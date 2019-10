Canviarà Bolívia el proper 20 d'Octubre?

A principis del present segle, la ciutat de la Pau, seu de Govern de Bolívia, era insuportable. El hegemònic sistema neoliberal, en menys de dues dècades, havia generat una generalitzada incertesa sociopolítica gairebé sense precedents, i la convulsió social nacional, com a resposta, adquiria rivets apoteòsics.





Finalment, aquella hecatombe sociopolítica va trobar el seu causi dissipador a la històrica revolta electoral del 18 de desembre del 2005. Acte en el qual per primera vegada, en les gairebé bicentenàries repúbliques llatinoamericanes, indígenes i camperols aconsegueixen col·locar a la presidència a un dels seus: Evo Morales Ayma.





Van passar gairebé 14 anys, i Bolívia ja no és més el "Estat fallit" o el "país captaire". Però, tampoc Evo Morales va ser substituït en el poder des de fa 14 anys.





En aquest període, a Bolívia, es van celebrar 16 processos electorals. Entre ells tres presidencials. I Morales, com mai va ocórrer en la història llatinoamericana, va guanyar les tres amb més del 50% més un dels vots.





Bolívia, amb una macroeconomia exemplar per a Amèrica Llatina, amb una estabilitat democràtica, econòmica i social, i amb un acte estima i acceptació internacional òptima, va novament a les eleccions generals, aquest diumenge 20 d'octubre.





La consigna és treure a Evo





"La primera vegada (2005) vaig votar per Evo. Però, ara, va permetre cremar la Chiquitanía. Això no li perdono. Votaré per Carlos Mesa perquè es vagi Evo Morales ", m'indica una entrevistada, infermera de professió, que va aconseguir treball estable a l'Estat fa 6 anys, a la ciutat de la Pau.





Ella, quan li vaig insinuar: "però, ara, tens feina". Em va respondre sense embuts: "Sí, però Ell vol que metges i infermeres treballem 8 hores diàries".





Aquest és un dels raonaments que mourà a anar a les urnes a molts dels més de 7,3 milions de bolivians (dins d'ells 2.5 milions de joves), aquest diumenge vinent, per triar president, vicepresident, 63 senadors, 130 diputats i 9 representants supranacionals. Són nou els partits polítics que hi participen.





Futur segur és la consigna del partit oficialista





El partit oficialista, Moviment Al Socialisme (MAS), que porta a Evo Morales com a candidat per a la Presidència, aprofitant tots els seus èxits d'aquests 14 anys de govern continu, planteja als seus electors un Futur Segur, encara que ningú sap amb certesa ideològicament en què consisteix exactament això.





Bolívia va canviar. Això no hi ha dubte. Però el corpus teòric del procés de canvi està lluny de materialitzar-se.





García Linera indicava, fa 10 anys, que la tríada de principis bàsics del procés de canvi era: Estat Plurinacional, autonomies territorials i economia mixta.





En l'actualitat, d'Estat Plurinacional no es mira molt en la quotidianitat. Passa perquè no es va apostar a la implementació de les autonomies territorials. Impossible materialitzar Estat Plurinacional sense autonomies territorials. Les economies comunitàries tampoc van ser implementades.





Per l'estatal es va construir i consolidar un Estat centralista gairebé tradicional, amb un projecte de redistribució dels excedents econòmics cap a la població. En l'econòmic, els actors principals són l'Estat i les empreses privades.





Com diria, García Linera, ideòleg d'aquest procés que canvia: "No hem aconseguit canviar el sentit comú dels bolivians", imagino que s'incloïa també ell com bolivià i actor del procés de canvi que canvia. Una altra tasca pendent a partir del dilluns vinent.