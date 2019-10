Qui els va educar?

Canviar implica múltiples connotacions. Si al·ludim a la tècnica podem resumir, de moure cap enrere és un canvi bàsic per al qual una important majoria no està capacitat Heu observat a persones sense preparació estacionar amb un moviment de reversa? En termes de matemàtica, podem notar quan algú està dirigint de manera inversa a la lògica i si de temes biològics es tracta per condicions de declivi mental o físic -que poden considerar obvis en edats avançades- reconeixem la involució. La disminució de progressos aconseguits en alguna societat és una condició regressiva?









Si pretenem entendre el perquè de les protestes a França des de fa 12 mesos, a Nicaragua i ara a l'Equador, podem coincidir en que l'intent de baixar pensions o cobrar més cars les entrades energètics -gas, llum i gasolines- té alguna emoció comú en els governants que implica una condició regressiva tant en ells com en els afectats?





La història de la humanitat en cert sentit és un anhel constant de superació, no sempre expressat de manera pacífica, que imposa beneficis, condicions igualitàries, superació d'aspectes de marginació vinculats amb la salut, l'educació, l'habitatge i sobretot la llibertat. Què passa de tant en tant perquè alguns prenguin camins que a la llarga nul·lifiquen el que la humanitat en el seu conjunt havia aconseguit? Si les expressions massives esdevenen robatori de camions, segrest de persones, molèsties a tercers que es veuen obligats a suspendre les seves pròpies activitats; el dubte sobre la legitimitat d'aquests esdeveniments és qüestionable. Es pot considerar impunitat el fet de tolerar el robatori i el segrest només perquè qui ho realitza és el poble bo? Què justifica l'intent de control de tot i tots per raons populistes? On van aprendre qui això fan que violar la llei és vàlid?





El punt a final de comptes és l'aprenentatge, si revisem els fets ocorreguts durant el bienni 1966-1967 de Mèxic, el comú denominador en les universitats va ser: marxes estudiantils, peticions no sempre intel·ligents, presa de autobusos, repudis d'una majoria que creien a les aules com a millor espai per a reclamar i sempre l'exigència de destituir algú, des d'un secretari, director o rector. Què han guanyat les generacions de menors d'edat per la reforma i la contra reforma educativa? Es enforteix el control dels qui ostenten el poder cada vegada que es destitueix, persegueix o empresona algú?





Davant d'una realitat global i avenços tecnològics dels quals és gairebé impossible abstreure, l'educació, és molt més que la transmissió de coneixements -en l'aula, la biblioteca o la xerrada dels que han acumulat més experiències que el aprenent- o la formació d'hàbits tradicionals. És bo o dolent per als nostres fills o néts el viure amb l'instrument digital a les seves mans? Què tanta consciència hi ha en subjectes en formació, en seguir consignes per destruir el de l'altre -vitrines, parets, actuacions, equipament urbà- vexar qui pensa diferent o esborrar -lleis, institucions- el que a final de comptes amb tot i les deformacions funcionava?





Difícilment l'educació serà un autèntic compromís de superació i d'inclusió democràtica per a tots els involucrats -professionals en la matèria, pares, educands i autoritats- si la conducta d'aquests s'enquadra en la mediocritat, la pressió per a les canongies pròpies, la passivitat de alguns i la perversitat d'altres. En la seva activitat quotidiana, s'ha trobat amb personatges que no saben expressar-se? Sent les moltes limitacions en qui comparteix amb vostè, el transport públic, el saló de classe, l'espai comercial que freqüenta? Sense caure en la trillada frase que els temps passats van ser millors, si preocupa la multitud de buròcrates que de sobte ens aclaparen. Per als nostres pares i molts de nosaltres, no era difícil reconèixer el just de l'injust que és normal de l'anormal, el convenient del que inconvenient Podem dir que aquesta mateixa claredat tenen els mil·lenians i la generació Z? Amb que referents defineixen aquests joves a quin grup pertanyen: d'amics, companys, l'escola, el nacional, el estranger o només el que per mitjà de modes temporals dicten els mitjans de comunicació o les xarxes?





Promoure més dels avenços científics a persones íntegres, conscients de la seva transcendència, amb responsabilitat pròpia i per a la seva descendència, hauria de ser essència de l'educació. Benjamin Franklin va sentenciar "Digues-me i ho oblido, ensenya-me'n i ho recordo, involucra-m'hi i ho aprenc". S'involucra la gent a deixar-la actuar sense límits?





Amb base en l'anterior, és clar el paper que ha de tenir l'educació: ser el mitjà que equilibri els avenços científics i l'essència del que és humà, promovent així individus íntegres, conscients de la seva transcendència i per tant, responsables amb les noves generacions. Poden els professors d'educació bàsica afrontar aquest desafiament? Ho capten joves titulats d'escoles on aconsegueixen pel xantatge, obtenir places encara que la seva pròpia formació pateixi de molts problemes? Qui és culpable d'aquestes limitacions ¿les autoritats educatives, els telèfons mòbils, els videojocs, la fam, les instal·lacions deficients? No es pot justificar l'absència de rumb adduint que hi ha pobresa o migració. Els estudiants de Mèxic deserten o migren perquè creixen sense límits i enmig de la ponderació de l'abús que ignora tant el valor del control escolar com els coneixements i les aptituds necessàries per ser part d'aquesta alta responsabilitat que és educar. Pretendre que és democràtic el caos i el desordre, és una simple parany de l'autoritarisme, tot i que això es justifiqui amb qualsevol pompós argument.