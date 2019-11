Bolívia, no és la democràcia, és la racistocràcia

El determinisme biològic neoliberal, després d'una dècada de pausa protocolar, ressorgeix refulgent a Bolívia (com si fos l'Ave Fénix) desvetllant les immundícies més miserables que habita a la "bolivianitat" de la classe mitjana, i els "patrons" polítics i culturals als quals obeeix.













La repulsa als recents resultats electorals, organitzats/viralizats per "senyorets/es" urbanes, lluny de mostrar espurnes d'actituds democràtiques en "defensa de la democràcia", constaten la praxi pública del racisme supurant de què fan gala per als selfie. Assedegats d'imatges de cossos ensangonats o morts per "culpar" a "Indi governant", i així reificar la fal·làcia racista de: "per natura l'indi és culpable".





La racista repulsa de carrer, a l'estil mal imitat de les guarimbas veneçolanes, no és en defensa de la democràcia, ni tampoc únicament en defensa dels seus privilegis culturals minvats "suposadament en aquests últims 13 anys". Abans de res és una reivindicació pública de la identitat col·lectiva que comparteixen com a classe. És dolorós constatar aquesta realitat, però és el que es veu i es mira.





Ells / es odien, repudien, als gens indígenes que corren per les venes i somien / enyoren amb el "mític" blanc que mai arribaran a ser. En aquesta contradicció existencial dilueixen la seva humanitat deteriorada. És la congènita esquizofrènia cultural / identitària de la bolivianitat republicana.





Aquests 13 anys d'institucionalització democràtica liberal no va ser un temps necessari per curar / guarir l'esquizofrènia cultural / identitari que habita a la bolivianitat republicana / colonial. Morales, i el seu govern, distret en la "modernitat material", va descurar o no va fer gairebé res per ajudar a curar aquest mal congènit que habita a la bolivianitat "tradicional".





I és més, aquesta malaltissa bolivianitat tradicional materialitzada en Carlos Mesa i els "cívics" és l'arquetip desitjat per la joventut i els nous veïns clasemediers. Álvaro García Linera, i els papiròcrates del govern, amb els seus academicismes passats de moda, llunyà a la idea del Bon Viure, van afermar i referma aquesta falsa il·lusió. L'acadèmia hegemònica occidental és ontològicament racista i epistemicida.





Fa mal dir-ho. Però, Bolívia actual, molt malgrat la seva "economia model", de la seva xarxa caminera i de transport modern, de la seva "sobirania satel·lital" ... sembla que continua encallada en la disjuntiva del segle XVI: "els aborígens andins són o no són humans? ".





Només que aquesta disjuntiva, ara, ve tenyida de bilis i d'odi, perquè el aborigen habita fins i tot a Carlos Mesa, Albarracín, Camacho ... Situació que fa que l'odi i el repudi a això que els delata i que no poden amagar (per més que portin barba, corbata i Misti cognoms) es fa visceral.





Aquesta és la contradicció existencial de classe que estimula i desgasta als "racistòcrates" bolivians, molt a pesar de l'històric veredicte lascasià a favor dels aborígens.





Fins i tot a inicis de la República el debat no era sobre la condició antropològica de l'indígena, sinó sobre la condició ciutadana d'aquest. En aquest llavors, els criolls liberals sostenia que "els aborígens, mitjançant processos educatius, haurien de ser incorporats a la ciutadania boliviana", mentre els criolls conservadors indicaven que "els aborígens per la seva natura no podrien ser incorporats a la condició de ciutadania". Al final, des dels primers decennis, en teoria, es va imposar el raonament crioll liberal.





Però, molt a pesar d'aquest reconeixement liberal (legalitzat en el vot universal, 1952), la "bolivianitat tradicional" es neguen a reconèixer el vot indígena, i en conseqüència reconèixer l'indígena com a subjecte polític. I el més trist, ho fan argumentant: "defensa de la democràcia".





Aquestes i altres constatacions evidència que per la trista classe mitjana tradicional boliviana, democràcia és quan guanyen els rics / blancs fins i tot amb vots indis, però quan les eleccions guanyen els indígenes (convertint majoritàriament demogràfica en majoria política), és frau.





Davant d'aquesta convicció identitària de classe no hi ha principi, ni regla, ni auditoria electoral que valgui. I, com en les esgarrifoses èpoques colonials agredeixen i molen a pals (als carrers, a les places, davant de les càmeres) al mortal que s'oposi al seu "racistocràcia". Tot per intentar fer prevaler el supòsit determinisme biològic neoliberal.