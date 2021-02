Andorra supera les cent morts per la covid

Andorra superava el cap de semana passat el centenar de víctimes mortals de la covid i arribava a les cent-una amb la defunció d’un avi de noranta-dos anys a la residència pública Sant Vicens d’Enclar, on s’an produït onze de les darreres morts per la pandèmia.









Una enfermera andorrana prepara la vacuna / EP





En total, els afectats per la malaltia des dels inicis dels conagis freguen ja les deu-mil (9.972 aqiest dilluns), per a una població de 78.000 i escaig habitants, tot i que 9.206 estan curats. Resten com a potencials contaminadors 665.





D’altra banda, la campanya de vacunació amb el material de Pfizer està a punt de interrompre’s per esgotament de les dosis rebudes, a la espera de noves arribades del mateix laboratori i també d’altres procedents dels laboratoris Moderna i Astra-Zeneka. Els immunitzats, tanmateix, s’aproen ja al miler, entre els quals el total d’acollits a les residències de gent gran i del personal sanitari. En la següent fase, ja començada, es tracta la gent gran, que va crindant el ministeri de Salut, començant pels majors de noranta anys.





Pel que fa a les repercusions econòmiques, l’efecte advers més gran ha estat causat per la supressió, ja defiitivament total, de la temporada d’esquí, principal pol d’atracció del turisme hivernal, per la voluntat d’homologació amb les estacions franceses, tancades per decissió del govern gal en una de les mesures contra la pandèmia. Tanmateix, la frontera nord d’Andorra havia continuat oberta fins el darrer cap de semana de gener inclós, quan es va produir una gran arribada de compradors francessos, sobretot al poble fronterer del Pas de la Casa.





Tanmateix, amb el començament de febrer ha quedat també tancada la frontera per la part nord, i el Principat pirinenc completament aïllat excepte per motius laborals, d’ensenyament o d’assistèmcia mèdoca, sense una data final prevista.





Tot i les gestions diplomàtiques insistents, les autoritats dels grans estats veïns encara no han acceptat l’homologació entre Andorra i les comarques veïnes a efectes de mobilitat. A més, la Generalitat, que havia anunciat la fi dels confinaments municipals per diumenge vinent, dia 7, pensa perllomgar-los una setmana més, com a mínim, segons diversos mitjans.





El Govern andorrà, vistes les circumstàncies, ha decidit alargar els terminis perquè empresaris i treblladors continúen rebent ajuts com ara reduccions dels lloguers o ERTOS, a costa de continuar incrementant el deute públic.