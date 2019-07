Aquest peix atresora el secret per regenerar les extremitats del cos humà

El gar, un peix dentudo i d'aigua dolça, podria revelar certs secrets evolutius, alguns d'ells fins i tot relacionats amb models genètics per a la regeneració de les extremitats en els éssers humans, segons un estudi de la Universitat Estatal de Michigan (MSU, en anglès ) publicat en l'última edició de la revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.









El científic i professor assistent de biologia integral de la MSU, Ingo Braasch, i el seu equip van basar les seves investigacions en les salamandres, que poden fer créixer els seus membres novament després d'una amputació. A partir d'allí, van descobrir que el gar i altres peixos poden fer el mateix, regenerant completament les seves aletes, el que significa que "reconstrueixen els ossos endocondrales de les seves aletes, que són els equivalents dels braços i cames humans".





"El gar, considerat el 'peix dinosaure', s'està utilitzant en la investigació biomèdica, en gran part perquè el genoma gar és bastant similar al genoma humà", ha indicat Braasch. Així mateix, ha subratllat que es tracta d'una "espècie pont", molt similar al peix zebra, sovint utilitzat com a model genètic per avenços mèdics humans.





Igualment, ha destacat que els gars són una espècie que evoluciona lentament pel que ha mantingut més elements ancestrals en el seu genoma que altres peixos, el que significa que, a més de servir com una mena de pont per als humans, també connecten amb el passat.





En relació a la possibilitat que els humans regenerin part del seu cos, Braasch ha advertit que no és possible perquè "en els humans fan falta els mecanismes genètics que activen els gens compartits amb el gar". "És probable que els interruptors genètics que activen els gens s'hagin perdut o alterat durant l'evolució dels mamífers, inclosos els humans", detalla.





De tota manera, el científic no ha descartat que les investigacions mèdiques i científiques puguin propiciar "avenços en els programes de teràpies regeneratives en els humans, que ja han donat resposta per a la regeneració d'apèndixs", si es té en compte "els punts en comú entre els vertebrats".





"Aquests avenços biomèdics directes romanen en un futur llunyà, però creiem que els estudis de regeneració d'aletes en peixos continuaran revelant molt sobre el potencial regeneratiu dels vertebrats", ha conclòs.