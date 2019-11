Bolívia, una segona evangelització a sang i foc

"Bolívia per Crist. Mai més tornarà la Pachamama a el Palau ", va ser la sentència triomfalista de Luis Camacho (un dels principals actors locals visibles de l'cop d'Estat cívic-cristià-militar) en imposar la Bíblia sobre la bandera criolla boliviana al hall del Palau de Govern , a la ciutat de la Pau, el 10 de novembre últim.





El promissori govern continuat de 14 anys dels moviments socials, encapçalat per Evo Morales, va ser un dels intents més prominents de l'auto emancipació simbòlica dels pobles indígenes a Abya Yala en tot aquest temps. En cap República (criolla cristiana) els NO ciutadans (indígenes) havien emprès tal atreviment. Molt menys amb els envejables resultats. Això els fa mal.





Des de la perspectiva ritual, el que més va incomodar els jerarques catòlics i evangèlics, a partir del 20/01/2006 fins al 2019.11.10, va ser la incorporació de simbologies, ritus i iconografies indígenes a la Palau de Govern, "ignorant "la ritualitat i serveis religiosos de l'cristianisme catòlic. Aquest atreviment va implicar la pèrdua dels privilegis dels jerarcar religiosos.





El govern nord-americà, i els seus còmplices locals bolivians, en diferents moments van intentar defenestrar el "herètic" govern indígena de Morales, però no ho van aconseguir. Fins que van recórrer (potser per intuïció històrica) a l'instrument més efectiu de la primera invasió / colonització: la Bíblia i el seu Crist.





Nosaltres i ells sabem que la resistència indígena davant de la invasió europea va ser "sotmesa" no pels arcabussos i/o els cavalls, sinó per amb Bíblia i els doctrineros. Des de llavors, espanyols i criolls es van imposar sobre els indígenes, instal·lant en la ment d'aquests iconografies "sagrades" amb fisonomies europees. Imposant "valors" ètics com la mansuetud, obediència, humilitat. I censurant la rebel·lia, l'alliberament... etc.





Una breu i immediata aproximació sincrònica als actes públics de l'procés de cop d'Estat cívic-cristià-militar és l'ús constant dels símbols, gestos, oracles cristià evangèlics. Jerarques religiosos demanant la renúncia de el governant indígena en nom de Crist. Enaltiment de la Bíblia (bibliolatría), genuflexions i genolls de cívics, militars i policies plantats a terra adorant el Déu desconegut. Crits d'alegria en nom de Crist per la "victòria".





En el transcurs, durant i posterior al cop d'Estat, es constata assassinats i massacres en nom de la Bíblia i de Crist. Persecucions selectives, tortures públiques i denigració dels dirigents i funcionaris públics de govern "heretge".





És a dir, tot el procés del cop cívic-cristià-militar està inspirat i legitimat en la convicció col·lectiva de: "Així és com Déu vol per a Bolívia". Hi ha una acte consciència col·lectiva o individual dels colpistes i de l'actual dictadura de: "Déu ens ha enviat a Bolívia per evangelitzar per segona vegada". Ja que la primera evangelització (segle XVI-XX) va fallar a l'permetre el "ressorgir de la potència indígena plebea a Bolívia".





Aquesta segona evangelització, per resometer als indígenes a el "poder" de la Bíblia ia la seva Crist, és tan sanguinària com la primera evangelització. Ara, en menys d'una setmana ja van assassinar bala, i en actes públics, a més de 20 indígenes. Ho fan, amb la plena convicció i fidelitat a la voluntat divina, perquè creuen estar "persuadint", "escarmentant" els heretges indígenes perquè mai més s'atreveixin a desafiar el "Tot poderós".





Aquests cristians colpistes, embogits per la seva falsa consciència de "heralds de Crist", mai van poder, ni podran, sotmetre'ns, ni amb invasions, ni amb cops d'Estat. Podran seguir amb el vostre rifle, la seva Bíblia, el seu Crist, però sempre tindran el nostre repudi.





Ni amb l'espasa, ni amb la Bíblia, ni amb el seu Crist, van poder sotmetre'ns en aquests més de cinc segles de colonització permanent. Ni podran fer-ho. El que més els humilia és no aconseguir vèncer democràticament a les urnes. Per això recorren al rifle, al seu Déu i a la seva Bíblia per "legitimar" al poder, i intentar evangelitzar-nos (humiliar) per segona vegada.





A diferència de la primera evangelització sagnant, ara els evangelitzadors no té ni hegemonia espiritual/moral, ni hegemonia polític/militar, molt menys control de la veritat o de la comunicació. Situació que fa la seva missió costa amunt.





La nostra tasca constant és seguir utilitzant continguts i simbologies fins i tot cristianes per prosseguir amb la nostra aposta acte emancipadora com a pobles. No estem només en una desigual contesa polític militar (entre patrons i subalterns), sinó en una desigual guerra "sacra" (entre els fills de Déu i els fills de la Terra), però en condicions diferents.