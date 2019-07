El nou Ciutadà Romanones

En aquests dies de calor a la major part d'Espanya sempre és bo refrescar-se. Uns trien amb molt bon criteri l'aigua freda amb llimona, i d'altres persisteixen en la Cola la cervesa. A mi, personalment, m'agrada un bon suc del cítric diluït en aigua mineral gallega o de Ronchales, o altres de la variada mostra que tenim en els supermercats. O, mirin, millor encara, si es té l'oportunitat, de la incommensurable aigua del pou del poble en el qual estem de tornada per passar uns dies amb la família i que ja havíem oblidat. He deixat la Coca-Cola per uns quants anys, per qüestions de salut, però, sobretot, des dels successos laborals que van deixar a un miler de famílies de treballadors de la companyia al carrer i que tant em van cabrejar.





A Marcos de Quinto, llavors directiu de la multinacional a nivell mundial, la notícia se la va portar al paire, i tot i que sempre se li ha exonerat d'aquella traïció laboral perquè no formava part de la part espanyola del negoci, a molts, ens ha sonat a banya cremada que mai hagi volgut condemnar a la seva ex companyia per tan reprovables fets, especialment ara que és diputat i representa a molts "ciutadans" espanyols i tenia l'oportunitat de demostrar la seva ètica personal i empresarial.





I no obstant això, com hem comprovat per el que es publica, De Quinto sí que ha caminat lleuger, aquests dies, per requalificar la sentència ja complerta de vint llargs anys del criminal etarra a la presó salmantina de Topas, per l'execrable delicte de mantenir segrestat en un zulo al funcionari de presons Ortega Lara durant 532 agònics dies que li van destrossar la vida i ens va convertir als que vam seguir el seu inhumà calvari en els seus més fervents admiradors. Ara, resulta que De Quinto, davant d'un homenatge al poble de l'etarra que ha reprovat la majoria dels bascos, i per descomptat, gairebé tots els espanyols decents, s'erigeix en jutge i part, i pontifica, pretenent canviar sentència judicial de presó exemplar per oferta de 'zulo' similar per al terrorista, ara que ja ha complert amb la pena que li ha imposat un tribunal democràtic i de dret.





O sigui, que per a De Quinto, l'ull per ull bíblic, és encara en els nostres dies, el millor remei per a la barbàrie. ¿I aquest Senyor, tan democràtic ell, serà la mà dreta del líder de Ciutadans?





Com va dir aquell polític de semblant poder social i econòmic que De Quinto, que es deia Romanones i a més era Comte: 'Joder, qué tropa!'