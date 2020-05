Andorra: l’avantatge de la mida

La mida sí que importa, i la petitesa pot ser també un avantatge, segons per a què. La d’Andorra li permet ser l’únic estat conegut fins ara que ha començar a fer el test per detectar la presència de la Covid-19 a tots i cadascun dels habitants, i també als treballadors fronterers que hi “pugen” cada dia des de l’Alt Urgell.





Els primers a sotmetre’s a l’anàlisi han estat ja els professionals de la sanitat i dels cossos especials, a més dels voluntars que hi collaboren en l’organització.





Fa dies que van arribar al Principat pirinenc els 180.000 testos adquirits a la Xina, i dels quals se’n va comprovar la fiabilitat abans de fer-los servir. Els llocs per practicar les proves han estat habilitats per cada comú (òrgan de l’administració local) a diversos indrets del terme, generalment aparcaments perquè puguin arribar tots els membres de cada nucli familiar en cotxe, o a peu si no disposen de vehicle privat.





Avinguda Meritxell, principal eix d'Andorra La Vella





El resultat inicial es comunicarà als interessats que, en qualsevol cas, seran citats quinze dies més tard per a una segona comprovació. Aleshores només quedaran obligats pel confinament els veritablement contaminats. Tot i que ja fa setmanes, des d’abans de mitjans del passat abril, que es va començar a permetre les sortides a passejar i fer exercici en dies alterns a tota la població, i en franger horàries segons les edats i necessitats.





A poc a poc s’han anat autoritzant, també, diverses activitats comercials i empresarials, a més de les inicials de l’alimentació, les farmàcies i les benzineres. Van seguir les vetes i fils, modistes, electrodomèstics, electrònica… i per aquest dilluns 4 de maig, passat el pont del primer de maig, s’anuncia la represa de la construcció.





En el moment d’escriure, a les acaballes de la setmana, feia cinc dies consecutius que no es detectava cap cas nou de contaminació, amb un conjunt de xifres variables respecte de l’abast de la pandèmia. El conjunt de malalts detectats han arribat a 747 des de la primera (aproximadament l’1 per cent de la població), dels quals només 234 romanen contaminats, mentre que els recuperats del tot són més del doble: 472. Resten hospitalitzades 19 persones, de les quals 10 a les UCIs. La dada negativa, però, és la de 44 defuncions, 25 de les quals havien estat internades en residències, i amb el doble d’homes que de dones.





A tot plegat s’ha afegit el resultat d’un estudi de la universitat de Singapur, considerat un dels països més eficients en el control de la pandèmia, que s’ha atrevit a fixar les dates en què acabarà el malson a cada estat del món. Augura que serà el 7 d’agost a Espanya, dos dies abans a França, però el 3 de juny a Andorra. Tot i la prudència amb la qual ha acollit l’auguri el govern andorrà, ja abans havien augurat una ràpida recuperació del turisme i ja han començat converses entre les ministres Teresa Ribera i Calvó, per alleujar aviat el bloqueig fronterer.





Això sí, als turistes espanyols i francesos que puguin venir se’ls practicarà el test del virus a la frontera, si no s’hi han sotmès al lloc d’origen i arriben amb un certificat de resultat negatiu.