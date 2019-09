Governança sobre la Migració

Les xifres de l'emigració mundial són impressionants. Són gairebé 250 milions de persones al planeta que podem qualificar com a emigrants i que estan buscant oportunitats econòmiques i que fugen de condicions adverses en els seus països d'origen. A la nostra regió, veiem emigració nord-sud i sud-sud. Les mobilitzacions des de Centreamèrica i Veneçuela són sorprenents. El món ha estat testimoni de mobilitzacions humanes al llarg de la seva història.

Si es reescrivís la història de la humanitat hauria de començar amb les emigracions. Si bé és cert que els fluxos migratoris generen incertesa i rebuig, hem en els últims anys après a entendre els avantatges comparatius i els beneficis per als països receptors dels processos migratoris. Les diàspores pot ser una eina per impulsar el desenvolupament.













També vam coincidir en la importància que per a aquests processos siguin beneficis, siguin tangibles, es requereix de bona governança. És a dir, que les nacions comptin amb polítiques públiques que estiguin degudament en sintonia amb els esforços de les agències internacionals perquè aquests processos moltes vegades indetenibles siguin degudament aprofitats i es garanteixi una inclusió a l'aparell productiu d'una manera ordenada i planificada.





L'emigració és una avinguda de doble via. Els països es beneficien de mà d'obra necessària qualificada que pot omplir necessitats i mancances al país receptor, així com beneficis als països que envien migració a través de les remeses que segons el Banc Mundial, tant a països d'ingressos baixos i mitjans van aconseguir el 2018 més 529 milions de dòlars, d'altra banda s'estimula les inversions en els països d'origen de les pròpies diàspores i per a altres nacions també s'han convertit en agents de promoció del turisme i la transferència de tecnologia. A més, i com bé ho ha assenyalat l'OIM, amb aquestes emigracions si es dóna un procés d'emigració circular, els emigrats tornen i transmeten coneixements, expertesa i millors pràctiques apreses durant els seus processos migratoris. Molts acumulen riqueses que reinverteixen i volen transmetre coneixement en els seus països d'origen.





Per contra, quan l'emigració està a la deriva, quan no s'implementen mecanismes d'absorció adequats ens trobem amb situacions d'explotació, violació de drets humans, tracta de persones, treball forçós o subocupació, pobresa, exclusió i com a conseqüència la xenofòbia.





Ara bé, l'aprofitament d'aquesta realitat per a benefici en ambdues direccions aquesta vinculats al fet que els països tant receptors com "oferents", tinguin polítiques d'absorció i seguiment d'aquestes mobilitzacions, siguin aquestes cícliques o permanents. La Institucionalitat migratòria és una manera de garantir que es compleixin processos d'absorció que no siguin dramàtics i eviti algunes de les dificultats a què són sotmesos molts emigrants en els seus processos d'inserció en les noves destinacions.





Per la seva banda, l'OIM, ha establert tres principis i objectius per a garantir bona Governança sobre la migració. La primera recomanació és l'adhesió a les normes internacionals i respecte dels drets dels migrants. Aquest és punt és fonamental i una carta d'aval per a les nacions que adapten la seva pròpia legislació a mandats multilaterals que són progressius en aquesta matèria. Facilita l'elaboració de les respectives polítiques públiques i el respecte als compromisos internacionals en aquesta matèria. La segona és formulació de polítiques contrastades i aplicació d'enfocaments de govern integrats. Aquest principi és clau per garantir que els estats avaluïn holísticament les implicacions de la migració i evitar la politització del fet migratori. El tercer principi és la col·laboració amb els seus associats per fer front a la migració i qüestions connexes. Els diversos actors nacionals governs, ONG, locals i individuals relacionats amb el procés migratori han d'establir xarxes d'articulació permanents, transparents i duradores que garanteixin millor comprensió de les implicacions i fomentar enfocaments que facilitin la inserció migratòria.





Assenyala la pròpia organització multilateral que "aquests tres principis s'estableixen les condicions necessàries per a la bona governança de la migració mitjançant la creació d'un entorn més eficaç en el que s'optimitzin els resultats per tal que la migració sigui favorable per a tots. Així mateix, constitueixen els mecanismes mitjançant els quals l'Estat ha de garantir el compliment dels requisits sistèmics necessaris per a la bona governança de la migració ".





D'altra banda, els objectius que ens ha plantejat l'OIM per fomentar el benestar socioeconòmic dels migrants i de la societat es resumeixen igualment en tres tasques. 1. Fomentar el benestar socioeconòmic dels migrants i de la societat 2. Abordar eficaçment els aspectes relatius a la mobilitat en situacions de crisi. 3. Vetllar perquè la migració s'efectuï de manera segura, ordenada i digna.





L'absorció planificada de l'emigració és una qualitat per contribuir no només amb el creixement econòmic sinó també amb la transformació productiva, entesa aquesta com l'opció de produir més i millor economitzant els recursos. L'emigració pot ser un agent d'acceleració de factors productius. Quan s'emplacen polítiques diàfanes d'absorció de capital humà i laboral s'evita que aquests circulin pels estrats de la misèria i de l'explotació, sinó que podran directament inserir-se en l'aparell productiu d'una manera digna i sense discriminació. Hi ha països que han fets esforços per assimilar contingents migratoris, com ha estat el cas de Sud Amèrica amb la crisi veneçolana, sense comptar amb polítiques migratòries diàfanes que contribuïssin a l'absorció ordenada dels contingents humans. Això, va situar alguns països a modificar al llarg del temps polítiques migratòries per absorbir l'impacte no controlat de la mobilitat. Per exemple, l'índex de governança migratòria elaborat per 'The Economist'para l'OIM a l'any 2106 assenyala cinc categories per avaluar els nivells de capacitat dels països enfrontats a contingents migratoris, com ara; capacitat institucional, Drets dels migrants, migració ordenés i segura, gerència de la migració laboral, cooperació regional i internacional. Eina molt útil per sistematitzar les fortaleses institucionals dels països receptors davant crisi migratòries i conèixer el nivell de bona governança migratòria.