlin al públic de la ciència em sembla aberrant. "





"El cosmos és tot el que és, tot el que va ser i tot el que serà. Les nostres més lleugeres contemplacions del cosmos ens fan estremir: sentim com un pessigolleig ens omple els nervis, una veu muda, una lleugera sensació com d'un record llunyà o com si caiguéssim des de gran altura. Sabem que ens aproximem al més gran dels misteris. "





"L'estudi de l'univers és un viatge per autodescobrir".





"L'univers no va ser fet a mida de l'home; tampoc li és hostil: és indiferent. "









"En la ciència sol passar que un científic digui:" és un bon argument, jo estava equivocat ", canviï d'opinió i des d'aquest moment no es torni a esmentar l'antiga posició. Realment passa. Encara que no ho freqüentment que hauria, ja que els científics són humans i el canvi és de vegades dolorós. Però passa cada dia. No recordo l'última vegada que alguna cosa així va passar en política o religió. "





"Hem fet un treball tan pèssim pel que fa a administrar el nostre planeta que hauríem de tenir molta cura abans d'intentar administrar altres."





"La vida és només un cop d'ull momentani de les meravelles d'aquest sorprenent univers, i és trist que tants l'estiguin malgastant somiant amb fantasies espirituals."





"Els llibres són com les llavors, poden estar latents durant segles, però també poden donar fruit a terra més estèril."





"És possible que el cosmos estigui poblat amb éssers intel·ligents. Però la lliçó darwiniana és clara: no hi haurà humans en altres llocs. Només aquí. Només en aquest petit planeta. Som no només una espècie en perill sinó una espècie rara. En la perspectiva còsmica cada un de nosaltres és preciós. Si algú està en desacord amb tu, deixa-ho viure. No trobaràs a ningú semblant a cent mil milions de galàxies. "





"La ciència és més que un simple conjunt de coneixements: és una manera de pensar."





"La primera gran virtut de l'home va ser el dubte, i el primer gran defecte la fe".





"La Terra és un lloc més bell per als nostres ulls que qualsevol que coneguem. Però aquesta bellesa ha estat esculpida pel canvi: el canvi suau, gairebé imperceptible, i el canvi sobtat i violent. En el cosmos no hi ha lloc que estigui fora de perill del canvi. "





"S'observa un renovat interès per doctrines anecdòtiques com l'astrologia. L'àmplia acceptació que gaudeixen trasllueix una manca de rigor intel·lectual i una greu manca d'escepticisme. Són filigranes del somni. "





"Si estem sols a l'Univers, segur seria una terrible pèrdua d'espai."





"Si vols fer un pastís de poma des del principi, primer has de crear l'Univers."





"Som el mitjà perquè el cosmos es conegui a si mateix."





"Som pols d'estrelles."





"La ciència no és perfecta, sovint s'utilitza malament, no és més que una eina, però és la millor eina que tenim: es corregeix a si mateixa, està sempre evolucionant i es pot aplicar a tot. Amb aquesta eina vam conquerir l'impossible. "





"Creixem en una societat basada en la ciència i la tecnologia i en la que ningú sap res d'aquests temes. I aquesta barreja inflamable d'ignorància i poder, tard o d'hora explotarà a les nostres cares. "





"En la ciència l'única veritat sagrada és que no hi ha veritats sagrades."





"L'ocultació d'idees molestes pot ser que sigui corrent en la religió o en la política, però no és el camí a la saviesa i no té sentit dins la tasca científica."





"Hem esbrinat que vivim en un insignificant planeta d'una trista estrella perduda en una galàxia ficada en una cantonada oblidada d'un univers en el qual hi ha moltes més galàxies que persones."





"Eratòstenes va criticar Aristòtil per la seva cec xovinisme, creia que en tots els països hi havia coses bones i dolentes."





"Sabem que parlen en nom de les nacions, però qui parla en nom de l'espècie humana ?, qui defensa la Terra?"













"Eratòstenes no tenia més eines que pals, ulls, peus i cap i un gran desig d'experimentar; amb aquestes eines va deduir correctament la circumferència de la Terra amb una enorme precisió i un percentatge d'error mínim. "





"Els científics sempre són castigats amb la idea que es van gastar 27 milions de dòlars en els programes Apol·lo, i es preguntaven:" Què més voleu? Nosaltres no ho gastem. Es va fer per raons polítiques "... El programa Apol·lo va ser una resposta al fracàs de badia de Cochinos i al reeixit vol orbital de Yuri Gagarin. L'objectiu del president Kennedy no era descobrir l'origen de la Lluna a finals de la dècada; sinó que consistia en posar un home a la Lluna i portar-ho de tornada, i ho vam fer. "





"Hi ha la profunda i atractiva noció que l'Univers no és més que el somni d'un déu, mentre que una altra gran idea diu que els homes podrien no ser els somnis dels déus, sinó que els déus són els somnis dels homes. "









Article original publicat a 'Universo Blog'