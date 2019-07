Terrícoles

Estem arribant al punt des d'on et vas comunicar el 2004, processem les dades que vas enviar de la dècada anterior a aquesta data des del que en passats viatges es va cridar Anahuac; analitzem les prospectives, ens congratulem de la teva decisió de formar família en aquesta part del planeta plena de varietats zoològiques i vegetals. Assumim que tens una edat terrícola de 55 anys i els teus fills cursen el que aquí s'anomena adolescència. Atès que arribem per l'hemisferi sud, pràcticament en el pol antàrtic, ocupem un parell de setmanes terrestres per apuntar-nos al que passa en aquests països i ens va sorprendre que pel que fa a la terra d'or, s'asseguri que "La província de Buenos Aires va registrar un fort augment de la inseguretat: van pujar un 63% els robatoris; 55,4% els estafes; un 50% els segrestos; i els homicidis a ocasió de robatori es van disparar un 25% "Què els va passar? Aquesta tendència sembla replicar-se en territoris llunyans com Europa, Àsia o Àfrica no se suposa que estaven en trànsit d'acabar amb les guerres i conquerir de ple la pau?





Els nostres plans de migrar a la terra per donar suport al progrés dels humans, s'han quedat en suspens des que vas deixar d'actualitzar-nos i la informació a la qual podem accedir utilitzant la seva pròpia tecnologia, és inestable, contradictòria i, sobretot dramàtica. No sabem per què vas desaparèixer des que el nou emperador va arribar a la cadira de poder, vam rebre les teves opinions en el sentit de caracteritzar-se per ser un humà poc sensible, molt apegat als recursos materials, amb una cortesia dubtosa que ratlla en el poca-solta i certes inclinacions com les que van fer fracassar projectes a la cúspide romana, els nazis i els de clans de raça molt blanca en l'anomenat nou continent.





Ens sorprèn en gran manera el que despectivament entenen per "migració". Esperem que el teu silenci no es relacioni amb la inclinació dels egoistes per tractar d'acabar amb un fenomen arrelat en els gens mateixos de la raça humana. Què seria d'aquest planeta si alguns dels nostres ancestres no haguessin arribat a Egipte? No podem imaginar el desenvolupament humà, sense que pobladors del sud del que avui coneixen com Àfrica haguessin migrat a Europa i d'altres latituds creuessin els mars i les terres antigues per enriquir el que avui anomenen Amèrica. Ja ens havien anticipat de la pobresa i criminalitat sobretot en les regions caribenyes i en particular Centreamèrica Què els ha faltat per convertir-se en una pàtria potent? [1]





Només amb la influència d'algun bruixot és que els pot estar passant el que observem: finalment l'emperador de les terres d'occident, qui aspira a ser-ho de tot el planeta, va aconseguir que arribés a la Vall d'Anahuac, 1 reietó obcecat, amb baix nivell de coneixements sobre l'energia, els plànols superposats i en general l'univers i que assegura com orgull el ser d'ullals grans. No sabem encara si anhela poder xuclar sang amb molta facilitat o si es tracta simplement d'una de les frases del seu limitat origen on l'inexplicable resulta en interpretacions poc convencionals.





Aquest reietó, es fa acompanyar d'una cauda de personatges amb una mitjana de coeficient intel·lectual menor a 80, ressentits, amb inclinacions venjatives i llevat veritables excepcions s'han proposat enderrocar, tot el que en segles van construir en matèria d'organització i dret. És impressionant l'habilitat amb que fan servir la mentida per sotmetre els seus governats als que gairebé hipnotitzen amb el qualificatiu de savis, per tal que no fiquin les mans per defensar-se de "lleis" confiscatòries com l'anomenada extinció de domini. Amb aberracions com aquest maçacota de pseudo normes pretenen donar legalitat a accions d'apoderament del que no els pertany, sense presentar la menor culpa per usar perversitats criminals com pressionar els seus enemics mitjançant amenaces contra les seves mares, esposes i fills, tal qual a les terres de l'oest es enceraa, fa diversos segles -poc anys llum- a les hereves del regne en torres inexpugnables. Els atropellaments d'aquest tipus inclouen la possibilitat de tancar -li diuen clausurar- qualsevol obra a casa -departament, negoci, edifici, etc.- per considerar-infractor: Aquesta qualitat de "no delinqüent sinó infractor", se li penjarà al coll als quals pintin, reparin, canviïn finestres, portes o el que sigui, si es tracta d'immobles que els interessen als cortesans del reietó en torn.





El poder de l'emperador de pèls grocs és tal, que ha aconseguit unificar a quatre d'aquests subordinats, perquè amb uns pocs centaus adormen la consciència dels habitants de les seves pàtries i així evitar que migren, ja que la intenció és acabar amb tot el que estigui barrejat per gens diversos.





Mal destinació per als terrícoles, l'extinció sembla imminent, no només del domini dels propietaris, sinó de la mateixa raça, sotmesa avui per avui, a gens malèfics que els ocasions morts doloroses i aclaparadores per càncer, diabetis, Ébola, chiconguya i una sèrie de malalties rares, inventades només per produir guanys dels productors de medicaments que no els curen però que els fan fàcils subjectes de domini, amb productivitat limitada només al que els emperadors, reis i cortesans determinen.





M'ha arribat la versió que tu i la teva família van ser aixecats sense que se sàpiga si van acabar amb la teva existència, si fos el cas, posposarem la tornada a aquest planeta. Potser és prudent esperar fins a la completa extinció dels que alguns humans han fet del que va ser el nostre projecte d'una humanitat harmoniosa, dipositària dels valors universals i disposats a viure en pau amb tots els seus semblants sense mirar diferències naturals de cada un seus integrants









[1] Américo, d'origen germànic ostrogodo i francofomo: Haimerich