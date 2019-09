L'amenaça hongkonguesa

Mentre mig país es distreu comentant i opinant sobre la tràgica mort de Blanca Fernandez Ochoa, alguns dels que vivim a Catalunya i també vam viatjar per tot Espanya tot l'any, estem seguint amb creixent preocupació els comentaris publicats a la xarxa i en algun diari digital sobre el seguiment que els caps pensants de l'independentisme procesista, diuen que estan fent de la crisi hogkonesa, a la qual exemplifiquen com a mètode de lluita contra l'estat espanyol amb garantia d'èxit, ja que ho ha estat palmàriament en l'excolònia britànica i res menys que contra la totpoderosa Xina.





Bloquejar aeroports acoblant activistes a les cues de turistes, rescatar pots de fum ficant-los en altres més grans per després fer-los explotar, no mostrar identitat política a les manifestacions o baralles amb la policia per protegir els gudaris urbans, canviar els llaços grocs pels cascs del mateix color que lluïen els ciutadans de Hong Kong per millorar una imatge ja obsoleta, crear -en definitiva- un caos insuperable, són segons els amics del sàtrapa Torra edificants mètodes de lluita urbana mentre es presumeix davant la premsa amb gestos grandiloqüents de pacifisme a ultrança.





I si això és el que ens espera en els pròxims mesos, perquè aquesta estratègia ja està dissenyada a Waterloo, anem preparant-nos dels pobres ciutatans de Catalunya, que diria el gran Tarradellas, per treballar des de casa els que ocupem taula i ordinador a Barcelona, perquè el que ens espera és inassumible des del punt de vista de la normal convivència cívica i un risc vital molt seriós per a les nostres persones i famílies.





A Torra li encanta l'estratègia, com a mi m'agradaria que els tribunals vagin prenent nota d'aquesta presa de posició clarament bel·licista. El pensament supremacista ho té clar, Xina cedeix, almenys aparentment, a tant excés per què no va a fer-ho Espanya? Per cert, ¿l'ambaixador de la República Popular de la Xina ha pres nota d'aquesta actitud dels Torra & l'independentisme català, que tants diners els ha arribat a demanar per aconseguir la independència, per transmetre-li-ho al seu Govern com a mostra més que evident de l'al·lucinant intromissió d'aquesta Generalitat sense nord en els assumptes interns xinesos? Què pensen ara de la innocent compravenda de les urnes del Procés al seu país? No canviaran la seva posició en la política exterior en aquest assumpte de l'independentisme català? I el Govern d'Espanya, ¿ja s'ha posat a treballar als seus serveis d'informació perquè no els tornin a sorprendre com l'última vegada?





Són preguntes fàcils de contestar en un lloc privat, perquè ningú s'escandalitzi, però que ens poden permetre als que vivim a Catalunya no tornar a tenir la sensació que ens deixen al paire a Madrid i que a sobre som els catalans dolents.





Això és un Estat de Dret i les guerrilles urbanes estan fora de la llei, tot i que els incompetents que estan negociant la formació d'un govern democràtic llueixin un rave a l'orella esquerra i no s'assabentin. Senyores i senyors del PSOE i PODEM, consulteu d'una punyetera vegada les xarxes socials i llegeixin el que caminen tramant els que ens volen muntar un altre embolic en els nostres carrers amb total impunitat i desimboltura. Acabin d'una punyetera vegada amb les seves ridícules negociacions i pensin que en l'assumpte de l'amenaça de Hong Kong ahir ... ja era tard.