La llista d'asilats a Mèxic, des de finals de segle XIX és llarga i conté personatges de molt diverses ideologies [1] i països, no tots els que van poder acollir-se a aquest benefici que la nostra tradició jurídica es concedeix a qui corre diversos riscos en el seu lloc d'origen ni van ser acceptats amb beneplàcit per la població. Què sentien els temorosos de el comunisme per la presència de Trotski a Coyoacán? Com va afectar a les relacions internacionals l'asil de què va gaudir el Xa de l'Iran a Cuernavaca? Per què és plausible l'asil d'espanyols durant el franquisme i no agrada a molts l'arribada d'Evo Morales?





Protegir i emparar un altre -per raons humanitàries o polítiques- és part de l'ètica positiva de les persones, les institucions i les nacions; però hi ha determinades circumstàncies emmarcades en l'enveja, la rancúnia, l'auto definició de superioritat i fins i tot l'ambició -de poder o diners bàsicament- que propicien l'assetjament, la negació dels drets fonamentals -la vida, la llibertat, la salut- i en general conductes contràries a la protecció de desplaçats, refugiats i fins i tot individus dependents per raó d'edat -nens i ancians- o discapacitat i també per persecucions o conflictes. L'asil és per tant un dret, contingut a la carta de les nacions unides i operat per l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats -ACNUR- la seu a Ginebra i en 250 oficines al món -126 països- es converteix vegades en l'únic camí per donar suport a més de 55 milions d'éssers humans.





Qui som resultat de diversos processos migratoris, entenem per haver-ho patit en carn pròpia, la por, el dolor i fins i tot a la ràbia quan s'enfronten actituds contràries a l'essència de l'asil. Conec si més no dues instàncies de buròcrates de color -a Texas i Illinois- negant drets a una immigrant francesa que va decidir des dels anys 80 la seva nacionalitat nord-americana, només per ser blanca, nascuda a França, desenvolupada professionalment a Mèxic i reconeguda en molt diversos països per la seva conducta altruista. Què passaria amb la humanitat si totes les persones reaccionessin com aquestes buròcrates?





Impedir que un avió que transporta Evo Morales passi per l'espai aeri d'un país determinat no és una novetat. Ja li havia passat! Desqualificar-se perquè viu en un departament decorós, no mostra més que el menyspreu que alguns tenen pel qual aconsegueix remuntar el seu origen i tenir èxit. S'ha de ser pobre i sense comoditats per considerar-se acceptable en política? Aquesta distorsió sembla estar sent adoptada per alguns dels que de sobte arriben a el poder sense haver resolt les seves molèsties emocionals contra el qual se'ls va avançar en les possibilitats de comptar amb èxits. Serà per això que en franca violació als principis generals de dret -entre ells la universalitat- es carrega amb impostos i serveis confiscatoris a una classe mitjana que, producte del seu treball, es va fer d'una casa gran en una colònia que els avui poderosos no van poder habitar?





Al temps de l'arribada com asilat, d'un president que- segons la dita d'alguns no va saber separar oportunament del poder- en el món dels pobles s'aixequen. Milers de xilens, ciutadans xinesos a Hong Kong, francesos identificats amb armilles grogues, pobles d'orient mitjà -Irak, Iran i encara que es digui poc palestins i libaneses- espanyols i catalans, els oblidats de l'Àfrica i fins als encaputxats mexicans en la UNAM o en diverses manifestacions vociferen, llancen tota mena de projectils, assagen el no respecte a l'autoritat i destrueixen, trenquen, violenten. Quina ideologia promou això? És qüestió d'esquerres o dretes? El populisme està sent rebutjat o impulsat globalment? Qui finança les mantes, els pals, les pedres, les bombes molotov i la fúria per destrossar el que amb esforç la humanitat ha aconseguit?





Recordo les memòries dels avis, uns van ser revolucionaris i van posar en risc la seva vida per aconseguir que la terra fos de qui la treballés, altres van obrir el seu horitzó i van obtenir el seu green card, amb la condició que no se'ls prohibís seguir respectant la bandera tricolor de l'àguila real, però uns i altres lamentaven que, a la fi de les confrontacions les pèrdues de vegades fossin majors als guanys. A Bolívia, ahir es parlava ja de més de 20 morts. Té la culpa un ex president d'origen indígena que va acceptar l'asil ofert per Mèxic? Quin paper juguen els interessos financers desitjosos de monopolitzar ja no la fulla de coca sinó el liti?





La veritat és que la humanitat sembla recórrer un camí d'involució. En el primer dels llibres bíblics -el Pentateuc atribuït a Moisès- se'ns presenta una realitat veritablement aterridora doncs el que abundava era el caos "1) Al principi va crear ... .. la terra. 2) I la terra estava desordenada i buida, i les tenebres estaven sobre la faç de l'abisme ... .. "Qui és el responsable d'aquest camí de tornada a el caos? Seran els fifis o els conservadors disfressats de ambientalistes? Què diuen els satanitzats Iluminatis? I a quins acords han arribat els poderosos que es reuneixen un cop a l'any com a grup o fòrum Bilderberg? Quin paper juguen les lleis establertes per aconseguir equilibri i justícia? Es val utilitzar la norma per empresonar o simplement molestar l'adversari? Com és que a un alcalde electe, de sobte el desconeixen i l'empresonen just en el seu camí a l'altar? Esperen que es morin d'infarts dels fills, esposos i parents en general als que es pretén arrencar recursos que no arriben amb la ineficaç recaptació fiscal? Quin seria el càstig just si en realitat són lladres i prepotents? Mentre no es compti amb veritable respecte a la llei, s'accelera el camí a el caos i la total destrucció.









