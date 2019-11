El Califa i el seu Visir

Escrivíem ahir que nosaltres pensàvem que el millor per a aquest país, que ja no sembla un Estat, sinó un regne de taifes, era que el centre esquerre guanyador de les recents eleccions i el centredreta que s'ha quedat a un tros de guanyar-les es posessin a negociar i aconseguissin, com succeeix en les grans nacions europees, un acord de governabilitat i ens oferissin un pacte a l'alemanya que tanqués velles ferides i que ens permetés un full de ruta d'estabilitat mare indiscutible d'una esperançadora bonança econòmica. La idea no ha quallat ni al PSOE ni al PP, i les conseqüències aviat les veurem reflectides en el dia a dia, que de moment té mala pinta, molt mala pinta per ser sincers.













Ara mateix ja estem en la fase de diàleg entre una de les parts, l'anomenada progressista que, més s'assembla a una gàbia de grills, que a un lloc de trobada en el qual tots estiguin disposats a compartir esforços en nom d'un futur millor . L'ideòleg d'aquest nou temps es diu Pedro Sánchez i el seu profeta de cognom Iglesias, tots dos amb la mateixa finalitat, quedar-se amb el poder, i també tots dos-dues amb una metodologia insuperable: La manca d'escrúpols.





Si a aquest perillós tàndem li sumem la irrenunciable posició dels independentistes, ja no només catalans, sinó també espanyols de diferents regions, nacions o nacionalitats, tots tenen diferent denominació però idèntics interessos, tenim davant el que cinematogràficament s'ha vingut a anomenar "la tempesta perfecta "si ja sabem tots com ha començat, però que ningú, ni tan sols els seus mateixos protagonistes saben / sabem com acabarà i si la seva fi va a beneficiar-nos o destruir definitivament la nostra convivència i història comuna.





I mentre això arriba, el que si ja tenim, és la sensació que la victòria electoral del 10 N els que realment l'han aconseguit són els podemitas del matrimoni Iglesias-Montero i els seus paniaguados, que a partir de ja tindran feina segura i uns ingressos familiars acords amb una classe mitjana alta o molt alta, i dic això pel del xalet de Galapagar, tot això amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i als bancs, els rics com Amancio Ortega, el Senyor Roig de Mercadona, ect , etc i les multinacionals que inverteixen a Espanya? O potser, els que paguem sempre: les pimes i la gent que assumim els múltiples i molt diferents impostos que ens aclaparen cada dia ?.





La resposta encara no podem trobar-la, perquè de tot el que s'ha vist fins ara, no s'endevina res amb ferma criteri, ja que sobre l'amnistia als polítics catalans presos encara sabem molt poc, i aquesta qüestió, precisament aquesta, es la que guarda el Califa Sánchez i el seu Gran Visir Iglesias, se la guarden tots dos per la traca final, un festival de focs artificials que els que vivim a Catalunya i som constitucionalistes, vam visionar cada dia als nostres carrers i en cada container que es crema o en cada obstacle que ens posen perquè no puguem arribar als nostres llocs de treball i deixem de produir, al temps que ens arruïnem, sense que aquesta dissort quotidiana afecti als que busquen el poder pel poder sense que la resta els importi, com es diu col·loquialment "un pebrot".





El millor de tot aquest tinglado és que la tele que mangonea altre matrimoni ens ho explicarà en rigorós directe, que és com viure en directe els últims moments que es van viure un 11 de setembre on diversos avions es van estavellar contra les Torres Bessones.





No avancem esdeveniments, ja que l'epíleg ja té data anunciada: el divendres 13 de desembre d'aquest, molt trist 2019, l'any en què els socialistes decents han desaparegut de les nostres vides, apagats en Déu sap on, potser avergonyits per les conseqüències de l'embolic en què els ha ficat el seu secretari general que ha tingut els sants bemolls de mentir descaradament davant les càmeres de televisió, sense immutar els gens ni mica, dient tot el contrari del que havia afirmat en els últims mesos.





Hi ha un molt vell i escatològic "acudit" que tots coneixem: Diu un, "això és una merda" i afegeix el seu amic que l'escolta "el dolent és que no arribarà per a tots".





La veritat, pel que ens juguem, m'agradaria estar completament equivocat ... ..