Un ministre a la cara oculta de la Lluna

Tenim un ministre de Ciència, Innovació i Universitats que continua exercint d'astronauta, quan més falta fa que exerceixi amb entusiasme les seves obligacions ministerials. Tot just fa unes hores ha tornat de la cara oculta de la Lluna per emetre un comunicat que, ni soluciona res, ni tampoc intimida els violents que han pres les universitats catalanes com si aquests temples de la intel·ligència fossin la Comissària de Via Laietana a la barcelonina carrer del mateix nom.





Pedro Duque ha estat en la passada i present setmana surant en l'espai del què inconcret per eludir les seves responsabilitats per les què percep el mateix sou que el Ministre de l'Interior del gabinet socialista. És, per dir-ho clar, el sociolisto del govern del Regne d'Espanya que manté un perfil manifestament indigne, quan la seva obligació és faixar-se en públic amb el problema independentista, protegint als estudiants que volen anar a classes i, sobretot, no ficant en cintura a aquells Rectors covards que s'han plegat a les exigències polítiques del Govern Torra, que ens ha sumit a milers de catalans, primer a la preocupació, ara en la por a la seguretat de les nostres famílies i aviat a la ulsterización de la nostra convivència diària , amb el que això comporta.





Ahir, veient per televisió la sortida victoriosa dels meitat estudiants, meitat CDR, sortint de la Pompeu i Fabra després d'impedir l'entrada dels seus companys amb violència evident, vaig recordar la frase d'Unamuno quan davant d'un auditori que li era hostil per feixista, va dir allò tan conegut del "vencereu, però no convencereu". A continuació, el degà de la Facultat de Dret em va tornar una mica de la confiança perduda quan, mitjançant un comunicat oficial, obria les portes de la Facultat en nom de la llibertat de càtedra, que mai ha hagut de permetre que es perdés el ministre astronauta a qui, en aquesta crisi tan greu, no se li ha vist per Catalunya.





Estem sols, els constitucionalistes catalans estem sols, i en aquesta solitud hem d'afrontar les desgràcies que ens porti el futur. Als de la meva quinta només ens queda, mentre puguem, denunciar-ho públicament i, sobretot, costi el que costi, quedar-nos aquí lluitant per una democràcia que, digui el que digui el President de Govern Pedro Sánchez, aquí ja no existeix.