Segons els científics xinesos, l'estructura anatòmica dels porcs utilitzats en aquestes proves és similar a la d'un nen de 6 anys. I admeten que repetiran la pràctica en el futur









Les proves de xoc -també coneguts com de xoc o test d'impacte a velocitat controlada- són fonamentals per avaluar el nivell de protecció que els automòbils moderns ofereixen als seus usuaris, independentment de si són el conductor, o van al seient del copilot o al seient del darrere. I fins i tot si són adults o nens.





Per a això, la indústria de l'automòbil, així com els organismes oficials que la controlen -com Euro NCAP (Programa Europeu d'Avaluació d'Automòbils Nous), utilitzen maniquins equipats amb desenes de sensors dissenyats per mesurar les tensions a què està sotmesa cadascuna de les parts de la carrosseria, per tal d'avaluar si compleixen amb els límits establerts com a segurs per a les persones.





Aquests "ninots" són molt més sofisticades del que semblen, com ho demostra el fet que costen més de mig milió d'euros per unitat, utilitzant-diverses en cadascuna de les simulacions d'accidents.





Les més recents es consideren fins i tot veritables obres d'art, i podrà determinar la pressió i desacceleració a la qual estan sotmeses el cap, el coll, el tòrax, etc. Però si la majoria dels científics estan convençuts de la importància dels maniquins -o de xoc dummies-, els responsables de l'institut xinès que estudia els accidents de trànsit semblen tenir alguns dubtes, perquè van decidir substituir els maniquins dels assaigs de xoc per porcs vius.









Es tractava de determinar els danys causats per un xoc a 48 km/h a un nen de 6 anys. I en lloc dels maniquins, els científics xinesos van decidir asseure a porcs, assegurats amb el cinturó, en els seients infantils a bord dels vehicles.





L'estudi dut a terme per científics xinesos es va dur a terme el 2017, però no es va publicar fins a gener de 2019 al 'Journal of Crashworthiness'.