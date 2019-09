​Galeria de Metges: mil biografies per entendre la medicina catalana

La Unitat d'Estudis Acadèmics del Col·legi Oficial de Metges (COMB) acaba de publicar la biografia numero mil de la Galeria de Metges. Aquest recurs web, d'accés gratuït per a qualsevol ciutadà, està dedicat a la memòria de metges catalans distingits per una activitat professional destacada. Ofereix una biografia breu de cada personatge juntament amb les seves aportacions científiques, bibliografia, enllaços de referència i les imatges i vídeos que il·lustren el seu entorn professional, personal o familiar.





Un diccionari il·lustrat per entendre el futur





Hi ha metges dels segles XVIII i XIX com Pere Virgili o Pere Mata però el gruix de biografiats el formen metges del segle XX que han estat un exemple de gran prestigi mèdic, com els professors Pedro Pons o Piulachs, els que han destacat més per la seva dedicació a la política, com Jaume Aiguader o Josep Dencàs o per la seva contribució a dur la vacuna de la verola a Amèrica, com Josep Salvany.





Tot plegat, la web és un espai alhora informatiu i entretingut. Descriu els aspectes biogràfics més notables d'aquests metges i metgesses, relaciona les seves aportacions científiques i aporta aquelles imatges que ens els mostren en el seu món professional, personal o familiar.





Entendre el passat per tenir un millor futur





Iniciatives com la Galeria de Metges ultrapassen l'obvi interès dels especialistes i esdevenen una gran eina de coneixement per a tots els ciutadans. La Història no és simple erudició, la història és un relat de vida, del profund de l'ànima de les societats. En aquest sentit, cal considerar que la ciència històrica és molt més que l'estudi del passat. El seu camp temporal i social és transversal en el temps, de tal manera que no és només l'estudi del passat, sinó que és la comprensió del present i la generació d'informació per a la presa de decisions de cara al futur. Una Societat que no ha entès el seu passat difícilment sabrà on es i el que és, i no podrà preveure ni afrontar favorablement el futur.





L'acció transformadora de la Història





Quan repassem el relat de vida de d'un metge o de qualsevol altre personatge, ens adonem que la Història és formadora de consciència social, política, de classe cultural i ecològica dels éssers humans i les seves comunitats. La investigació que es fa Història és torna útil, operativa i un model per l'acció transformadora. La Història no és una imatge estàtica, el saber històric és el que més necessita ser remodelat, per la urgència que té cada generació de construir el present i de produir la seva pròpia realitat social. D'aquesta forma la història està en permanent revisió i canvi. Ha d'assumir el seu paper intensament educador, des de la perspectiva que el important és que aquesta tasca pedagògica sigui traspassada a les grans majories ciutadanes.





Aquest poder de la Història pot servir i ha de ser així, per l'aprofundiment en la millora en la qualitat de vida de la Societat. La història és, en essència, una eina de canvi i avanç dels èxits de la humanitat, èxits que hauran d'abastar a tots i cada un dels ciutadans. Així la Història com a ciència de la vida, com memòria dels pobles i dels individus, realitzarà la seva aportació a la marxa d'homes i dones per la fluctuant línia del futur.





Una eina d'autoestima





La Galeria de Metges té com objectiu rememorar els metges destacats en la construcció de la nostra sanitat i per tant de la nostra Societat. Aspira a modificar el concepte que "la fama és efímera". En vol facilitar el coneixement de qui eren i què van fer molts metges que van contribuir en vida al progrés del coneixement mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans. Van ser personatges de gran modernitat, sòlida voluntat de millora professional i un alt compromís cívic i polític amb el conjunt de la societat catalana.





Benvingudes siguin iniciatives com aquestes que contribueixen a augmentar la nostra autoestima col·lectiva com a ciutadans.





Al mirar els noms dels metges biografiats, comprovareu que si, en el passat, la medicina de Catalunya ha tingut un gran prestigi, es deu en gran manera als metges brillants que van exercir a la nostra terra.





Catalunya ha estat i és una terra de grans metges.