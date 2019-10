Aquest últim cap de setmana, vam ser testimonis de fets de qualsevol color. A la ciutat de Mèxic a més de la dosi diària d'accidents automobilístics, robatoris, agressions a patrimoni o a policia i homicidis; vam ser testimonis del "descarrilament" d'un dels jocs del parc de diversions La Fira a Chapultepec. Durant diversos dies els noticiaris ens van picar els dos morts, la gravetat d'una de les dones ferides, les declaracions de les autoritats de la capital que asseguren haver supervisat el manteniment i l'opinió dels que aquí treballen declarant que no només sabien de mal funcionament sinó de les vegades que l'havien reportat.





En el pla internacional va quedar en segon lloc, la manifestació de la generació de joves seguidors de la noia sueca -aterrada per l'absència de futur a causa del canvi climàtic- que va fer perdre el somriure al president dels Estats Units. En altres latituds van competir els manifestants de Corea, les armilles grogues de França i les molt diverses tragèdies d'immigrants que inclouen les contradiccions entre l'oratòria governamental de les matineres o els discursos del canceller mexicà a l'ONU i els reclams de persones furioses originàries d'Àfrica, en territori del sud de Mèxic.





Però mexicans a la fi, per més de 48 hores una bona part de la població d'Azcapotzalco, va ocupar l'ànim individual i col·lectiu en cantar, cooperar per als mariachis, botzines, flors i molts més etcèteres a la colònia Clavería on José Rómulo Sosa Ortiz - José José- va passar la seva infància. Quina aberració li sembla pitjor, la que ha protagonitzat la filla menor del príncep de la cançó o la que vam veure a propòsit de la mort de Juan Gabriel? No ha mort, diu un improvisat excol·laborador, que a partir que ningú "va poder veure el cos", pretén que un dia d'aquests, el michoacano reapareixerà en els escenaris.





Demà entrem en el mes que serà vigília del dia de record i acompanyament dels sants innocents i els morts; aquest incident posa els sentits en alerta per reconèixer que la vida té un límit, que aquest límit s'assumeix de molt diverses maneres segons l'entorn cultural i temporal del que es va i sobretot de l'ètica i maduresa dels que van tenir en vida alguna relació -familiar o d'amistat- amb el mort. Està vostè en coneixement de pugnes i mals moments inter-familiars vinculats amb la mort d'alguna persona? Personalment sé de moltes anècdotes, algunes de les quals estan incloses en el meu següent llibre a punt de veure la llum; però recordo el d'un matrimoni d'avis -de 100 ell i ella de 95- que amb només 5 setmanes de distància va marxar a un altre pla. Tots dos van morir als Estats Units, els dos van arribar a Mèxic en menys de 24 hores, després de la seva mort i sí amb menys de mes i mig entre tots dos veloris, els germans es van barallar, es van ofendre i van aprofundir les seves distàncies tot i els vincles de sang.





Els motius de diferències d'opinió i acció en aquests casos són variats, el més recurrent és el financer -perquè algun es creu amb millor dret a l'altre per heretar, rebre aquestes o aquelles canonjías- o simplement controlar com si fos un rei o emperador plenipotenciari a germans, nebots o dret-havents en general. Quines lleis s'han fet més difícils a Miami, per impedir que l'ídol de Clavería arribi a Mèxic tan ràpid com aquells avis de la meva exemple encara que hagin passat 3 dies?





Els comentaris expressats a propòsit de la mort d'un mexicà, que allà pels anys 80, va cantar a casa meva en el marc d'una bohèmia mensual, són tan variats com l'amor, que es pinta de qualsevol color. Els moderns practicants de ioga, repeteixen que no cal plorar i més aviat els parents han de "desprendre" i repetir "ooommmm" mentre l'esperit mort viatja per diverses dimensions fins a trobar l'ésser en el qual ha reencarnar. Si vostè conversa amb un jueu ortodox o amb certs musulmans, segurament exaltessin les qualitats regeneradores dels pecats, pel que fa a la culpa d'haver-los comès.





No amb tanta força com en les èpoques en què el pagament d'indulgències a l'església catòlica era un dels negocis més rendibles, a propòsit de la partida d'algú que es Solazo en els vicis, i "va viure com se li va donar la gana" -segons la dita de algun dels seus amics- però hi haurà qui pagui misses o pregàries perquè arribi aviat a cantar amb els àngels. Els feligresos de les esglésies cristianes reformades, diran que les oracions han de ser pels seus propers a fi que en l'espera del seu torn, no passin duels molt angoixants, ni es vegin precisats a curar la depressió i el plor, perquè a final de compte des de li mateix instant en què es treu l'últim sospir, l'ànima es transporta al seu destí.





Com enterrar els cossos ha passat de moda, segurament el que arribi als homenatges -en belles arts, alberedes o el que les autoritats urgides d'acceptació i futurs vots determinen- seran les cendres d'alguna cosa que va ser cos, va cantar, va beure, va gaudir i va ser feliç en molt diverses accepcions o com José J cantaria "de qualsevol color". Per què no va fer amb el notari, a qui va portar la seva filla menor, una voluntat anticipada? Coneix casos en què el cònjuge o qualsevol encarregat del malalt, amb l'aval d'aquesta figura dissenyada per evitar dolor innecessari a què mor, se li subministra tal quantitat de fàrmacs que és molt difícil distingir si les drogues se li van subministrar amb aquest propòsit o més aviat per desfer aviat de qui s'ha convertit en molèstia?





Com veu les explicacions o especulació poden ser roses, grogues, verdes o vermell maligne; per això aprofiti el mes del testament i vagi a que li donin validis oficial a la seva voluntat abans que les seves pròpies limitacions donin pas als abusos del familiar més pervers, al qual li donarà a força i sense desitjar la seva confiança.