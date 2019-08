Per qui voto?

Diumenge que ve, es realitzarà una faramalla amb la qual es pretén donar la impressió d'un procés democràtic per a l'elecció? de líders priístes. Difícil evitar l'escàndol, quan per anys no s'ha atès a la militància, la qual per cert en un percentatge molt elevat està exclosa de la "llistes", la qual cosa d'entrada li pren als autèntics priístes ser partícips d'aquesta aparatosa, costosa i falsa opció.





En la plenitud mundial de l'odi, no només com a discurs sinó estratagema publicitària per aniquilar al contrari, igual que en el seu moment -des del segle XIX- van fer els Ku Klux Klan i en diverses variants l'antisemitisme; avui els republicans del nord i els de la 4T d'aquesta pàtria tan colpejada, assenyalen amb parcialitat i prejudici, el Priísme com si fos una cosa pitjor que Satanàs. Serà per ignorància o per problemes emocionals no resolts seva incapacitat per a l'anàlisi cronològic objectiu?





Per gairebé quatre anys, l'avui president dels Estats Units, va promoure el descrèdit de la població llatina, si a això li afegeixes la ignorància de bona part de la població sobre la propietat original del que avui conforma Texas, Nou Mèxic o Califòrnia , és fàcil comprendre com és que un jove de vint, s'armi i surti un matí de diumenge a matar congèneres. Es resol això amb demandes internacionals entre dos països que tenen la insuperable situació de ser veïns? Als Estats Units, alguns buròcrates de color [1] posen traves als blancs naturalitzats -són ciutadans- que sol·liciten un passaport o una llicència, només perquè no van néixer als EUA. Una cosa semblant passa a França, on no es reconeix el "jus soli" i des de sempre els nascuts allà però de pares estrangers són discriminats.





En aquest context, on segons el qual qualifica, són odiosos els palestins o els jueus o els sirians o els naturals d'alguns països que van formar part de la Unió Soviètica, hi pot haver democràcia? Rumb als tres mil anys d'història, els atenesos, amb Aristòtil al capdavant van establir un sistema de govern sustentat en el poder del poble. Quin poder real tenen els militants priístes esborrats de les llistes de pertinença? O Pitjor encara, alguns dels antics delegats de la ciutat, en els seus programes d'arranjaments de banquetes, s'ometien les d'alguns ciutadans perquè eren classificació "O", és a dir, d'oposició. Es van dur aquesta filosofia d'exclusió dels trànsfugues -de diversos partits- que avui militen a Bruna? Hi pot haver democràcia perfecta? Aristòtil ho va negar de forma més contundent que el mateix Plató i és que resulta més que utòpic considerar que tots poden manar sobre 1 -manats sobre mandatari- i que cada un, segons el seu torn, pugui manar sobre tots, sense caure en la temptació d'estendre el període del seu mandat, bé per la reelecció o per la modificació legislativa que tregui l'estigma d'il·legitimitat del beneficiat.





Guanyar a com de lloc, tot i que en essència això s'aconsegueixi mitjançant actes que fan nul·la la democràcia, és propi d'una naturalesa humana mancada de maduresa emocional, sentit de justícia i valor per assumir que el millor poder és el repartit entre molts. Això és tan important que fins i tot els més reticents a acceptar la primacia del poble, van escriure i van filosofar sobre el seu concepte particular del tema. El mateix Maquiavel que Rousseau, Epicur, Empèdocles i molts altres en diverses etapes de la història van expressar les seves opinions respecte al sentit que donaven a les diverses formes d'organització política. A pocs d'ells com succeeix avui dia, se li acudia admetre que governar no és una cosa senzilla, el mateix una ciutat, un país, una certa organització privada -club, fundació, sindicat- i fins i tot el conjunt de veïns en un edifici o una colònia ; i molt menys admeten que es requereix de cert coneixement i grau d'honestedat per a la seva participació en el procés d'elecció dels qui han de conduir el destí d'aquestes persones.





Molt abans que la no reelecció es convertís a Mèxic l'eslògan revolucionari, els grecs afins a la democràcia, asseguraven que excepte en casos excepcionals una mateixa persona no ha d'exercir dues vegades el mateix càrrec -excepte en el cas de la guerra- els llocs públics haurien de ser de curta durada i preferentment ocupats per gent capaç d'administrar la justícia, amb habilitats pròpies de la tasca a exercir i en qualsevol cas complint amb l'obligació de retre comptes.





El fet és que aquest proper diumenge 11, molts autèntics militants del PRI, preocupats pel cúmul d'homicidis en tota la república, la mort de connacionals en territori avui del veí del nord, la sortida sense fre de capitals -milers de milions de dòlars segons el IIF- que s'adjudicaven a diversos fons d'inversió, amb la conseqüent incertesa, agreujada pels milers de mexicans que s'han quedat sense feina, NO podran votar, perquè amb la mateixa simplicitat que un tecla et desapareix de la realitat virtual, han estat "Esborrats" de qui ha estat la mà negra que va moure l'esborrany? Oposar-se serveix d'alguna cosa o només dóna suport al malèfic pla que des de fa lustres intenta desapareix al PRI?





Els militants exclosos, es pregunten si el senyor trempat serà capaç d'asseure a on es deu als traïdors del partit. Desemmascarant els empanitzats, els abans assolellats i avui bruns, incapaços de reconèixer que el que són en bona part el van obtenir del PRI que els va permetre arribar fins on la seva capacitat els donava, és l'única manera de recompondre el que s'han portat entre els peus els simuladors i enemics del que va ser el partit que els va donar oportunitats.





Si vostè és dels impedits a votar, no es preocupi, ni es resigni a ser priista vergonyant; escrigui el seu punt de vista, diguin-li perquè no està d'acord amb la seva "democràcia" i comenci a organitzar una altra forma de fer valer els seus drets. Particularment crec que l'únic que ens pot unificar són els programes, les persones amb facilitat ensenyen les seves maldats.

[1] Tinc en el meu haver el d'una empleada a Chicago, a la qual li va molestar que una dona blanca de la tercera edat, ciutadana nord-americana, filla d'un veterà de la 2a guerra mundial, nascuda a l'Europa dels 40, sol·licités un suport econòmic. La neuròtica i ignorant buròcrata l'hi va negar, perquè era "rica"