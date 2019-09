​El judici que mai no comença a Andorra

Els processos sobre l’anomenat "cas BPA" (Banca Privada d’Andorra) van camí de no culminar, de judicis de mai no començar. La vista oral de la primera de les causes, la suposada trama xinesa personalitzada en Gao Ping -amb ramificacions a Espanya- que havia de començar el dia 12 propassat, s’ha ajornat fins al 14 d’octubre.





El motiu, aquesta vegada, és la defunció d’una de les parts acusadores, l’empresària Melânia Zamora, accionista minoritària de la desapareguda entitat financera. El nom potser no dirà gaire cosa fora d’Andorra, però aclarirà quelcom més si afegim que era la propietària de la cadena de perfumeries Júlia –també amb botigues a Catalunya- i mare de l’actual cap de Govern andorrà, Xavier Espot Zamora.





La desaparició de la titular ha fet que el tribunal demani certificació dels hereus, perquè puguin continuar intervenint, segons informa el Diari d’Andorra.





I encara, quan el 14 d’octubre comenci la vista, hi haurà la presentació de les anomenades “qüestions prèvies”, per a les quals es preveu un altre termini de quinze dies perquè el tribunal dicti les corresponents decisions.





D’e fet, els procediments s’arrosseguen des de fa quatre anys –el 2015-, i a més d’una dotzena llarga de directius de BPA encausats hi ha personalitats internacionals, entre els quals ex alts directius de l’empresa estatal del petroli de Veneçuela i fins i tot Andrés Sanguinetti, germà de l’expresident de l’Uruguai, Julio.





La successió d’ajornaments són en part atribuïbles a les successives recusacions de membres de la judicatura per part de l’advocat Josep Anton Silvestre. Deia Miquel Castells, defensor històric en judicis contra membres d’ETA que, en els processos polítics –en certa manera, i per la transcendència, aquest d’Andorra ho és -en part- tota dilació en el temps afavoreix els acusats.





Silvestre s’ha mostrat ben eficient en aquest sentit. Ja va aconseguir la recusació formal del president del Tribunal de Corts, que havia de presidir les sessions, Josep Maria Pijoan, perquè havia fet declaracions en contra de les formes, que trobava “dilatòries” del representant de quatre del acusats. La solidaritat amb Silvestre es va internacionalitzar, amb la demanda de protecció per part de Gonzalo Bové, més conegut abans com a defensor de Puigdemont.





De fet. Silvestre ja ha presentat una nova recusació, aquesta vegada del Fiscal General, Alfons Abarca, amb l’argument del parentiu de l’acusador públic amb l’actual Secretària General del Govern, Ester Fenoll.





El lletrat, en declaracions reproduïdes pel Periòdic d’Andorra explica que en el procés, el Govern (andorrà) apareix “per totes bandes”. Directament, com a part acusadora, representada per l’advocat i ex president del Consell d’administració del Diari d’Andorra Manuel Pujadas; per la relació familiar entre Abarca i Fenoll i possiblement pels hereus de la també part acusadora i empresària Melània Zamora, que són el cap del Govern, el pare i un germà d’aquest.





Com es pot veure, la magnitud del “cas BPA”, iniciat segons tots els indicis per la investigació de la policia espanyola sobre la família Pujol, i amb la decisió sancionadora de les autoritats econòmics dels Estats Units contra l’entitat financera per les sospites de rentat de capitals a gran escala, -de Veneçuela, la Xina i Rússia, entre d’altres- no només suposa l’afer econòmic més important i transcendent al petit Principat pirinenc en la seva història, sinó de gran repressió internacional per les persones i les institucions i empreses suposadament implicades.





Pel caràcter multitudinari –en paràmetres andorrans- de la vista, el lloc previst per al desenvolupant del judicis és la sala d’actes del complex d’edificis Prada Casadet, de la capital, tot i que si els ajornaments continuen, i de ben segur en les successives fases previstes, podria continuar a la sala principal de la nova seu de la Justícia del país, ja gairebé a punt per la inauguració.