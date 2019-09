Pare nostre que esteu en el cel

Al final, els votants se'ns ha quedat cara de "tontos" davant la successió d'esdeveniments que ens han portat, en aquest negre, negríssim 17 de setembre, de manera inexorablement a altres eleccions absurdes i innecessàries. Aquesta generació de polítics és senzillament una banda de incompetents i irresponsables que, en un moment en què el país necessita pau i assossec per intentar sortir de la que se li ve a sobre, tria la pitjor de les sortides possibles amb premeditació i traïdoria: La que ens porta a la vora del precipici.













I ara que s'ha complert escrupolosament la lletra d'aquell refrany que diu que "qui amb nens se'n va a dormir, mullat s'aixeca", a qui votarem ?, als mateixos que ens han portat al pitjor escenari polític possible? En quedarem a casa i que voti Sa Majestat ?. Ho diré amb aroma gallec: que carallo fem ?. Doncs mirin, de moment, prendre'ns un descans personal durant uns dies o setmanes. Durant aquest període, els recomano no escoltar els polítics, sobretot als portaveus dels partits per no tenir, a més d'empassar-se les seves disculpes o noves consignes i després ja veurem.





Per cert, molt llest el que va dissenyar l'horari de la roda de premsa de Pedro Sánchez aquest dimarts passat a les 20.45 h pm fent-la coincidir amb les eliminatòries de Champions de dos grans equips espanyols. Pel que es veu, aquest "geni de la comunicació monclovita", a més de donar-nos el matí i la tarda / nit amb els seus pactes d'investidura volia privar-nos de l'alleujament del fútbol per rematar una jornada tràgica per a la ciutadania en el seu conjunt. Si la campanya electoral per al seu partit l'ha dissenyat també així, tinguin segur els sociates que l'actual inquilí provisional de la Moncloa no tornarà a ocupar-la de nou.





I mentre els senyors i senyores dels partits es reien de tots nosaltres, saltava la notícia d'Urdangarin que també va encendre els ànims de furibundes tertulianes del cor de les televisions que, sense parar a pensar alguna cosa racional, van començar a esquinçar-se les vestidures davant aquest " frau legal ". Pel que he pogut veure i escoltar no els ha agradat que el cunyat del Rei tingui un tracte llunyanament semblant al d'Oriol Pujol, al patriarca de la saga i la resta dels fills, als presos del Procés o als que van saquejar al Palau de la Música que no han entrat a la presó per conya dels que contemplem el panorama des de la dolça Catalunya terra del meu cor etc, ect, etc.





Mirin, és qüestió d'opinions. El que queda clar és que els que han escollit la data per anunciar la decisió judicial, són més llestos que els ratolins, perquè aprofitar l'embolic polític en què estem ficats per anunciar la sentència és d'excel·lent cum laude. Per cert van escoltar a algun pare de la Pàtria dir alguna cosa en la jornada en qüestió ?, ho esperaven ?.





Estem tan col·lectivament fotuts. Ens han pres el pèl d'una manera tan escandalosa, que els confesso que, davant d'aquest desastre, i mirant d'enfront del futur immediat, a aquest periodista només se li ocorre una cosa: Resar





Pare nostre que estàs en el cel ..........