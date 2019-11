​Els metges catalans i les bales de goma

El debat sobre la utilització policial de bales de goma s’ha reobert el debat arrel dels set ferits per aquesta munició durant els aldarulls de Barcelona. Malgrat que la mort d'Íñigo Cabacas i els casos d'Ester Quintana i Roger Español van servir perquè els parlaments basc i català prohibissin aquesta munició als seus respectius cossos policials, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil segueixen utilitzant-la. Des de la perspectiva d’un metge assistencial, el debat s’ha de centrar en si la Societat ha de posar limitis o no a l’ús de la força que és el legítim monopoli de tots els cossos policials dels països democràtics.





IMPRECISES I MOLT PERILLOSES





Les bales de goma van ser un invent del Ministeri de Defensa britànic i les van utilitzar per primera vegada la policia anglesa, als anys 70, per controlar els aldarulls a Irlanda del Nord. Un cop avaluats les severes lesions produïdes per aquesta munició, el Govern britànic les va anar reemplaçant per altres tipus de projectils teòricament menys lesius com les bales de viscoelàstica o foam anomenades projectils d'energia atenuada.





BALÍSTICA DELS PROJECTILS DE GOMA





Les bales de goma estan fabricades de cautxú massís, amb un pes de 85 grams i un diàmetre de 54mm. Tot i que es fan servir, teòricament, com una mesura proporcionada per frenar protestes o dissoldre conflictes, poden provocar danys greus i irreversibles sobre les persones donat que la velocitat a la qual surt disparada una bala de goma del canó està entre els 540 i els 720 quilòmetres per hora. Un tret a curta distància amb aquestes bales pot ser letal a causa del seu impacte d’alta energia. Per aquesta raó les forces de seguretat tenen prohibit disparar a una distància inferior a 35-50 metres de l'objectiu. Però òbviament aquesta directiva no sempre es compleix.





EFECTES FÍSICS D'AQUESTS PROJECTILS SEGONS ELS ESTUDIS MÈDICS





Els efectes sobre el cos humà de les bales de goma ─i de foam─ han estat un tema ben estudiat per la Medicina. La publicació més exhaustiva i rellevant en aquest assumpte va ser una revisió sistemàtica publicada el 2017 a la revista The British Medical Journal. En aquest estudi es recollien dades des de 1990 fins a 2017. De les 1.984 persones ferides per aquestes bales, 53 van morir com a conseqüència de les ferides (3%) i 300 van patir discapacitat permanent (15%). El 49% de les morts i el 83% de les discapacitats permanents es van produir per impactes al cap o al coll. Els autors concloïen que donada la imprecisió inherent d’aquests projectils, la possibilitat de usar-los incorrectament i l’alta probabilitat de produir danys greus, discapacitat i mort, havien de ser prohibides com armes en el context de control de multituds.





L'ÚS DE BALES DE GOMA A EUROPA





Les bales de goma i els fusells que les disparen estaven considerades com a armes no letals, però aquesta menor letalitat ha estat seriosament qüestionada en diversos estudis tecnològics. Un dels estudis més importants va ser el realitzat el 1997 pel Science and Technology Options Assessment (STOA), l’òrgan oficial del Parlament europeu per a assessorament en qüestions de ciència i tecnologia. En aquest informe s'assenyalava els 522 joules d'energia cinètica com el límit que distingeix les armes letals de les no letals. Les bales de goma utilitzades pels cossos policials espanyols superen els 830 joules. Per aquesta raó, l’any 2012 la Comissió Europea va recomanar que se n’eliminessin en les accions policials. Grècia, Itàlia i Alemanya les van prohibir en els seus territoris. Els cossos antiavalots italians i grecs les han substituït per gasos lacrimògens, mentre que els alemanys tampoc les inclouen en el seu el seu armament de xoc que ara són els canons d'aigua.





POSICIÓ DELS METGES CATALANS





La Medicina és una professió de valors sustentada en el compromís dels professionals amb el servei als ciutadans. Per això aplaudeixo que el president del Collegi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, hagi demanat que el Congrés prohibeixi l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de policia espanyols –Policia Nacional i Guàrdia Civil-, després que quatre persones hagin perdut la visió d'un ull durant els aldarulls. Estic segur que la iniciativa del nostre representant illustra perfectament la posició dels metges catalans majoritàriament contraris a l’ús excessiu de la força ni que sigui per fer complir la llei. L'ús de les bales de goma representa l'aplicació d'una força desproporcionada i arbitrària donat que és impossible una utilització selectiva.





De conformitat a la normativa europea, els estats tenen l'obligació d'evitar infligir un dany o dolor innecessari o desproporcionat. Les bales de goma no respecten el principi de proporcionalitat, ja que poden causar un dany molt superior als danys que es pretenien evitar.





Per això és urgent la prohibició de l'ús dels projectils de goma com a arma policial.





El debat no ha de ser en quines situacions és legítim o no que una persona perdi un ull. El debat s’hauria de centrar en quin model policial de gestió de l'ordre públic volem en un Estat democràtic.