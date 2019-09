Li sembla familiar?

Aquest líder provenia d'una família rural i no s'havia distingit per ser bon estudiant. Les limitacions econòmiques i per tant la marginació social, van determinar les seves lluites des de la joventut, ja que imaginava algun dia ocupar el lloc primer. Com en la majoria dels casos, la família es va esforçar per aconseguir certa capacitació -la militar era ideal- que li permetés aconseguir prestigi i èxit en una societat molt desigual, plena de corrupció i dependent en bona forma de les connexions que puguin recomanar. Amb tot i aquests esforços, el jove va ser rebutjat en diversos exàmens quan almenys cinc vegades.





Aquestes circumstàncies, van sembrar en la seva personalitat un esperit rebel, crític de tot i inconforme consuetudinari. Fins que, certs líders protestants nord-americans, li van donar la base per creure que ell mateix era un segon fill de Déu, amb la missió d'instaurar el regne que ni el mateix Jesucrist hauria aconseguit. Amb la seva particular concepció de l'evangeli, va aconseguir el seu anhel de poder, després de diverses revoltes, mantenint-se com a líder d'un bon nombre de inconformes organitzats en diversos col·lectius donant lloc, amb el seu moviment, al regne celestial.





Aquesta anàlisi, em porta a recordar un altre líder, que des d'una lluita ferotge per treure dels cercles influents a la minoria blanca del seu país va buscar el poder en els anys 70, quedant-se en aquesta posició per gairebé quatre dècades, formalitzant el seu arribo amb el impressionant suport de l'imperi, sense que això evités, que pel pas del temps, tots els que li van estimar pel seu esforç d'aconseguir la reconciliació entre grups antagònics que ho van descriure com el model a seguir per diversos països del continent, es van tornar a veritables crítics i inconformes. No només el va desaprovar sinó li van odiar a tal grau, que es va veure precisat a renunciar fa dos anys. Sense la continuïtat del suport d'Anglaterra les emocions reprimides d'aquells als quals va perseguir -empresonant i fins i tot matant- per considerar-los enemics -corruptes, traïdors, màfia del poder- polítics, Robert Mugabe va morir als 95 anys, després d'haver estat obligat a renunciar el 2017 deixant després de si una pobresa i fam més greu que la que va motivar a aconseguir el poder el 1980 què va canviar en el caràcter d'aquest president de Zimbabwe que inicialment va aconseguir certa estabilitat social i fins econòmica? La desconfiança derivada d'un molt limitat grau de maduresa, pot convertir-se en crueltat en aquests personatges, que eventualment arriben al poder sense tenir les qualificacions suficients? Als seus pobles en tenen prou amb la reiterada crítica als que li van antecedir en el lloc? Una cosa similar va ser el que va passar amb Hong Xiuquan, líder dels hakka, al sud-est xinès [1], la seva obsessió per la teocràcia es va convertir en una altra debilitat del seu moviment que, en arengar als mes pobres i per tant els menys capaços acadèmica i políticament parlant, el va obligar a moure cap a altres regions, la qual cosa va ser aprofitat per l'imperi de llavors, la guerra de l'opi estava en el seu apogeu. Un parent d'aquest xinès Taiping, es va fer del poder el 1859 en un "regne del cel" el líder original va acabar suïcidant a un cost altíssim en termes de vides humanes, acabant el somni d'igualtat i reivindicació dels marginats en 1871, a causa no només a la mort de Xiuquan i la traïció del seu cosí, sinó a la complicitat dels poders del primer món en nom del comerç.





Si li sembla familiar, pot mirar la història de Mèxic, no només des de la independència, però si es concreta a aquests últims dos-cents anys, el convido a compartir-me similituds amb els dos líders que he pres com a exemple de la inutilitat que resulta permetre que arribin al poder individus més populistes que autèntics polítics. Els anhels de construir un ferrocarril que pogués competir amb el canal de Panamà o la quasi veneració de Porfirio Díaz pel francesos és una cosa que ens van imbuir des de la primària, però quina cosa pot destacar de Santa Ana a més d'haver estat molt rijoso i a la hora de la veritat capaç de desfer-se de la meitat del nostre territori per salvar la vida i obtenir una mica de recursos? Què podem concloure d'un Benito Juárez, qui a més d'amenaçar amb el no pagament del deute extern, va escollir als Estats Units com el seu aliat estratègic enfront de potències com França o Anglaterra? Quina essència té la comanda del poble de Hong Kong perquè el president Trump els ajudi a no ser extradits a la Xina continental?





La veritat és que gairebé mai aprenem, som proclius a ensopegar amb la mateixa pedra; de joves menyspreem -de vegades fins i tot barallem- als pares i avis, de vells ens costa treball assimilar la modernitat dels fills o néts i poques vegades, acumulem a la pròpia experiència el que la història o les generacions passades ens han aportat.





El proper any, haurem de testificar eleccions a Amèrica del Nord -ells i alguns amb nosaltres- buscaran el nostre vot com una forma de legitimar la seva arribada a poders que els permeten fer coses, de vegades rares, i tot amb la jiribilla de servir-nos, representar-nos i buscar la nostra felicitat. Davant d'això Vostè té si més no les següents opcions: Analitzar els perfils de cada un dels candidats contendents i votar racionalment pel que li sembla més idoni per al lloc. Deixar-se encantar per la publicitat costosa -pagada per cert amb el que vostè ha aportat per a l'erari- i no fer cas i ignorar aquests processos tractant que, igual que Vostè ho fa amb les seves campanyes, ells li ignorin sobretot si de mesures confiscatòries o persecutòries es tracta.









[1] Aquesta ètnia avui compta amb prop de 60 milions de persones i van arribar, a aquesta part del món en el segle III