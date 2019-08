Una altra violència

Sense cap dubte la violència sexual és potser la que més mal, perquè té a veure amb la teva intimitat, la teva dignitat, la teva capacitat de reproducció de l'espècie. Aquesta violència amb totes les seves variables -tocaments, abusos als nens, relats morbosos, penetració que llastima- és la més notòria i de sobte ha arribat a una realitat sense límit.





Però hi ha altres tipus de violència: la laboral és una de les rellevants -a les dones se'ls paga menys, no se'ls dóna el treball sol·licitat [1] se'ls bloqueja per arribar a llocs directius [2] i en l'àmbit de la política amb tot i els avenços legislatius si més no es difama a les que es neguen a ser còmplices d'actes de corrupció o no afins als seus valors.





Després de cinc dècades de lluites socials amb èxits legislatius i programàtics es pensaria que la violència ha disminuït. Fals! La violència s'ha incrementat sobretot en l'àmbit institucional. És un exemple emblemàtic el que pateixen dones "adultes en plenitud", que suposarien tenir una tercera edat, sense sobresalts financers, gaudint de l'habitatge que van aconseguir com a resultat del seu treball -després d'anys de pagar hipoteca i pagar manteniment permanent en cases que avui són l'objecte d'ambició d'alguns corruptes funcionaris- tot i que els seus fills s'hagin allunyat per formar família i els seus marits estiguin absents. Qui les defensa de lleis confiscatòries en matèria de predial, aigua o llum? Ha intentat raonar amb la CFE, la impossibilitat que Vostè amb la seva casa gran a Tlalpan, Coyoacán o qualsevol colònia catalogada com "d'alt consum" hagi augmentat la seva despesa de watts, només perquè així ho determina el seu nou mesurador? Per què no respecten la seva llibertat d'elecció per continuar amb l'ús del seu mesurador antic però servible?





Quan un té més de 65 anys, i perd la guapura que en la seva joventut era la causa major d'altres violacions, ara ha de conformar-se amb donar una batalla solitària, davant instàncies com: PROFECO, l'Assemblea Nacional d'Usuaris de l'Energia, l'Institut Federal d' Defensoria Pública -del consell de la judicatura- la presidència de la república; la Unitat de responsabilitats de la CFE, el contralor intern de la mateixa dependència, que després de rebre per més de tres anys inconformitats sobre l'augment injustificat en els rebuts de cobrament, conclou el seu enfilall d'argumentacions legaloides, amb una amenaça d'incorporació al buró de crèdit. Sap que això ha passat amb el servei que per mort de la meva filla, estava desconnectat i només prenia dos focus del pati al capdavant de casa cada nit? L'única manera de obligar-los a retirar el mesurador -impost sense el meu autorització- col·locat al pal de la vorera de davant, va ser deixar-los de pagar un rebut de $ 170 pesos. Li sembla una altra forma de corrupció l'haver determinat unilateralment que la retirada del mesurador es devia a falta de pagament mateix que per art de màgia de cent setanta pesos es va elevar a gairebé mil?





Moltes altres dones que hem aconseguit la categoria de àvies -ens celebren en el discurs però ens violen institucionalment en els fets- enfrontem altre tipus de violència, som "persones en plenitud" però amb una pensió que no arriba ni els dos salaris mínims, en tant la CFE pretén treure'ns aquesta mateixa quantitat per consums que no hem realitzat Quant costa un focus encès per dues hores cada dia, una nevera petita les 24 hores, una televisió 3 hores i un ordinador tres vegades a la setmana per 4 hores? Si la casa és gran, té molts focus, però no es prenen ara ni els dels patis la qual cosa posa en risc la meva seguretat!





Pel suposat augment de valor de la meva propietat -té gairebé 100 anys de vida- el predialde la mateixa ha augmentat 800 per cent, em fan un descompte del 30% a causa de ser gran, pel pagament anticipat ja no apliquen una disminució de 10% sinó de 8%. Com que paràmetres d'universalitat jurídica em cobren més car que a altres ciutadans la llum? Estic qualificada com Fifí? És la forma de pressionar perquè el meu punt de vista deixi de ser publicat? És per això que les instàncies de queixes de la CFE, es burlen si de cas un es presenta a reclamar el que considera injust?





A partir d'avui, repetiré el procediment que vaig fer amb el meu altre mesurador: baixaré el break; zero consum, no tindré nevera, ni focus, ni possibilitat de treballar en el meu ordinador. És la forma de demostrar la meva cansament en contra d'aquesta violència constant que m'ha infringit la CFE, durant més de 3 anys. Les vaig pagar sota protesta, un bimestre de $ 1600, després ho van pujar a $ 1800, i ara m'ha arribat per gairebé $ 3,000. Segueixo vivint sola, segueixo tenint el mateix consum, he gastat a revisar la instal·lació Ja n'hi ha prou !, vaig a començar a convidar a una altra dones de la tercera edat, soles i abusades de manera violenta per instàncies de govern, a protestar contra la CFE .





Mentrestant, m'alumbraré amb espelmes -gràcies per la qual em van regalar amb motiu de la meva aniversari- he acceptat l'oferta d'una estimada amiga per anar a casa dues vegades a la setmana a treballar en el meu ordinador, també agraeixo a les amigues solidàries que em conviden a dinar amb elles alguns dies de la setmana i estic en fase de cotitzar un sistema fotovoltaic, la qual cosa em donarà més la satisfacció de contribuir a la disminució dels problemes que posen en perill la humanitat pel canvi climàtic.





He d'aclarir que per a res considero un sistema fotovoltaic que es connecti amb els mesuradors de la CFE. No és el meu desig convertir-me en accionista sense pagament de regalies d'aquesta empresa corrupta! fer-ho seria tant com admetre que no tinc problema a ser còmplice d'ells.

Espero que el Senyor President prengui cartes en l'assumpte, d'antuvi la meva defensa és optar pel no ús de l'energia elèctrica que ens ven a cost desproporcionat i injustificat la CFE.

________________________________________

[1] El 1975, un mestre em va recomanar amb algun alt funcionari de Televisa, qui després de reconèixer les meves habilitats, ha assenyalat "tens molt bones qualificacions, a més estàs molt maca, però divorciada i una filla... Vostès es casen de nou i ens deixen la feina botat ".

[2] Sorprendria de saber que Universitat privada i costosa, no va considerar la promoció d'una universitària a la qual amb una nomenclatura inventada li van pagar la meitat del sòl del director a qui suplia per absència, per finalment negar-li la promoció quan, el director absent va deixar la posició en definitiva, només perquè aquí era el club de Toby (1979)