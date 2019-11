Com no bloquejar la ment quan l'entorn parla d'una professionista assassinada a Sonora per la seva parella, el fill menor del qual de 10 anys va testificar el fet, el va immobilitzar en una habitació i va demanar ajuda de la policia; serà possible ignorar que gairebé una desena de menors d'edat van veure truncada la seva vida per les bales de colles de criminals que aspiren a ser càrtels per gaudir del poder que es basa en l'aniquilació del contrari i el control de els diners; podem confiar en la política després de testificar la volta de roda al Brasil, on una part de la població, avorreix a què abans va triar, pressiona per alliberar el que en l'hora de les votacions no van defensar; o pitjor encara, què va passar perquè un president d'origen rural, electe amb sobrat entusiasme, sigui ara rebutjat per aparents majories. Com aquests enunciats cadascú pot plantejar les seves particulars preguntes, sempre que s'hagi preparat emocionalment per no trobar respostes satisfactòries.









No n'hi ha quan a Xile la gota que vessa el got de la població és l'augment a el cost de passatge de metro. A Espanya no es tolera que el poder judicial condemni a presó catalans que suposen podrien fer un millor paper de manera independent a el govern de la corona o a Anglaterra els mesos passen sense aconseguir un acord sobre la manera de sortir-se de el sistema europeu com a bloc Serà el cansament que imposen la reeleccions? De debò el fracàs d'un sistema capitalista neoliberal no té alternativa? Es estarà complint la hipòtesi de John B. Calhoun [1] d'un dels seus universos de ratolins? Es poden resoldre aquests horrors, amb amor i abraçades o és vàlida la llei de la selva que garanteix el poder del més fort?





La veritat és que amb humilitat reconec que jo només sé que no entenc i per tant no es res. Em resulta il·lògic que els pares de nens malalts de càncer -que mesures han pres els governs per prevenir aquestes desgràcies- hagin de tornar-violents, perquè la prioritat de la despesa pública s'enfoca a la construcció de ferrocarrils, carreteres o aeroports. Igual em resulta difícil comprendre les contradiccions en l'explicació de fets d'horror -ja ho vaig dir- que creixen davant de discursos "curosos" preocupats més per desacreditar "l'altre" i conservar la pròpia imatge que, per posar remei i molt menys prevenir aquestes desgràcies .





Una revista que gairebé tots consultem -Proceso - va titular un del seu articles "assassinat de nens, nova tàctica dels càrtels per sembrar el terror". En què s'assembla això a la tàctica d'una fiscalia governamental de propagar terror en els presumptes corruptes i defraudadors, empresonant a mares i esposes? Es justifica la complicitat -activa o passiva- de mares amb menors d'edat ficats aviat a la delinqüència a partir de la diària desqualificació de la classe mitja, conservador i finolis? En més d'una ocasió m'he referit a països on per la lluita de poder es recluta nens per involucrar-se en guerres que no entenen o que adopten per la distorsió de la seva percepció emocional -manipulada pels impulsors amb base a l'odi o la venjança- mai imaginar que aquest espant apareixeria en un poble que històricament hem sabut afrontar les nostres calamitats, amb cert grau de civilitat. Es descarrega la culpa si tractem d'assenyalar als passats governants o hi ha tan sols un mínim d'acte consciència sobre les nostres responsabilitats?





Prefereixo ometre les dades durs, amb els quals vam ser torturats la setmana passada, si són més o menys de 800 menors assassinats a l'any, si aquest percentatge va augmentar o relativament és normal amb relació a la població, si molts d'ells en realitat són adolescents a punt de sortir d'aquesta etapa no té importància, la veritat és que a l'igual que matem els boscos amb podes il·legals o amb cremes irresponsable, la nostra població pot arribar a el punt de no créixer o fer-ho amb una caterva d'éssers ressentits, sense valors positius i sense esperança. Què diu el sector educació al respecte? És amb més policies o soldats disfressats de tals que es pensa resoldre el problema de la seguretat? Com poden les famílies afrontar la criança dels seus fills sense enfrontar-se a la violència presupuestal, social i burocràtica?





Jo crec que majoria dels mexicans no volem entrar al tobogan de la violència generalitzada a la qual voregen els funcionaris que a l'escoltar un assenyalament responen amb altivesa "no m'amenacis" o es burlen de qui esgrimeix arguments amb frases com "clar vostè creu que sempre té la raó" [2] o simplement li ignoren com ha passat amb milers de ciutadans que es veuen impulsats a prendre carrers, tancar oficines i altres mètodes més eficaços que la simple resposta a la petició de diàleg. Serà que les autoritats estan iguals o pitjor aterrides que nosaltres? Es tractarà de simple i plana incompetència per al compromís que es van obligar a complir? Difícil la resposta, d'antuvi tot i que els nens sepultats juntament amb el seu mares a Chihuahua, Sonora o diverses latituds siguin una cosa llunyana vostra, dese la llibertat de viure un duel cívic que es justifica.

[1] De 1946 als 70s, aquest etòleg va crear utopies on els ratolins sense patir de les inclemències de el temps, les malalties, l'escassetat d'aliment i altres calamitats li permetessin estudiar els efectes de la sobre-població. En l'avanç del seu experiment arribo a la conclusió de l'extinció, després que els mascles alfa deixessin el seu rol de protecció, la femelles fèrtils es tornessin agressives, atacant inclusivament a les cries, abandonant-les, menjant-o evitant procrear adoptant mètodes de rebuig a la sexualitat.

[2] Només el ignorant és capaç de pensar que la raó es té o es perd, és vàlida o invàlida segons qui la esgrimeix.