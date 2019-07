Kalevala: 23.000 versos, 1.000 llacs

"El bosc va començar a estendre, van créixer sense parar els arbres i van fer fora fulles; a terra va brollar l'herba i van acudir els ocells a cantar a l'arbre, van xiular plàcids les merles", aquesta fantasia de la naturalesa es pot llegir en el símbol literari per excellència del país dels mil llacs, Finlàndia. Es tracta del 'Kalevala', epopeia que va seduir a Tolkien i que a mitjans del segle XIX va ser consolidada per escrit per Elias Lönnrot. Nascut el 1802, aquest filòleg (que també era doctor en medicina) es va embarcar en la recuperació del folklore mitològic del seu país, el qual tot just tenia literatura en finès. A través d'antiquíssimes narracions populars fetes per rapsodes, en diferents dialectes corelianos, va arribar a compilar uns 23.000 versos. Compartim aquesta festa amb els nostres amics finlandesos, com ho és Arno, aquí present. Es parla d'"entonar cants familiars, velles cançons de la raça". "Donem-nos la mà, entrellacem els nostres dits, belles cançons entonem, comptem els millors contes perquè puguin els que vulguin, els joves que van creixent, els mossos d'aquest poble pròsper, sentir aquelles cantarelles". El temps segueix cap endavant i, encara que no sé -es diu- com viure en aquesta terra transitòria, "en aquesta miserable vida, en aquesta edat d'imperfeccions", que tot sigui com abans, com en els bons dies. Animarem la nostra naturalesa inhòspita, però aneu amb compte, fills d'homes i herois, de mai "fer mal als innocents, de fer mal als candorosos".





Així, germans en el bon dir, amics al noble art de la paraula escolteu que "les oques no es veuen les cares, els germans congenien poc, els companys no van junts, i els fills d'un mateix pare no caminen braç a braç ". Arribem a un cordial acord de pau i alegria: el colom que va portar la bona nova que "va sortir la lluna de la roca, el sol va abandonar la pedra" i tornen a ser ells. Igual que la falç s'oxida després de tallar molt fenc, els cants es fatiguen amb el crepuscle. "Els meus esquís han anat obrint els camins als cantaires del futur"; "Ja està el camí assenyalat, s'obre un nou camí davant cantors més illustres", "entre els joves que creixen, entre l'estirp adolescent". "L'aigua és el més vell bàlsam, l'escuma el més vell remei, el Creador el primer mag, Déu és el sanador primer".





I el món, amics meus, segueix girant, aquí i allà.