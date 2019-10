Comunicació indígena a societats digitals

Segons els minsos registres literaris realitzats per escrivans espanyols, de l'època colonial, els nostres avis que van cohabitar en Abya Yala, al moment de la invasió europea, mantenien una fluïda comunicació interna i amb els altres pobles de l'època. I, no podia ser d'una altra manera.





Colossals estructures civilitzatòries que abastaven immensos territoris, fins i tot sense anul·lar les diferències culturals dels pobles subalternizats, necessitaven d'una minuciosa estratègia comunicació intercultural.





En el cas del Incario del Tawantinsuyo, que abastava bona part de Sudamèrica, el paper de la comunicació oficial estava a càrrec d'un exèrcit de chaskis (joves ensinistrats per recórrer a trot, de forma sincronitzada, tot el territori incarial portant amb si el missatge oficial ).





I, així, maies, asteques, chibchas, nahuas, aimares, guaranís... Totes aquestes civilitzacions tenien el seu sistema de comunicació interna i amb altres pobles. Els registres colonials indiquen que, tant en el mar Carib, com en les costes de l'oceà Pacífic, els invasors europeus van trobar embarcacions comercials nadius carregats de productes d'intercanvi. Això, amb seguretat, va requerir d'un alt grau de comunicació intercultural.









Comunicació indígena durant la Colònia





Amb la invasió, el sistema de comunicació dels nostres avis va patir un trauma profund. Els idiomes nadius, les simbologies, els suports de la informació nativa (Kipus, jeroglífics, etc.) van ser destruïts i prohibits sota pena de mort.





Amb el temps, l'invasor/colonitzador, en no aconseguir comunicar-se en idiomes europeus amb els supervivents de l'holocaust, es va veure obligat a ensinistrar comunicadors indígenes (alfabetitzats, alguns d'ells) bilingües o políglotes per adoctrinar i forjar l'indi colonitzat, servil. Les places i les esglésies van ser els principals llocs de la comunicació imperativa colonial.





Durant la Colònia va existir un sistema de comunicació depredadora de les formes de comunicació nativa. La Colònia va utilitzar comunicadors indígenes per difondre, imposar i mantenir les seves polítiques de saqueig, emparat en la voluntat del Déu desconegut.





Si abans de la invasió europea la comunicació nativa era més sensible a la diferència cultural (intercultural), i responia als interessos polítics dels poders nadius. Amb la Colònia la comunicació es va tornar violenta, monocultural, metal·litzada, i al servei de la despulla dels pobles. Europa mai ens a les civilitzacions natives com portadores del "logos", per això mai ens va veure com a subjectes de comunicació amb qui interlocutar. D'allí, potser la seva aposta obsessiva pel culturcidi.





Comunicació indígena durant la República





En els dos segles de la República, la comunicació en els estats nacionals va seguir sent colonial envers els pobles indígenes. Durant la Colònia europea acceptem batejar-per la promesa de ser súbdits del Rei cristià. Durant la República acceptem anar a les escoles (per aprendre la civilitat moderna) perquè ens van prometre la ciutadania.





Però, molt malgrat aquest esforç, seguim sent maltractats/saquejats com entrenats de Déu i NO ciutadans (sense drets, només amb obligacions). Això, gràcies a la comunicació monocultural, etnofàgica, patriarcal. Folklorista en els últims anys.





Igual que durant la Colònia europea, en l'era republicana ha comunicació indígena, fins i tot amb comunicadors indígenes, però al servei dels patrons "criolls" que regenten els estats bicentenaris. Tot l'esforç comunicatiu a la República criolla va ser i és per aniquilar al "ser" indígena i implantar en cossos indígenes al "ser" mestís nacional/crioll.





Durant la República, molts de nosaltres comptem amb títols acadèmics, fins i tot de periodistes, però a major grau o quantitat de títols acadèmics l'indígena comunicador és més submís i útil als interessos comunicacionals del permanent colonialisme intern que suporten els nostres pobles.





Durant la República, els indígenes ens hem portat "molt bé". Fins i tot molt millor que durant la Colònia europea (mostra d'això que les repúbliques no van bregar amb rebel·lions indígenes). Però en les repúbliques ens va pitjor que durant la Colònia europea. Batejats, escolaritzats, titulats (no en pocs casos) però sense terra, sense aigua, sense oportunitats, ni drets. Sense Estat, ni ciutadania. Això sí amb territoris saquejats, contaminats, per al desenvolupament dels patrons republicans.





Comunicació indígena a societats digitals





Si durant la Colònia i la República la comunicació indígena va operar per empresonar-los en fronteres política, a la recerca de les fallides identitats nacionals, en aquesta etapa de l'era digital, la comunicació indígena, utilitzant la tecnologia moderna, ha de enganxar-se a Internet (mentre ens permeti aquesta presó de algoritmes) per resignificar les agendes postergades dels nostres pobles.





La comunicació indígena, de gastar menys energies a disputar "freqüències" en ràdio i televisió, i apostar-li a la Internet. Muntar-se en les plataformes digitals de les xarxes socials, per exemple. El comunicador indígena, per posicionar les nostres agendes com a pobles, i avançar cap a la nostra emancipació, no ha de esgotar-se en el somni de ser "radialista" tradicional, sinó apostar a ser un influencer a les xarxes. Quants youtuber indígenes tenim en i des dels nostres pobles?





Si durant la República ens van fer comunicadors folkloristes, ben portats, promotors de les nacionalitats republicanes, en aquesta era digital hem d'apostar a l'autenticitat com a comunicadors indígenes. Això implica conèixer i donar raó dels nostres processos d'identificació amb els nostres pobles. Fer de les agendes de lluita dels pobles les nostres agendes de comunicació.





Per a un comunicador indígena la fal·làcia de l'objectivitat comunicacional occidental no ha de ser un impediment. Els indígenes, amb o sense postgraus, per la nostra pertinença a un poble, compartim la condició de subalterns.





Per tant, el nostre "logos", el nostre missatge, ha de ser, i serà, necessàriament situat. Per la restitució dels nostres territoris. Per la reconstitució de les nostres autonomies. Mai folklorista, ni victimista. Molt menys propagador dels interessos de les repúbliques criolles, ni de l'Imperi.





La nostra agenda comunicacional ha de ser la demanda de la restitució dels territoris indígenes per a l'exercici dels autogoverns per al Bon Viure. I, de moment, això només és possible si transitem dels estats criolls cap a estats plurinacionals.





El món desconeix les propostes del Bon Viure que encara centellegen en els nostres pobles. El comunicador indígena ha de ser un comunicador del i per al Bon Viure des de la seva comunitat.