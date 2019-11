Quan tallar una autopista s'ha convertit en una cosa normal

Es venia anunciant, a ningú hauria d'haver agafat d'imprevist, el Tsunami antidemocràtic ha tallat aquest dilluns l'AP-7 a l'altura de el pas fronterer de La Jonquera, un lloc estratègic de comunicació amb Europa.





No és un acte menor, tot i que al Govern de la Generalitat li sembli que és un acte de llibertat i democràtic i als seus autors els atorgui tot el dret de món. Mentrestant, el Govern en funcions d'Espanya segueix consistint els actes gens pacífics.









No és la primera vegada que aquesta situació de despotisme recoberta de populisme democràtic passa en aquest punt de l'AP-7. L'anormalitat d'apropiar d'una via tan important s'ha convertit en "normalitat" beneïda pels qui han de vetllar perquè es compleixi la llei i protegir els drets de tots els ciutadans, no dels que s'identifiquen amb el seu ideari polític de discurs únic, que és el president de la Generalitat, Quim Torra.





Tallar aquesta autopista -que és la via de comunicació més important amb Europa- està deixant a la cuneta els 10.000 camions que circulen diàriament en ambdues direccions, és a dir, 20.000 camions -a part d'altres vehicles-que transporten mercaderies, majoritàriament de productes alimentaris peribles. Això comporta pèrdues milionàries per a desesperació dels conductors, que es veuen privats d'arribar als seus llocs de destí i fer lliurament de les seves càrregues.





Les associacions de transportistes retreuen als dos governs que no s'hagin pres mesures per evitar aquesta situació que es ve repetint amb massa assiduïtat. Consideren que els seus drets estan sent vulnerats i se senten desprotegits davant els que els impedeixen fer la seva feina amb normalitat. Demanen la intervenció dels dos Executius per deixar lliure l'autopista.





Com els ànims estan calents per la màniga ampla amb què compten els manifestants, els transportistes tenen por que puguin produir-se enfrontaments entre les dues parts. No volen continuar més amb aquesta situació. Normal.





Arribats a aquest punt per què el Govern espanyol no pren mesures? El de Torra ja sabem que no està disposat a fer-ho. Per a ell, la democràcia té un sol color, un sol discurs i un sol objectiu: el populisme que s'ha introduït a Catalunya i que pretén carregar-se la democràcia. Això succeeix quan les lleis estan sent vulnerades constantment, com s'està veient. Amb la falsa promesa d'una Catalunya millor, amb el protagonisme que els atorguen els que estan darrere de tot, però que no trepitgen els carrers, els manifestants es creuen els reis del mambo i els elegits per fer la revolució excloent. Res més lluny de la realitat. Viuen els independentistes en una realitat paral·lela?





La invasió i tall d'una frontera és un fet molt greu, no és una mala passada innocent. L'objectiu és que Europa s'assabenti. Crec que ja està més que assabentada de les accions antidemocràtiques que estan duent a terme els "demòcrates" dirigits. Espanya ha viscut més de quaranta anys de pau, tranquil·litat i progrés gràcies a la democràcia. Potser perquè 40 anys són molts, hi ha qui no té memòria. Seria bo no oblidar-ho. Potser per això, com va dir no sé qui, "no es valora una cosa fins que es perd". No s'ha d'oblidar aquesta afirmació.