Els assistents virtuals, màquines intel·ligents desaprofitades

Aquest any 2019 es perfila com el del veritable boom del creixement de les vendes dels assistents personals, també coneguts com altaveus intel·ligents. Les expectatives de la consultora Deloitte situen l'increment interanual en el 63%, el que convertiria aquests altaveus en el dispositiu connectat de major expansió a tot el món, acabant el període amb una base d'unitats instal·lades de 250 milions.





A grans trets, un altaveu intel·ligent és un dispositiu dotat d'intel·ligència artificial, que ens permet interactuar amb la tecnologia digital circumdant a través d'ordres de veu. Parteixen del concepte d'altaveu, perquè en els seus orígens eren sistemes per reproduir música procedent de diverses plataformes i serveis online. Però ara mateix ja són molt més que dispositius de reproducció. Generalment, incorporen un assistent personal basat en algoritmes d'intel·ligència artificial. Les grans empreses pioneres en aquest terreny són Amazon, que va llançar el 2016 el primer altaveu Tiro amb el seu assistent Alexa, Google, amb Google Assistant, Apple, el producte HomePod funciona amb Siri, i Samsung, amb Galaxy Home que conté la intel·ligència Bixby, presentada juntament amb els telèfons S8 i S8 +.





No obstant això, la carrera no ha fet més que començar i es preveu l'arribada de nous competidors al mercat, molts dels quals que incorporaran als seus productes als assistents virtuals de les grans telecos, com és el cas de l'empresa nord-americana Sonos, que utilitza Alexa. Menció a part mereixen els fabricants xinesos, que ja estan començant a oferir les seves pròpies propostes, com són TmallGenie de Alibaba i Xiao AI de Xiaomi.





Els posicionaments dels diferents participants en el mercat varien amb rapidesa. L'avantatge competitiu que presentava Amazon a principis de 2017 ha anat erosionant en mesura que entraven nous competidors. Google ha aconseguit acaparar gairebé un terç i la xinesa Alibaba apareix a l'horitzó estenent-se a grans salts.





No obstant això, els assistents virtuals no se li utilitza aprofitant tot el seu potencial d'intel·ligència, almenys per ara. Les enquestes indiquen que, als Estats Units, un dels mercats més madurs d'aquest tipus de dispositius, gairebé el 70% dels usuaris els utilitzen sobretot per escoltar música. Altres usos també populars són informar-se sobre el temps que farà, realitzar preguntes i, en menor mesura, consultar notícies, i l'hora que és. És a dir, que, bàsicament, els altaveus intel·ligents s'usen com cadenes de música sofisticades.





Les funcions on la intel·ligència artificial pot donar més joc i aportar valor amb prou feines són utilitzades per una tercera part dels propietaris d'altaveus. Es tracta de coses com controlar altres dispositius -cosa que obre una infinitat d'oportunitats a la domòtica- o gestionar la compra de la llar.





Quant falta perquè aquests sistemes intel·ligents s'introdueixin definitivament a les nostres vides? Potser aquesta primera onada no sigui més que una tendència de moda, que en poc temps perdi força. La veritat és que el altaveus i els assistents personals són una experiència d'interacció entre l'ésser humà i la intel·ligència artificial. I està clar que les màquines intel·ligents són aquí per quedar-se.