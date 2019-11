No és el mateix mentir que disfressar els fets tot i que aquesta acció doni com a resultat un engany. Quina és la diferència entre les veritats a mitges i la simple i plana falsedat? Qualsevol, raonament o argument incorrecte amb pretensió de convincent, és el que la psicologia i la lògica denominen fal·làcia, sense importar tot allò persuasiu i fins i tot concloent que li sembli a qui ho escolti o coneix.





El segle XXI està contaminat de múltiples mentides amb aparença de correcte, per a qualsevol incapaç d'aprofundir en els elements que integren l'enunciat de què es tracti. Hi ha, segons els estudiosos del tema si més no -alguns distingeix altres més- deu tipus de fal·làcia, com és el cas d'aquelles en les quals qui parla eludeix qualsevol tipus de raonament i simplement centra les seves afirmacions en atacs contra aquells que generalment no estan en la possibilitat de defensar-se, per exemple quan algun influent es dedica a acusar el seu adversari ometent acudir als tribunals perquè en realitat sap que no té proves per sustentar un procés judicial: "tots els meus antecessors han estat corruptes" "vaig suspendre aquest projecte perquè havia en ell excés de despesa. "Això s'entén com fal·làcia ad personam, ja que a més d'eludir qualsevol tipus de raonament repeteix fins al cansament les al·lusions i les generalitats en contra de l'individu (s) a qui vol desacreditar.





Difícil és evitar una discussió estèril, quan la fal·làcia és argumentativa. L'autor d'aquestes afirmacions apel·la -conscient o no- un o diversos defectes en l'estructura de l'argument que s'al·ludeix, la qual cosa tard o d'hora condueix a conclusions invàlides. Pot Vostè delerós lector, identificar totes les fal·làcies argumentatives estan contingudes en les múltiples i diverses explicacions del que ha passat a Culiacán Sinaloa, el passat 17 d'octubre? Quins són els més obvis errors en els arguments -verbals i audiovisuals- que en la seva mateixa construcció fan dubtoses o falses les conclusions a les quals s'arriba?





En els reiterats patrons de raonament del procliu a la construcció de mentides, és comú aprofitar-se de prejudicis i limitacions cognitives que cobreixen l'enunciat d'una vestidura lògica. Segurament va escoltar dir: tinc la raó perquè sóc el teu pare, perquè mai he robat, perquè estimo la pau... Això fa vàlida l'afirmació que els pares sempre tenen la raó o que els oradors -manipuladores o no- tot i que siguin polítics, són honrats i rebutgen la guerra? Sense importar la debilitat o nul·litat dels aparents arguments, el parany es pot veure quan la realitat és totalment contrària a la fal·làcia. El poble bo i savi ¿està exempt d'insultar, matar, robar, jutjar equívocament? S'ha trobat amb persones que davant l'assenyalament evident del que equívoc d'aquesta fal·làcia, el seu interlocutor li repeteix una sèrie d'enganys dels quals el mateix és víctima? [1] [1] He escoltat dir a executius de les institucions bancàries on els majors de 68 anys reben les seves "pensions": "si crec en l'actual govern, perquè està ficant a la presó els que han robat els nostres diners". Esmenteu tres exemples, li vaig insistir al meu interlocutor, qui ni trigo ni mandrós, va afirmar "Rosario Robles, el seu advocat -en realitat es referia a l'advocat Collado que per cert no està defensant a la universitària exsecretària d'estat- i fins un dels seus ajudants -parlava de Carles Lastiri Quiroz qui finalment està de tornada a casa i mai va estar detingut com va afirmar el governador de Puebla arguments tots amb els que va justificar les seves afirmacions en la ignorància. Justificar arguments en la manca de coneixement, tot i que això es reporti un milió de vegades, mai es convertirà en veritat, La destinació final de sostenir veritats a mitges o fins i tot falsedats davant la incapacitat de l'altre a presentar proves convincents porta necessàriament a l'engany, passant abans per la fal·làcia. És com qui assegura la realitat de la volta cada any dels morts a través d'un camí de cempasúchil, només perquè no puc demostrar que això no és cert.





Assegurar la veracitat d'alguna cosa només perquè es feia en el passat i per generacions, és una altra de les fal·làcies més comuns, no només en la difusió de llegendes urbanes -la ploranera, la planxada dels hospitals- sinó la forma més comodina d'escapar a qualsevol diàleg basat en la raó i fins i tot d'aconseguir avantatges especials o financeres per donar característiques de mil·lenari o ancestral, al que és matèria de l'argumentació, bé es tracti d'articles de neteja, complements dietètics, aliments naturals o lideratges que no resistirien 1 prova lògica, de congruència o de veracitat. Només perquè sempre es va fer així o perquè la fa servir tal o qual persona amb fama no es justifica com a veritable cap fal·làcia; tampoc un raonament correcte amb aparença de tal característica, convertirà en veritable cap frau o mentida. Tarda que iceberg el parany queda exhibida, bé perquè la veritat surt a flotació bé perquè les regles de la lògica així ho demostren. Sense importar que es tracti de veritats a mitges, afirmacions basades en analogies o en enganys velats, suposades evidències que pretenen aprofitar la bona fe o ignorància de l'altre, les fal·làcies mai seran benèfiques per a la societat; li suggereixo analitzar a detall tot el que escolta a la televisió o els mitjans i sobre tot el que li recepten a les xarxes, la identitat dels opinants pocs coneixen.





[1] [1] Sofisma populista basat en que suposa la validesa o falsedat d'alguna afirmació, només perquè la majoria ho assumeix (argument ad populeim)