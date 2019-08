Qui va ser?

Un observador de les notícies pot notar sense cap dificultat com és que pel que fa a violència, morts, accidents, imprudències són repetides ad infinitum en tots els noticiaris de ràdio i televisió i alguns espais informàtics Quin és el criteri per picar fins al cansament aquest tipus de notes i pràcticament ignorar el que va passar el dissabte 10 de l'agost?









Resulta que antier, Mèxic va quedar paralitzat: centenars de clients a les botigues d'autoservei amb els seus carrets plens de mercaderia. Comensals, en diversos restaurants -fonditas i gourmets- van haver de ser retinguts fins a 3 hores mentre algun familiar o amic els portava efectiu per liquidar el seu compte. Els caixers de tots els bancs presentaven fila de desenes de persones intentant retirar els seus diners sense èxit perquè pràcticament en tota la república, gairebé totes les terminals punt de venda no funcionaven. Què va fer el poble savi davant l'absència d'explicació al fenomen?





En els magatzems d'autoservei, va començar a córrer la veu -per igual empacadores de la tercera edat, que caixers i per tant clients- que el problema era amb la targeta de benestar, perquè el govern no havia dipositat. A partir d'això es va generalitzar una imatge d'avis muts, amb la mirada perduda, alguns plorant i la majoria sense més opció que buscar un lloc on seure i veure com la cistella del súper-amb escasses mercaderies però que els va prendre gairebé dues hores triar a causa dels seus problemes per caminar- era tornat a l'interior de la botiga. Altres clients van treure algunes altres targetes: Santander on moltes de les pensions són dipositades igual deia rebutjat o no compta amb fons. Finalment ni manera hi va haver qui va tenir l'opció de deixar de banda, les operacions de dèbit i va treure els plàstics de crèdit -inbursa, banorte- de vegades Bancomer- i va ser com loteria 1 passava després de diversos intents d'altres de pla igual li deien targeta declinada, rebutjada o fraudulenta segons el llenguatge del banc. S'imagina quants comentaris en contra dels bancs es van expressar? "És clar si tu fas un dia tard ells et cobren fins a la vida, cada dia augmenten les comissions i ni tan sols pots disposar dels teus diners, jo vaig a rebre a la meva família -fills, néts etc.- a casa i que els vaig a donar de menjar; ni l'esforç de caminar i de provar-me la roba que portaria a la reunió de les meves companyes de treball ...."





En algunes botigues els gerents van començar a imaginar solucions: "tots els rebutjats veurem la possibilitat que els acceptin la targeta a la caixa dos" i llavors es va fer l'enorme fila dels que van passar abans a les caixes 5 a la 20; "si viu a prop es el puc enviar a casa si de cas aquí té efectiu; "disculpi però no puc fer res" per descomptat no van faltar els vivales, que tractaven de treure el carret ja carregat però no pagat, amb la conseqüent reacció dels treballadors de seguretat privada. l'estacionament rebia butlletes no liquidats encara que amb la signatura d'algú autoritzat per a això, en fi el caos va ser a la ciutat i Mèxic, a Monterrey per Déu! a tot el país.





Alguna vegada fa poc més de dues dècades, vaig comentar amb un grup d'alumnes del que passaria si algun dia, el satèl·lit o la xarxa que sustenta la tecnologia de la qual gairebé tots depenen -fins jo que procuro evadir-me- ells estarien en la capacitat de escriure amb ortografia i realitzar operacions aritmètiques simples. Dissabte gairebé vaig veure el meu advertiment complerta, centenars de persones desorientades, com perdudes, sense saber que fer i a l'escenari, gairebé tots desitjaven saber a qui culpar i molt pocs atinaven a pensar en una solució.





Aquest com qualsevol altre incident similar -major o menor- és el que porta a reaccions que van des colpejar un acte amb un tub fins a matar congèneres, encoratjats per discursos d'odi. En l'imperi dels nostres veïns, "cal acabar amb llatins i mexicans que són dolents i invasors" aquí hem de tenir precaucions amb els fifis; els corruptes del passat; els enemics de l'electe pel poble "safio"; els disposats a acceptar que violenten la llei, de la mateixa manera un governador de Baixa Califòrnia que legisladors tractant de legitimar la seva conducta reeleccionista perquè "són majoria" i els que opinem de manera diversa perquè segurament som obtusos i necis.

I més enllà del fet que podem ser de ment tancada, la veritat és que el disbarat de dissabte va ser originat per una empresa de sigles PROSA [1], amb el seu centre de dades a Santa fe i la missió d'operar els serveis per a transferències electròniques a casa nostra, a tot Amèrica Llatina i moltes altres latituds de planeta. Ha ha! Llavors el molt sospitós arriba a la iniciativa privada. Els seus empleats són els inútils o es tracta d'operadors -li diuen hackers- externs que van tractar de realitzar un frau gegantí?





Com no va ser el govern, Vostè mexicà de a peu, no està en possibilitat d'acudir davant d'alguna autoritat que mitjançant sanció li repari el seu mal,¿pot demandar-ho? El govern els ha d'imposar alguna multa? Si aquest és el cas, com li rescabalarà el seu temps perdut i el seu estat emocional castigat? L'única cosa que s'espera no passi és que guardi aquesta frustració en el seu interior i arribi el cas en què reaccioni de manera virulenta la propera vegada que algú li miri lleig o li d'un raió al seu acte o la barda de casa seva.





En resum, tant de bo hagi gaudit el seu diumenge, sense desgastar-per enaltir als que ens governen ni atacar les empreses, els intermediaris, els d'altres partits, els rics, els migrants i els que pensen i se senten encara amb la possibilitat d'exercir el seu llibertat d'expressió.





[1] Empresa especialitzada en els mitjans de pagament i les transaccions electròniques. Perquè institucions bancàries emetin targetes de nòmina, moneders electrònics, crèdit i dèbit, entre altres coses