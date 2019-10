Els metges catalans i el periodisme fòbic-estigmatitzador

Vivim temps informativament crispats. Temps de desinformació proclius a l'aparició de cert periodisme fòbic i estigmatitzador capaç de tergiversar la realitat per vendre titulars falsos i, fins i tot, difamatoris per raons espúries.





Aquest és el cas d'un diari com La Razón que publicava un article denigrant i àdhuc injuriós per a les desenes d'excel·lents professionals que formen el col·lectiu de metges catalans. El titular del diari de Francisco Marhuenda manipulava les dades del propi article afirmant que "Els metges catalans són els que més trastorns mentals tenen".





Per començar, aquest deplorable article elabora un rànquing a partir de dades absolutes i no relatives. Òbviament la contribució de comunitats autònomes com Cantàbria (587.682 habitants) en nombre de casos no té res a veure amb Andalusia, Catalunya o Madrid, que superen els sis milions. A més, si Catalunya encapçala aquesta llista és perquè ha implantat, des de fa 21 anys, el Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), un programa de referència europea per detectar aquestes situacions. És a dir, que la notícia hauria de ser "Catalunya, la comunitat amb menys metges amb trastorns mentals sense detectar".





Òbviament tractar un tema tan sensible en forma de rànquing és absurd, estigmatitzador i evidencia una nul·la sensibilitat a més dei potser certa catalanofòbia. Posar en dubte la salut mental dels metges catalans és una barbaritat tan gran que sobrepassa l'ètica periodística més elemental.





De fet, el president del Collegi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Padrós, ha protestat per l'article, que considera "una indecència moral i una mostra d'indigència periodística, incapaç d'entendre els resultats d'intervencions científiques", i ho atribueix " a la incompetència o la mala fe, o les dues".





No es tracta d'una relliscada ni d'un tema menor sinó d'una afirmació injuriosa que deixa entreveure una idea tan falsa com delirant que pot fer pensar el lector innocent que els metges catalans som un col·lectiu de descentrats.





Incongruència entre dades i interpretació





Qualsevol lector que vagi més enllà del titular trobarà un text ple de dades estadístiques certes com el que ha augmentat un 30% el nombre de metges afectats per trastorns mentals i / o addictius i que Catalunya és la CCAA amb més professionals tractats, més de 300. Dades absolutes que ometen la comparació entre la població de metges de Catalunya i la d'altres CCAA amb molt menor nombre de professionals. Una solemne barbaritat.





La fal·làcia és tan barroera i miserable com afirmar que a Catalunya moren més malalts operats de cirurgia cardíaca que a Burkina Faso. Naturalment que és així perquè a Catalunya s’intervenen 2500 pacients l'any i a Burkina Faso cap, ja que no hi ha centres capacitats per a aquest tipus de cirurgia. Òbviament, a Burkina Faso hi ha molts pacients amb problemes coronaris, però no es diagnostiquen adequadament i pocs té ocasió de ser tractats quirúrgicament fora del país.





El mateix passa amb els metges catalans, ja que el programa del PAIMM del Collegi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) és pioner a Europa i està molt més desenvolupat que a la resta d'Espanya. En conseqüència, detecta més casos i atén més professionals, faltaria més!

Hauríem alegrar-nos que sigui així.





Un programa referent a Europa





Mentre certa premsa posa en dubte la salut mental dels metges catalans, la revista professional més prestigiosa del món, el British Medical Journal afirma en el seu editorial que el programa desenvolupat pel COMB és el referent per a Europa. La seva edició online publica dos articles sobre l'experiència del del COMB en l'atenció a la salut dels metges. I exalça la trajectòria d'aquesta organització en el disseny i posada en pràctica d'accions i programes per oferir assistència a professionals amb problemes de salut mental i, cada vegada més, també per promoure la prevenció i l'exercici saludable. Aquest és un dels objectius sanitaris d'Europa i de la resta del món. El lideratge del programa del COMB en aquest àmbit l'ha convertit també en un referent a tot l'Estat. Al llarg d'aquests vint anys, ha donat assistència a prop de 3.000 metges i metgesses a Catalunya.





Perquè atendre, de manera integral, als metges que pateixen problemes psíquics i / o conductes addictives, facilita que puguin exercir la medicina en les millors condicions possibles i redunda en el que és més important: millorar la salut dels seus pacients.





Un motiu més per felicitar-nos i enorgullir-nos.





Un altre disbarat de l'article és afirmar que l'especialitat més afectada per aquest tipus de trastorns és la Medicina Familiar i Comunitària (42%). És clar que sí perquè aquest col·lectiu és el més nombrós entre les especials mèdiques!





Més enllà de la denúncia





Els ciutadans hem de ser crítics amb diaris com La Razón quan publiquen barbaritats com aquesta. És igual que sigui per incompetència o per mala fe. És inacceptable.





No es deixin enganyar, estimats lectors, ni deixin que els manipulin tan grollerament. No acceptin que s'estigmatitzi un col·lectiu pel fet de ser català o d'un altre origen.





Una lectura mínimament crítica del text portaria a qualsevol lector a pensar en un titular totalment contrari al de La Razón: "Els metges catalans són els que estan més ben atesos quan pateixen un trastorn mental".





Més enllà de la indignació que ha causat aquest article entre desenes de milers de professionals i molts ciutadans anònims, les entitats professionals i les organitzacions cíviques haurien d'emprendre accions legals contra el diari La Razón per injúries i difamació cap a uns admirables professionals la trajectòria avala que estan interessats únicament en el benestar de la nostra Societat.