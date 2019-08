Hi ha perfecció?

Per descomptat que les dades amb què comptem els ciutadans, no són privilegiades ni s'han originat en fonts diferents de les qual institucionalment, indaguen i avaluen els què, com i on, de la condició de béns i privilegis drets i obligacions de les persones físiques o morals. A més de l'origen institucional del input per armar les hipòtesis i anàlisis que alguns atrevits produïm; escoltem i llegim als mitjans, posant especial èmfasi en la condició de periodistes d'investigació, així com especialistes en diverses matèries que actuen en el sector privat o acadèmic. Obligat és no passar per alt, la capacitació que al llarg de diverses dècades aconseguim obtenir; bàsicament de governs instaurats al final d'una revolució a la qual es va arribar per l'esgotament de condicions i acords de la població, que no estava en condicions de continuar en situació de desigualtat, inequitat i il·legalitat.





Per descomptat que no sent Mèxic el paradís sinó part del món, les condicions de la humanitat -corrupció, deshonestedat, incapacitat per a l'exercici, etc.- que amb certa facilitat afloren, van estar presents abans de la revolució mexicana, al final d'aquesta i i tot en el present que amb frenesí, el govern vigent, s'entesta a donar-li un vernís de moralitat. Com excloure de les conductes -o pecats segons la font- vanitoses? Com evitar les conseqüències [1] d'una auto-estima supervalorada? De quina manera es pot disminuir l'efecte de divisió que produeix una retòrica constant de desqualificació dels que no es pleguen al pensament i actuar de l'autoritari?





Tenint en compte el que produeix el "mal de molts", imaginem que alguna cosa semblant als nostres qüestionaments passa al Brasil, on molts ciutadans es pregunten: Quin ha estat el guany de l'empresonament d'un ex-president? Elegir un extremista de dreta, va millorar les coses a l'Argentina? Mantenir sota amenaça de limitar la llibertat de dones que han destacat en política [2] eleva la condició dels pobles als quals van jurar servir? Podem augmentar la llista d'exemples, però la veritat és que amb la conducció de tot tipus de líders autocràtics, el model Calígula sembla repetir-se en ple segle XXI. Si bé la història ha arribat a mimetitzar el vocable "Calígula" amb diverses manifestacions conductuals negatives, aquest jove emperador -el tercer en el seu llinatge- decretar coses com l'abolició d'impostos, així com la publicació de registres de despeses dels seus antecessors en matèria d'administració pública. Amb l'afany de cultivar la voluntat popular per a l'acceptació de si mateix com a persona i fins i tot com déu, pràcticament va esgotar les reserves financeres de l'imperi en ajudes, moltes vegades extravagants, als afectats pels incendis, l'impuls als espectacles esportius i la admissió de nous membres en els organismes com el senat i la cavalleria- sense importar que els designats no fossin aptes per al lloc que se'ls havia assignat.





Aquest emperador romà va ser addicte a les obres constructives, per això va ordenar l'ampliació de ports [3], la construcció de temples -en molts dels quals ell mateix era venerat- i moltes autèntiques extravagàncies, vinculades amb campanyes com la de conquerir Britània, ficant als seus soldats al mar i obligant-los o combatre des de les aigües. Per descomptat que les execucions en contra de tot aquell que li provoqués tal por que havia ocultar als que han de adorar! no va estar absent de les decisions de qui de nen va recórrer amb el seu pare diverses batalles i va conèixer amb el seu avi la sensació de poder que s'aconsegueix aniquilant al contrari. Aquestes execucions generalment s'ordenaven sense previ judici o retorçant l'aplicació de les lleis.





Igual que aquest governant al qual la història s'ha encarregat de presentar com un tirà dement, els que decideixen seguir els seus passos -de manera consent o per simple impuls genètic- s'inicien amb una aparent i creixent prosperitat i sobretot amb l'exercici de gestions "impecables" no sense ometre que davant l'aflorament d'errors -administratius, econòmic i polítics- la compulsió de culpar altres, del passat i del present, és la resposta gairebé automàtica, sense ometre que en alguns casos s'arriba a l'extrem de demanar almoina, com ho va fer Calígula, a la plebs o vendre els béns dels rics executats per reposar la malmesa tresoreria fiscal.





Aquest tipus de governants anomenats avui populistes, acaba la seva vida amb tot de comentaris -avui es diu memes- desfavorables gairebé sempre magnificant no només la seva incompetència, sinó fins i tot aspectes de perversitat, rareses, manies i en general poca aptitud per a l'encàrrec a què van ser elegits.





Els que avui jutgen amb rudesa o franca hilaritat, pretensions com les d'un mandatari que pretén comprar el territori d'un país -com Trump respecte de Groenlàndia- imaginant que la humanitat tota ha de adorar- fanàticament, haurien d'aturar-se i analitzar per què de vegades a alguns líders ofereixen un grapat de monedes. Aquesta encaminada aquesta "ajuda" dirigida a enderrocar algú incòmode? Si de cas els enemics del victorejat -com va passar amb la trentena d'assassins de Calígula- són els veritables beneficiaris d'aquestes "aportacions", s'ha de qualificar l'encarregat de la "províncies conquistables" com a traïdor o com ingenu? Els Calígula del segle XXI, haurien de ser més suspicaços per ubicar als seus potencials executors, partint del fet que en el món real no hi ha perfecció.









[1] Descarta alguna opinió diversa de la pròpia; ignorar les veus que assenyalen als propers -cunyats, oncles, esposes d'amics etc.- com a actors de conflicte d'interès; devaluar l'opinió de l'altre si s'atreveix a assenyalar errors en la interpretació de lleis o circumstàncies que afecten la presa de decisions; condicions patològiques en l'emotivitat com deliri de persecució, set de venjança...

[2] És el cas de les expresidents de Brasil i Argentina, de la mateixa manera que en el seu moment va passar a Filipines.

[3] Roma, després de la fam augmentada per les decisions populistes de Calígula, depenia dels cereals importats d'Egipte, per aquest motiu l'ampliació de ports produïa una solució immediata als ulls del poble.