La intel·ligència artificial entra a les aules

L'informe Artificial IntelligenceMarket in the US Education Sector realitzat per Technavio preveu que l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació creixi un 47,5% en el breu període entre 2017 i 2021, als Estats Units. Una de les aplicacions més esteses seran els chatbots o robots conversacionals.





Els vaticinis sobre aquest tema apunten que les màquines intel·ligents donaran suport i complementar la tasca del mestre, lliurant-lo de realitzar determinades tasques, i canviant d'alguna manera la seva funció a l'aula. De fet, aquests sistemes poden arribar a encarregar-se de dur a terme tasques que actualment li ocupen molt de temps al docent -com corregir exàmens o contestar línia de dubte de l'alumnat-, permetent dedicar més temps a altres activitats més productives. Es tracta de combinar el millor que poden oferir les persones i la computació per optimitzar el procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes.





Una de les grans demandes de la pedagogia contemporània és individualitzar l'ensenyament que rep cada alumne, en funció de la seva capacitat i necessitats. Els sistemes educatius tradicionals agrupen l'alumnat per edats, ignorant les diferències que presenten en relació amb el ritme d'aprenentatge, els interessos o el talent. La principal línia de treball en aquest sentit és aconseguir que la intel·ligència artificial personalitzi l'experiència educativa de l'estudiant. Per exemple, podria suggerir objectius d'aprenentatge particulars, en funció de les seves aptituds i coneixements, adaptar la forma de fer-li arribar el coneixement o seleccionar exercicis i exàmens basats en el seu nivell d'habilitat. A grans trets, seria com quan Amazon ens suggereix nous productes en funció del que "sap de nosaltres" per compres pasades. Existeix el convenciment general que una educació personalitzada pot redundar positivament en la motivació de l'alumne i en el seu acompliment dins de l'aula .





Rose Luckin, professora del University College London, opina que hem de redefinir el concepte d'intel·ligència i la forma en què la mesurem. I la intel·ligència artificial pot jugar un paper crucial en això.





Luckin defineix altres intel·ligències, com l'habilitat d'associar temes de camps diferents, la intel·ligència social o com gestionar les emocions davant d'altres, la nostra relació amb el coneixement, la nostra relació amb els processos cognitius, la capacitat per entendre les nostres pròpies emocions, la interpretació del context de l'aprenentatge i el poder conèixer les nostres habilitats i els seus límits. En aquest sentit, la intel·ligència artificial és una eina decisiva que ens pot ajudar a desenvolupar tot aquest espectre d'intel·ligències humanes, en part perquè ens permet mesurar aquests "intangibles" que estan més enllà de la mesura del coneixement, i que inclouen aspectes com la col·laboració, la persistència, la confiança i la motivació.





A través d'aplicacions instal·lades en terminals -ja siguin ordinadors tauletes o mòbils-, podrien arribar a ser avaluats diferents aspectes de les intel·ligències de l'estudiant -social, interdisciplinària i meta intel·ligències-, dibuixant un retrat més precís sobre el que pot i no pot emprendre , i com es pot ajudar a superar-se.